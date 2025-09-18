Viettel Money vs HDBank: "Phổ cập" và "đột phá", ai xứng đáng lên ngôi ở hạng mục Hệ sinh thái tài chính?

Mùa giải Better Choice Awards năm nay ở nhóm "Hệ sinh thái tài chính" đặt ra hai câu hỏi then chốt của thị trường Việt Nam: làm thế nào để tài chính số thật sự đến với số đông (Toàn diện xuất sắc), và công nghệ đổi trải nghiệm đến mức thuyết phục người dùng bỏ thói quen cũ (Đột phá ấn tượng). Viettel Money và HDBank là hai đại diện tiêu biểu cho hai chiến lược trái chiều: bao phủ - bao trùm so kè với kiến trúc - liền mạch.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc: "Phổ cập" thắng bằng độ phủ và dịch vụ thiết yếu

Nếu "toàn diện" được hiểu là dễ tiếp cận cho đa dạng nhóm người dùng và đủ bề rộng dịch vụ, Viettel Money hiện nắm nhiều điểm cộng hữu hình.

Khác với cách tiếp cận thuần ngân hàng số, Viettel Money xuất phát từ nền tảng viễn thông để mở rộng dịch vụ tài chính số đến tận vùng nông thôn, miền núi, nơi ngân hàng truyền thống khó bám rễ. Quan trọng hơn, thay vì dừng ở chuyển tiền hay thanh toán đơn lẻ, nền tảng đang mở rộng sang loạt dịch vụ thiết yếu: thanh toán điện, nước, Internet, học phí, y tế, hành chính công. Các liên kết nổi bật gồm kết nối tài khoản an sinh xã hội với VNeID, tích hợp thanh toán trực tiếp trên cổng dịch vụ công như I-Hanoi, Hue-S, hay giải pháp ePass cho giao thông. Những mắt xích này biến Viettel Money thành "cửa ngõ thanh toán số" gắn với nhịp sống hàng ngày của hàng chục triệu người.

Ứng dụng hiện cung cấp hơn 350 dịch vụ, trải từ thanh toán, tiết kiệm, bảo hiểm số đến đầu tư trực tuyến. Tất cả được thiết kế theo triết lý: hạ thấp rào cản, đưa dịch vụ tài chính vào ngữ cảnh đời sống quen thuộc nhất. Đây chính là định nghĩa "toàn diện" trong bối cảnh Việt Nam, không chỉ nhiều dịch vụ, mà phải chạm được cả những nhóm ít có điều kiện tiếp cận ngân hàng.

Yếu tố pháp lý và vận hành của Viettel Money cũng "chắc chân" khi có giấy phép trung gian thanh toán 57/GP-NHNN (22/07/2020) và bối cảnh gia hạn thí điểm Mobile Money (NQ 87/NQ-CP, 15/04/2025), lớp đệm cần thiết để mở rộng quy mô bao trùm.

Phía HDBank, hệ sinh thái số "bộ ba" Digital Core - Di HDBank - Di HDBiz cũng phủ rộng nhóm cá nhân và doanh nghiệp, nhưng vẫn giả định người dùng đã có tài khoản ngân hàng và hành vi số căn bản. Ở tiêu chí "phổ cập & bao trùm", Viettel Money chiếm lợi thế nhờ đánh thẳng vào các nhu cầu thiết yếu và đa dạng của đại đa số, đặc biệt nhóm người dùng chưa quen với sản phẩm ngân hàng truyền thống.

Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng: "Kiến trúc + trải nghiệm" thắng bằng tốc độ và liền mạch

Ở chiều "đột phá", HDBank đưa ra một bức tranh công nghệ rất giàu chi tiết kỹ thuật: QR liên ngân hàng (NAPAS 24/7), Apple Pay & Google Pay tích hợp trực tiếp, sinh trắc học, Soft-OTP, tokenization, cộng thêm lớp tương tác Voice-to-Action/Voice OTT và chatbot. Bản chất đây là "đột phá phương thức": giảm quy trình xuống chỉ còn 1-2 thao tác, vừa mượt vừa an toàn, đúng tinh thần "seamless access for all" (ai cũng dùng được)

Song song là đổi mới kiến trúc: core cloud-native, microservices, container hóa (Docker/Kubernetes), giúp hệ thống mở rộng gấp đôi lưu lượng trong thời gian ngắn mà không đánh đổi hiệu năng. Đây là "đột phá bền" vì chạm tới tầng vận hành, cho phép ngân hàng rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường, tăng độ ổn định ở quy mô lớn.

Ngoài ra, HDBank còn thử nghiệm Banking-as-a-Platform và Agent Banking, đưa ngân hàng đến ngay trong ứng dụng đối tác hoặc mô hình hybrid tại quầy. Đây là "đột phá thầm lặng": tái định nghĩa điểm chạm và hành trình của khách hàng thay vì buộc họ phải chủ động tìm đến ngân hàng.

Phía Viettel Money, điểm mới đáng chú ý là nỗ lực tích hợp AI cho cá nhân hóa trải nghiệm và bảo mật, nhưng cách tiếp cận "đột phá" ở đây nghiêng nhiều về phổ cập xã hội hơn là tái định nghĩa trải nghiệm số. Nếu tiêu chí chấm giải ưu tiên mức liền mạch - an toàn - nhanh chóng trong giao dịch, HDBank nổi bật hơn nhờ stack công nghệ hiện đại và khả năng bám sát thói quen smartphone-first của người Việt.

Cuộc so kè Viettel Money và HDBank ở nhóm giải Hệ sinh thái tài chính năm nay không phải "hơn thua" trên cùng một trục, mà là hai cực chiến lược. Viettel Money đi theo hướng phổ cập bằng dịch vụ thiết yếu, kéo đông đảo người Việt, kể cả chưa quen ngân hàng, vào tài chính số. HDBank lại đẩy chuẩn mực trải nghiệm, biến giao dịch thành thao tác liền mạch, an toàn đến mức "quên là đang dùng ngân hàng".

Ở hạng mục Toàn diện xuất sắc, lợi thế nghiêng về Viettel Money nhờ triết lý "đi từ nhu cầu thiết yếu của số đông". Còn ở Đột phá ấn tượng, HDBank nổi bật với kiến trúc và trải nghiệm, đưa ngân hàng số Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế. Hai lát cắt này cho thấy thị trường tài chính số đang cùng lúc chạy trên hai đường ray: mở rộng vòng tròn tiếp cận và nâng tầm trải nghiệm. Người dùng cuối, từ công nhân nông thôn đến dân văn phòng thành thị, mới chính là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc cạnh tranh này.