VinFast Motio – Đẹp, tiện dụng, tiết kiệm chỉ với hơn 10 triệu đồng sau ưu đãi

Đẹp, thực dụng cho học sinh và cả người lớn

VinFast Motio gây ấn tượng mạnh ngay từ thời điểm ra mắt đầu năm 2025 với vẻ ngoài năng động, nhỏ gọn nhưng không kém phần thanh lịch. "Chiếc Motio màu trắng này đẹp, dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn", host kênh YouTube Didu chia sẻ. Xe được thiết kế với tay lái rộng, sàn để chân phẳng và yên xe thoải mái, tạo sự tiện lợi tối đa cho người lái. Với trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, Motio dễ dàng luồn lách qua những con phố đông đúc của Hà Nội, trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho nhiều khách hàng.

"Tốc độ tối đa chỉ 49 km/h nên bố mẹ yên tâm cho phép em tự di chuyển. Xe lại có thiết kế đẹp nên em cũng thích. Em chọn màu vàng, trông đáng yêu nhất", Minh Anh, một học sinh lớp 11 tại Hà Nội, chia sẻ. Ngoài màu vàng, khách hàng có thể lựa chọn màu hồng, đỏ hoặc 2 màu đen-trắng trung tính cho Motio.

Không chỉ có vẻ ngoài thu hút, VinFast Motio còn được trang bị loạt tiện ích vượt mong đợi của người dùng cho một mẫu xe học sinh. Hệ thống đèn Full LED giúp người dùng di chuyển an toàn ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp. Đặc biệt, cốp xe rộng 22 lít, đủ chỗ cho ba lô, mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác.

"Cốp này chứa vừa mũ bảo hiểm 3/4 luôn chứ đừng nói mũ nửa đầu", kênh Hưng Xe Điện nhận xét.

Thậm chí, qua thử nghiệm của nhiều người dùng, cốp xe có thể để vừa máy tính, iPad, máy ảnh… Sàn để chân phẳng và rộng cũng là một điểm cộng lớn. "Sàn xe cực kỳ rộng, để vật lớn như thùng nước ngọt cũng thoải mái", kênh Didu nhận xét về tính thực dụng của Motio. Đây là lý do Motio được cho là đáp ứng nhu cầu của cả các chị em nội trợ, dân văn phòng…

0 đồng nhiên liệu, mức giá sau ưu đãi chỉ hơn 10 triệu đồng

Điểm nổi bật nhất của VinFast Motio là khả năng vận hành bền bỉ và chi phí sử dụng tiết kiệm đến bất ngờ. Với quãng đường di chuyển lên đến 82 km sau mỗi lần sạc đầy, người dùng có thể thoải mái sử dụng trong nhiều ngày mới cần sạc pin. Ngoài ra, nếu sạc ở trạm công cộng V-Green, chủ xe máy điện VinFast đang được miễn phí 100% tiền sạc tới hết tháng 5/2027.

"Xe chạy rất êm ái. Nếu chỉ đi học chắc phải cả tuần mới sạc lại một lần", kênh Hưng Xe Điện nhận xét về thời lượng pin ấn tượng của Motio. So với nhiều mẫu xe máy điện trên thị trường chỉ di chuyển được 30-40 km, Motio tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Đặc biệt, giá bán của mẫu xe này lại ở mức dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc. Giá niêm yết của Motio là 12 triệu đồng, đã bao gồm ắc-quy và sạc. Tuy nhiên, mẫu xe này lại đang được hưởng hỗ trợ 10% giá bán và 100% lệ phí trước bạ từ VinFast. Như vậy, người dùng có thể mua Motio chỉ từ hơn 10 triệu đồng.

Đây là mức giá rất hời cho sản phẩm từ thương hiệu uy tín. Mức chi phí này thấp hơn rất nhiều so với các loại xe máy xăng phổ thông, giúp người dùng tiết kiệm một khoản đáng kể.

"Với thiết kế, tiện ích và chất lượng thế này, Motio quá vượt trội", kênh review DuongMX nhận xét. Kênh này cho rằng, với một chiếc xe được trang bị giảm xóc thủy lực êm ái, phanh đĩa trước, cùng với động cơ có khả năng kháng nước chuẩn IP67 như Motio, số tiền phải bỏ ra quá "hời".

Ngoài ra, cấu trúc khung sườn của Motio cũng được đánh giá cao về độ bền và sự ổn định, theo nhận xét của kênh Hưng Xe Điện.

Hơn thế nữa, chọn mua một chiếc xe máy điện thương hiệu Việt như Motio đồng nghĩa với việc người dùng được hưởng trọn vẹn chính sách hậu mãi và bảo hành chính hãng hàng đầu thị trường. VinFast có hệ thống 400 xưởng dịch vụ phủ khắp toàn quốc và phụ tùng sẵn có, giúp người dùng luôn an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Đây là lợi thế giúp xe máy điện VinFast nói chung trở thành lựa chọn đầu bảng của người dùng hiện nay.