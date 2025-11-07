Vimex Food phối hợp Hiệp hội Thịt bò Canada tham gia triển lãm Vietfood & Beverage Hanoi 2025

Mang hương vị thịt bò Canada đến gần hơn với người tiêu dùng Việt

Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 05 đến 08/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm ICE, số 91 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Tại sự kiện lần này, Vimex Food phối hợp cùng Hiệp hội Thịt bò Canada giới thiệu đến khách hàng những dòng sản phẩm thịt bò nhập khẩu cao cấp, được sản xuất theo quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt, không kháng sinh, không biến đổi gen, và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Canada.

Các sản phẩm thịt bò Canada nổi bật bởi độ mềm tự nhiên, hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với cả phân khúc nhà hàng cao cấp lẫn người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng bữa ăn hàng ngày.

Gian hàng của Vimex Food nằm tại khu A1, số 14 - 15, được thiết kế theo phong cách hiện đại, trưng bày đa dạng các phần cắt thịt bò Canada nhập khẩu. Tại đây, khách tham quan sẽ được thưởng thức các phần thịt bò Canada chất lượng cao, được chế biến và trình bày tại chỗ bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn và chuẩn vị Canada. Các khung giờ ăn thử được tổ chức cố định hàng ngày, từ 9h30 đến 11h30 sáng và 13h30 đến 15h30 chiều trong suốt 4 ngày diễn ra hội chợ.

Gian hàng Vimex Food thu hút đông đảo khách tham quan tại Vietfood & Beverage Hanoi 2025.

CBII là tổ chức quốc tế đại diện cho ngành thịt bò Canada, có vai trò xúc tiến thương mại, xây dựng tiêu chuẩn và phát triển thương hiệu Canadian Beef tại thị trường quốc tế. Với nền tảng hoạt động dựa trên minh bạch và chất lượng, CBII hiện là đối tác của nhiều nhà nhập khẩu và phân phối toàn cầu, trong đó có Vimex Food tại Việt Nam.

Tại triển lãm, đội ngũ chuyên gia từ CBII và Vimex Food cũng có mặt để tư vấn cho khách hàng, đối tác và doanh nghiệp phân phối về nguồn gốc, quy trình sản xuất, bảo quản lạnh và phương pháp chế biến tối ưu. Đây là dịp để các nhà phân phối, chuỗi nhà hàng, khách sạn và siêu thị có thể tiếp cận và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhà nhập khẩu uy tín.

CBII còn hợp tác cùng Vimex Food trong hoạt động đào tạo kiến thức sản phẩm, tổ chức hội thảo, chuyển giao tài liệu truyền thông và nâng cao tiêu chuẩn bán hàng cho hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế hàng đầu trong phân phối thực phẩm nhập khẩu cao cấp

Vimex Food hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối thực phẩm cao cấp tại Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm thịt bò, cá hồi và thủy hải sản. Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn dài hạn, Vimex Food cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng vượt trội cùng dịch vụ chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

Khách tham quan thích thú khi được trải nghiệm hương vị thịt bò Canada.

Đại diện của Vimex Food tại triển lãm chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Hiệp hội Thịt bò Canada tại Vietfood & Beverage Hanoi 2025. Đây là cơ hội để Vimex Food mang đến cho người tiêu dùng và đối tác Việt Nam những sản phẩm thịt bò đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thực phẩm không chỉ chất lượng mà còn an toàn và minh bạch về nguồn gốc."

Tham gia Vietfood & Beverage Hanoi 2025 không chỉ là cơ hội để Vimex Food giới thiệu sản phẩm, mà còn là dịp để doanh nghiệp chia sẻ giải pháp thực phẩm toàn diện, hiện đại và hiệu quả dành cho ngành F&B Việt Nam. Vimex Food kỳ vọng trở thành đối tác tin cậy đồng hành cùng các nhà hàng, khách sạn, siêu thị và hệ thống bán lẻ trong việc tối ưu chất lượng và trải nghiệm ẩm thực.