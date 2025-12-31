Vinamilk tiếp tục nâng tầm "bộ sưu tập" giải thưởng với về độ tinh khiết và vị ngon

Là sản phẩm quen thuộc trong giỏ hàng của hàng triệu gia đình Việt, sữa tươi Vinamilk 100% đã gắn bó trong từng bữa sáng, bữa phụ, từ trường học đến siêu thị hay cửa hàng gần nhà. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và an toàn thực phẩm, việc lựa chọn những sản phẩm có chứng nhận quốc tế về sự tinh khiết rõ ràng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.

Mang lại sự an tâm trong từng giọt sữa mỗi ngày

Với mục tiêu mang lại sự trung thực và minh bạch cho sản phẩm và việc ghi nhãn bao bì, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, Clean Label Project Tinh khiết chuẩn Mỹ (CLP) thực hiện đánh giá các sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn về dư lượng các chất kim loại nặng, siêu vi nhựa, cũng như các chất hóa học có hại khác trong sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà không bao bì nào thể hiện trên nhãn.

Sữa tươi Vinamilk 100% xuất sắc vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe, bao gồm các tiêu chí về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất để nhận chứng nhận Clean Label Project. Chứng nhận danh giá nàychỉ được trao cho các thương hiệu chú trọng đến độ tinh khiết vượt cả chuẩn nghiêm ngặt của FDA Hoa Kỳ (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

Từ năm 2022, các sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% bắt đầu đạt CLP và được duy trì liên tục đến nay. Việc được đánh giá xuyên suốt nhiều năm phản ánh một thực tế: chất lượng đầu vào và độ tinh khiết đủ ổn định để chịu được việc soi chiếu dài hạn, chứ không phải chỉ đạt ở một giai đoạn.

Song song đó, theo báo cáo nghiên cứu từ Alphanalyst Research, tính tới tháng 3/2025, sữa tươi Vinamilk là thương hiệu sữa tươi duy nhất tại Việt Nam đạt bộ đôi giải thưởng Clean Label Project và chứng nhận Vị ngon Thượng hạng Superior Taste Award danh giá. Superior Taste Award đánh giá sản phẩm dựa trên 5 tiêu chí cảm quan Hedonic quốc tế và được thẩm định hoàn toàn ẩn danh bởi hội đồng hơn 200 chuyên gia hương vị toàn cầu.

Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng tinh khiết và vị ngon của sản phẩm, mà còn khẳng định cam kết của Vinamilk trong việc theo đuổi các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất, mang lại sự an tâm cho các bà mẹ khi chăm sóc gia đình.

"Trái ngọt" từ hành trình nỗ lực bền bỉ

Để đạt được chứng nhận quốc tế CLP, thương hiệu đã triển khai chiến lược đầu tư xây dựng các hệ thống trang trại hiện đại, đạt chuẩn quốc tế như Global G.A.P,… trong nhiều năm qua của doanh nghiệp.

"Resort" bò sữa hàng trăm hecta tại Tây Ninh

Nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng cao từ các trang trại được vận chuyển và đưa vào sản xuất hoàn toàn khép kín tại hệ thống các nhà máy chế biến sữa hiện đại trên cả nước nhằm đảm bảo sản phẩm sữa tươi giữ được hương vị tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao và quan trọng hơn cả là an toàn khi đến tay người tiêu dùng.

Với sứ mệnh "cho mọi trẻ em đều được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng nhất", Vinamilk không ngừng nỗ lực hoàn thiện từng sản phẩm để xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng. Việc sữa tươi Vinamilk 100% đạt chứng nhận quốc tế Tinh khiết chuẩn Mỹ Clean Label Project và cả giải thưởng Vị ngon Thượng hạng Superior Taste là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy.