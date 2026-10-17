Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank ngừng toàn bộ giao dịch rút/ chuyển tiền đối với 7 trường hợp sau

Từ năm 2025 đến nay, các ngân hàng lần lượt tạm dừng giao dịch đối với những khách hàng chưa đáp ứng điều kiện định danh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ sở pháp lý gồm hai văn bản cùng ban hành ngày 28/6/2024: Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, có 7 trường hợp khách hàng có thể chỉ bị dừng giao dịch trực tuyến hoặc bị dừng giao dịch rút/ chuyển tiền trên mọi kênh.

Trường hợp là khách hàng cá nhân

1. Chưa xác thực sinh trắc học

Chủ tài khoản, chủ thẻ chưa đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân với thông tin sinh trắc học sẽ không được giao dịch bằng phương tiện điện tử. Cụ thể là bị dừng chuyển tiền, thanh toán trực tuyến, chuyển và rút tiền tại ATM, kích hoạt hoặc gia hạn thẻ. Khuôn mặt khách hàng được đối chiếu với dữ liệu trong chip căn cước hoặc qua tài khoản VNeID.

BIDV thông báo khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học bị tạm dừng giao dịch trực tuyến trên BIDV SmartBanking và giao dịch online bằng thẻ. MSB cho biết nhóm này bị tạm dừng giao dịch trực tuyến của thẻ.

Riêng VPBank thông báo dừng toàn bộ giao dịch với khách hàng chưa có dữ liệu sinh trắc học. Đây là mức hạn chế rộng hơn so với thông báo của BIDV và MSB.

2. Giấy tờ tùy thân hết hạn nhưng chưa cập nhật

Đây là trường hợp bị hạn chế nặng nhất. Tài khoản bị dừng giao dịch trên tất cả các kênh: tại quầy, trực tuyến và ATM. Thông tư 18 yêu cầu ngân hàng thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày trước khi giấy tờ hết hiệu lực.

Vietcombank thông báo cho khách hàng qua email, SMS hoặc OTT trong vòng 30 ngày trước khi giấy tờ hết hạn. BIDV xác nhận khách hàng chưa thay giấy tờ hết hiệu lực bị tạm dừng giao dịch trên tất cả các kênh.

3. Công dân Việt Nam đăng ký tài khoản bằng hộ chiếu

Từ 1/1/2026, ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam. Quy định áp dụng cho mọi nghiệp vụ, từ mở tài khoản, phát hành thẻ, giao dịch tại quầy đến tra soát và cập nhật thông tin. Người nước ngoài vẫn được dùng hộ chiếu.

Agribank thông báo ngừng chấp nhận hộ chiếu cho giao dịch trên tài khoản thanh toán của công dân Việt Nam trên tất cả các kênh. Vietcombank, VietinBank, BIDV cũng có thông báo tương tự. Ngoài nhóm Big4, Sacombank, VPBank, Kienlongbank và Techcombank cũng đã thông báo.

4. Đăng ký bằng chứng minh công an, chứng minh quân đội, chứng minh nhân dân

Với chứng minh công an và chứng minh quân đội, tài khoản bị chặn giao dịch từ khi giấy tờ hết hạn hoặc từ 1/1/2026, tùy thời điểm nào đến trước, nếu đây là giấy tờ tùy thân duy nhất đã đăng ký.

Theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN, chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận căn cước không còn là giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam trong thanh toán không dùng tiền mặt.

5. Người nước ngoài có giấy tờ cư trú hết hạn

Ngân hàng phải theo dõi thời hạn của giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam. Khi giấy tờ này hết hiệu lực, giao dịch thẻ bị tạm dừng.

6. Chuyển tiền qua biệt danh tài khoản (áp dụng từ 1/4/2026)

Theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN, tên tài khoản thanh toán phải trùng khớp với thông tin trên căn cước. Các ngân hàng vì thế dừng dịch vụ đặt biệt danh (nickname, iNick).

VPBank thông báo ngừng dịch vụ iNick từ 1/4/2026. Giao dịch chuyển tiền đến tài khoản VPBank bằng biệt danh có thể bị từ chối. Việc dừng biệt danh không ảnh hưởng đến số dư hay số tài khoản gốc. Tương tự, nhiều ngân hàng khách như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank... cũng đã áp dụng quy định này.

Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

7. Người đại diện chưa xác thực sinh trắc học, hoặc giấy tờ của người liên quan hết hạn

Người đại diện hợp pháp của tổ chức phải cập nhật sinh trắc học trước 1/7/2025. Nếu chưa cập nhật, ngân hàng tạm dừng chuyển tiền, rút tiền trên ngân hàng điện tử của tổ chức.

BIDV thông báo hộ kinh doanh chưa cập nhật sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền bị tạm dừng rút tiền, thanh toán điện tử trên tài khoản và thanh toán thẻ trực tuyến.

VietinBank cho biết tài khoản tổ chức bị tạm dừng giao dịch khi giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền hết hạn. Giao dịch trực tuyến cũng bị dừng nếu chưa cập nhật sinh trắc học. VPBank cũng dừng tất cả giao dịch trên tài khoản doanh nghiệp nếu chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền chưa cập nhật giấy tờ hợp lệ.

Khách hàng có thể cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân trên ứng dụng ngân hàng bằng căn cước gắn chip hoặc VNeID. Nếu không làm được trên ứng dụng, khách hàng đến chi nhánh, phòng giao dịch. Người đang dùng hộ chiếu, chứng minh công an, chứng minh quân đội hoặc chứng minh nhân dân cần đến quầy để chuyển sang căn cước công dân gắn chip, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử. Người từng nhận tiền bằng biệt danh nên cập nhật số tài khoản gốc trên mã QR, ví điện tử và các kênh bán hàng.