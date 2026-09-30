Vitamin cho mẹ sau sinh: Bổ sung thế nào cho phù hợp?

Những lưu ý về dinh dưỡng sau sinh và khi cho con bú

Trong giai đoạn sau sinh và cho con bú, nhu cầu năng lượng và vi chất của mỗi người mẹ có thể khác nhau, tùy vào thể trạng, mức độ hồi phục, chế độ ăn và cách nuôi con. Mẹ cần chú ý xây dựng khẩu phần cân đối, theo dõi sức khỏe và nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng.

Duy trì chế độ ăn đa dạng và đủ chất

Nền tảng dinh dưỡng cho mẹ vẫn là các bữa ăn đa dạng, gồm đạm, ngũ cốc, rau quả, sữa hoặc thực phẩm thay thế phù hợp. Do nhịp sinh hoạt sau sinh thường thay đổi thất thường, mẹ có thể chia nhỏ bữa ăn, chọn món dễ chuẩn bị nhưng giàu dinh dưỡng.

Bên cạnh chế độ ăn cân bằng, duy trì uống đủ nước và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lí cũng là yếu tố quan trọng cho quá trình hồi phục tự nhiên của cơ thể sau sinh.

Mẹ sau sinh chuẩn bị bữa ăn đa dạng trong thời gian chăm sóc em bé

Chú ý các vi chất quan trọng trong thời gian cho con bú

Trong thời gian cho con bú, các vi chất như vitamin B12, folate, vitamin D, vitamin A, i-ốt và choline nên cần được chú ý. Những dưỡng chất này có thể đến từ trứng, sữa, thịt, cá, các loại đậu và rau xanh. Với mẹ ăn chay, theo chế độ ăn kiêng hoặc có khẩu phần kém đa dạng, việc bổ sung vi chất cần được cân nhắc dựa trên chế độ ăn thực tế và nên được tư vấn riêng khi có nhu cầu bổ sung.

Bổ sung vi chất dựa trên nhu cầu thực tế

Sắt cần được bổ sung tùy theo tình trạng mất máu khi sinh, tiền sử thiếu máu, chế độ ăn và kết quả xét nghiệm khi cần thiết. WHO cho biết việc bổ sung sắt dạng uống có thể được dùng trong 6-12 tuần sau sinh ở những khu vực có tỷ lệ thiếu máu cao, nhưng không có nghĩa mọi phụ nữ đều có thể tự ý tăng liều. Nếu mệt mỏi, chóng mặt hoặc xanh xao kéo dài, mẹ nên đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn bổ sung phù hợp.

Phụ nữ cho con bú trao đổi với nhân viên y tế về nhu cầu vi chất sau sinh

Vitamin D là một trong những dưỡng chất mẹ cần lưu ý trong thời gian cho con bú. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), phụ nữ cho con bú nên cân nhắc bổ sung 10 microgam vitamin D mỗi ngày.

Bên cạnh đó, canxi, i-ốt, vitamin B12 và DHA cũng là những dưỡng chất đáng chú ý trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nhu cầu bổ sung có thể khác nhau tùy theo chế độ ăn và tình trạng sức khỏe. Mẹ nên xem xét tổng thể khẩu phần và các sản phẩm đang sử dụng để bổ sung phù hợp, hạn chế dùng nhiều sản phẩm có thành phần trùng lặp.

Nguyên tắc chọn vitamin cho mẹ sau sinh, tránh bổ sung chồng chéo

Trước khi chọn vitamin tổng hợp cho mẹ sau sinh, mẹ nên kiểm tra lại các sản phẩm đang sử dụng. Việc này giúp hạn chế trùng lặp, chồng chéo thành phần, nhất là sắt, vitamin D, axit folic, i-ốt hoặc vitamin A. Không nên mặc định công thức cho thai kỳ nào cũng phù hợp với phụ nữ sau sinh và cho con bú.

Mẹ sau sinh nên đối chiếu thành phần và liều dùng trên nhãn sản phẩm bổ sung

Khi kết hợp quá nhiều sản phẩm mà không xem kĩ thành phần và hàm lượng có thể khiến tổng lượng vi chất vượt mức khuyến nghị an toàn. Người có tình trạng đặc biệt như: bệnh tuyến giáp, rối loạn chuyển hóa sắt, dị ứng, động kinh hoặc đang dùng thuốc chống đông cần hỏi bác sĩ hay dược sĩ trước khi bổ sung. Ngoài ra, nếu mẹ đang dùng thuốc điều trị theo chỉ định của chuyên gia y tế, không tự đổi hoặc bổ sung thêm.

Phụ nữ sau sinh có thể cân nhắc TPBVSK Pregnacare Breast-feeding cho giai đoạn cho con bú

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Chăm sóc dinh dưỡng sau sinh là yếu tố quan trọng giúp người mẹ phục hồi sức khỏe và đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong giai đoạn chăm sóc em bé. Bên cạnh chế độ ăn đầy đủ, mẹ cần chú ý nghỉ ngơi, tái khám định kỳ và bổ sung vi chất phù hợp với tình trạng sức khỏe.

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