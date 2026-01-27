Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27.12.2025 - 26.1.2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Hiện, virus Nipah cũng đã ghi nhận tại Thái Lan. Thông tin này đang khiến các nước nâng cao cảnh giác mạnh. Vậy virus này nguy hiểm cơ nào? Khả năng xâm nhập của virus Nipah vào Việt Nam ra sao?

Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế), viurs Nipah là tác nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao, cần được giám sát chặt chẽ.

Chuyên gia nhận định: "Người bệnh thường có các triệu chứng như sốt, nhiễm trùng, suy hô hấp, đặc biệt là viêm não, dẫn đến nguy cơ tử vong lớn".

Đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm virus Nipah. Tuy nhiên, lần này điều đáng lo ngại nhất là lây nhiễm tại khu vực y tế, cho thấy bệnh lây sang nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Tức là virus có khả năng lây truyền trong môi trường y tế nếu không kiểm soát tốt, trong khi mức độ nguy hiểm và tỉ lệ tử vong của bệnh vẫn rất cao.

Virus Nipah có đường lây không đơn giản, rất khó có ở Việt Nam

Chia sẻ thêm về vấn đề này, BS Trương Hữu Khanh (Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) cho hay: "Virus Nipah xuất hiện rất lâu, thời tôi còn là bác sĩ trẻ đã biết về nó như 1 virus gây viêm não nhưng đường lây không đơn giản và rất khó có ở Việt Nam nên không lo lắng gì".

Theo BS Khanh, hiện nay thế giới giao lưu nhiều và nhanh, thông tin rất nhanh nên dễ biết và dễ bị dọa về dịch bệnh ở thế giới. "Nếu nói về "dịch" do Nipah thì từ 2003 đã nhắc đến và gần đây qua những hình ảnh cho thấy cũng bị "dọa" rồi cũng qua. Lần này cũng sẽ vài tuần thôi, lần này có lẽ hoảng hơn 1 chút vì nghe nói có nhân viên y tế bị", chuyên gia chia sẻ.

Theo BS Khanh, đây là đường lây không mới, không lây trực tiếp tử người sang người, lây chủ yếu từ tiếp xúc với dơi. Còn bên Ấn Độ có thể do thói quen "sực" món nhựa cây bị nhiễm nước bọt của dơi có virus...

Để phòng virus Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh thực phẩm bằng cách "ăn chín, uống sôi", rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Không ăn, uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật (dơi, chim) cắn hoặc gặm nhấm. Tránh uống nước nhựa cây như nhựa cây thốt nốt, nhựa dừa sống hoặc chưa qua chế biến. Không tiếp xúc gần với động vật có khả năng lây truyền virus cao như dơi ăn quả. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi giết mổ, tiếp xúc với động vật. Hạn chế đến khu vực có dịch bệnh do virus Nipah. Với người đi từ vùng dịch về, trong vòng 14 ngày nếu có các triệu chứng đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế. Lúc này, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế. Người xung quanh hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc vật phẩm ô nhiễm, sử dụng đồ bảo hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ hoặc mắc bệnh. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày, trường hợp diễn tiến nặng, người nhiễm virus bị chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.



