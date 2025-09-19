VinFast VF 3 - Biểu tượng sống chất của chị em công sở

Xiêu lòng vì xe đẹp, lái dễ

Từ khi chính thức ra mắt giữa năm 2024, VinFast VF 3 nhanh chóng "xô đổ" nhiều kỷ lục bán chạy bậc nhất thị trường ô tô Việt Nam. Chỉ trong 8 tháng năm 2025, đã có 28.704 chiếc VF 3 tới tay khách hàng Việt. Trong số này, doanh số không nhỏ đến từ khách hàng là chị em văn phòng lựa chọn VF 3 như mẫu xe "chạy thay xe máy", che mưa che nắng mà vẫn thể hiện cá tính và chất gu riêng.

Sở hữu kích thước "vừa xinh" với chiều dài hơn 3,1 m, chiều rộng chưa đầy 1,7 m, VF 3 có ngoại hình bắt mắt với thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và cá tính. Không chỉ là phương tiện đi lại, VF 3 đang trở thành tuyên ngôn phong cách sống của thế hệ phụ nữ hiện đại: yêu cái đẹp, sống chủ động, đề cao sự độc lập và không ngại thể hiện cá tính.

"Đây là chiếc xe duy nhất mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi đến vậy, từ ngoại hình tới nội thất đều do tôi tự lên ý tưởng", một thành viên của hội VF 3 có tên Minh Ngọc khoe "bé ba" được phủ màu hồng pastel từ trong ra ngoài.

Xu hướng cá nhân hóa xe cũng đang lan rộng trong các hội nhóm chủ xe VF 3 trên Facebook, với hàng trăm mẫu "custom" độc đáo được chia sẻ mỗi tuần.

Ngoài ra, VF 3 chiếm cảm tình của chị em nhờ khả năng di chuyển linh hoạt. Với nhu cầu di chuyển trong nội đô khoảng 20-30 km/ngày, VF 3 hoàn toàn có thể sạc một lần dùng cho 4-5 ngày. Bán kính quay vòng chỉ 4,5 m cũng giúp xe xoay trở tốt trong các khu dân cư đông đúc, hẻm nhỏ - điều mà nhiều chị em rất quan tâm khi lần đầu cầm vô-lăng.

"Vì xe nhỏ gọn nên đỗ xe siêu tiện và không tốn diện tích. Quay đầu và đỗ xe - hai vấn đề nan giải nhất của việc chị em lái xe đã được VF 3 giải quyết ngon ơ", chị Trang Lê (Hà Nội) cho biết từ ngày có VF 3 là "dính như sam" với xe.

60 triệu đồng nhận ô tô, "nuôi" rẻ hơn xe máy

Không chỉ thu hút nhờ ngoại hình bắt mắt, VinFast VF 3 còn đang phá vỡ định kiến "nuôi ô tô tốn kém" khi có chi phí "mềm" chưa từng có, từ giá bán kèm nhiều ưu đãi, chi phí lăn bánh rẻ, chi phí sử dụng thậm chí còn rẻ hơn xe máy.

VF 3 có mức giá dễ tiếp cận thị trường hiện nay - 299 triệu đồng, được hỗ trợ trả góp 80% - tức chỉ cần 60 triệu đồng đã có thể mua được xe. Đồng thời, khách hàng có thể tiết kiệm tới hàng chục triệu đồng nhờ ưu đãi liên tiếp từ hãng xe Việt: 4% theo chương trình "đối tác thân thiết toàn dân", thêm ưu đãi 5 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM, khách hàng nhận thêm quà tặng là 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub, đồng thời được miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện nhờ chính sách ưu tiên xe xanh của Chính phủ.

Chưa hết, VF 3 cùng các mẫu xe điện VinFast đang được miễn phí sạc điện tại các trạm công cộng của V-Green đến hết tháng 6/2027, giúp người dùng VF 3 tiết kiệm trung bình 2-3 triệu đồng/tháng so với xe xăng. Nhiều thành viên trên cộng đồng VF 3 cũng cho biết, các đợt bảo dưỡng định kỳ cũng có chi phí "dễ chịu", chỉ khoảng 300.000–500.000 đồng mỗi 12.000 km tùy điều kiện vận hành.

Giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng siêu rẻ, VinFast VF 3 không chỉ mở ra cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng hơn bao giờ hết, mà còn tạo cảm hứng sáng tạo và thể hiện cá tính của phụ nữ trẻ tại đô thị. Từ việc đi làm, đi chợ, đưa đón con cho đến du lịch cuối tuần, chiếc xe điện mini này đang đồng hành cùng hàng nghìn phụ nữ Việt trên hành trình sống chủ động và xanh hơn mỗi ngày.