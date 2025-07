Thông tin trên báo Nhân Dân, các quan chức Ấn Độ đã xác định một trường hợp tử vong do virus Nipah là một bệnh nhân nữ 18 tuổi. Một phụ nữ khác, năm nay 38 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức cho biết, mẫu xét nghiệm của 2 người nói trên tại Viện Virus học quốc gia đã cho kết quả dương tính với virus Nipah vào ngày 4/7

Nạn nhân tử vong được đưa đến thành phố Kozhikode từ một bệnh viện tư ở Kottakkal trong tình trạng sốt cao và nôn nhiều. Theo các bác sĩ, cô gái đã bị chết não khi được đưa đến bệnh viện.

Còn người phụ nữ 38 tuổi bị sốt cách đây gần 20 ngày, đã đi đến 2 nơi để điều trị.

Việc các trường hợp nhiễm Nipah phát trở lại đã khiến giới chức y tế trong bang Kerala lo ngại. Vậy loại vi-rút này nguy hiểm cỡ nào?

Thông tin trên Sức khỏe& Đời Sống, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah là bệnh có thể lây truyền qua nhiều cách khác nhau như: lây truyền từ động vật sang người (chủ yếu qua lợn và các loài dơi ăn quả), do tiếp xúc với thực phẩm bị nhiễm virus (do ăn quả và sản phẩm làm từ các loại quả có nhiễm nước tiểu, nước bọt của dơi mang virus) và bệnh cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân).

Ảnh minh họa

Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại ổ dịch ở một trang trại lợn ở Malaysia, virus cũng được tìm thấy ở một số động vật nuôi khác như ngựa, dê, cừu, mèo, chó. Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay tại Malaysia chưa ghi nhận ổ dịch mới.

Đến năm 2001, bệnh do virus Nipah được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh và sau đó ghi nhận rải rác hàng năm với khoảng dưới 67 trường hợp mắc bệnh/năm. Trong 2 tháng đầu năm 2023, Bangladesh cũng ghi nhận 11 ca bệnh do virus Nipah với tỷ lệ chết/mắc là 73%.

Năm 2001, tại bang Siliguri, Ấn Độ cũng ghi nhận ổ dịch do virus Nipah tại một cơ sở y tế. Một số quốc gia khác cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Nipah như Australia, Bangladesh, Campuchia, Ghana, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Thái Lan do đã tìm thấy virus ở một số loài dơi ăn quả tại các nước này.

Thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày; bệnh có thể diễn biến từ nhẹ đến nặng hoặc dẫn đến tử vong. Người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, nôn, đau họng. Bệnh có thể tiến triển thành viêm đường hô hấp cấp tính nặng hoặc viêm não với diễn biến nhanh trong vòng 24-48 giờ. Tỷ lệ chết/mắc chung toàn cầu khoảng 40-75%. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu