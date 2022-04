Hyun Bin vừa lấy vợ, Song Hye Kyo cũng lộ "hint" hẹn hò đàn em kém tuổi?

Sau khi đóng cặp trong phim "Now we are breaking up", Song Hye Kyo và đàn em Jang Ki Yong đã vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Không chỉ có những màn tương tác ăn ý khi đóng một cặp tình nhân, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong còn bị soi có những hành động thân thiết bên ngoài.

Mới đây, đoạn clip Song Hye Kyo chụp ảnh cùng dàn diễn viên phim bất ngờ bị "đào mộ". Netizen soi được khoảnh khắc Jang Ki Yong vòng tay ra phía sau, ôm lấy vai của Song Hye Kyo rất thoải mái, cả hai cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc Jang Ki Yong ôm vai Song Hye Kyo bất ngờ bị soi lại dù đoạn clip đã được nữ diễn viên đăng lên Instagram từ tháng 1/2022

Trước đó, cư dân mạng cũng đặt nghi vấn về mối quan hệ của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong sau khi kết thúc bộ phim. Nữ diễn viên đăng ảnh chụp trên một bãi biển, không biết vô tình hay có dụng ý mà bãi biển này cũng nằm tại nơi Jang Ki Yong đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một số netizen cho rằng Song Hye Kyo đến đây để gặp mặt "tình trẻ tin đồn". Bên cạnh đó các fan khác lại cho rằng cô chỉ đang quay phim mới tại địa điểm này mà thôi.

