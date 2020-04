Vietnam Airlines miễn phí vé cho bác sỹ, y tá, chuyên gia y tế và vận chuyển hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể, từ ngày 9/4 - 30/4/2020, Vietnam Airlines sẽ cấp vé máy bay miễn phí cho hành khách là bác sỹ, y tá, chuyên gia y tế tham gia phòng, chống dịch và miễn phí vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác chữa trị, phòng ngừa dịch trên các đường bay nội địa thường lệ của hãng.



Để được hỗ trợ theo chính sách trên, hành khách và hàng hóa cần có quyết định cử đi công tác hoặc xác nhận phù hợp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế hoặc các Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh, thành phố. Các cơ quan, đơn vị có yêu cầu vui lòng gửi thông tin trước ít nhất 02 ngày so với ngày khởi hành dự kiến về Tổ Thường trực phòng, chống dịch bệnh của Vietnam Airlines theo đầu mối liên hệ: • Chị Trần Thị Thanh Thúy - Điện thoại: 0833295861 - Fax: 024 38722375 • Email: corona.vp@vietnamairlines.com ; thuyttt@vietnamairlines.com .

Nhằm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đi lại của y bác sỹ và vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch, Vietnam Airlines sẽ ưu tiên mức độ cao nhất về xác nhận chỗ và làm thủ tục tại sân bay cho hành khách, hàng hóa thuộc chương trình này để đảm bảo thực hiện chuyến bay theo đúng kế hoạch.

Chương trình "Sát cánh cùng đất nước vượt qua Covid-19" nằm trong chiến dịch Hành trình Tự hào (Flights of Nation) của Vietnam Airlines nhằm đồng hành cùng các hoạt động vì con người, lợi ích và hình ảnh đất nước. Thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Vietnam Airlines đã triển khai mạnh mẽ chiến dịch Hành trình Tự hào với nhiều hoạt động sát cánh cùng Chính phủ, nhân dân và ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh các chuyến bay đưa công dân Việt Nam và nước ngoài về nước an toàn, Vietnam Airlines đã và đang hỗ trợ vận chuyển nhiều hàng hóa cấp thiết như khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, thiết bị, vật tư y tế... để góp phần đảm bảo trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Mới đây, hãng đã vận chuyển miễn cước lô hàng hơn 3 tấn của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm đồ bảo hộ và khẩu trang y tế từ TP.HCM ra Hà Nội; vận chuyển 10 máy thở do quỹ Temasek viện trợ từ Singapore về Việt Nam; hỗ trợ vận chuyển các trang thiết bị y tế do Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ và nhân dân Lào, Campuchia...

Trong thời điểm Việt Nam đang bước vào "giai đoạn vàng" của cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên cả nước, các chuyến bay hỗ trợ vận chuyển bác sỹ, y tá, chuyên gia và hàng hóa phòng, chống dịch sẽ góp phần đảm bảo nguồn lực phòng, chống dịch trên toàn quốc và tiếp thêm sức mạnh để toàn bộ hệ thống, cơ quan, đoàn thể, người dân vững tin vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.