Việt Nam mới có một nam thần đẹp đến nỗi bị netizen cấm dao kéo, 16 tuổi mà khí chất ngời ngời như tài tử điện ảnh

Ngày 17/5, dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức tổ chức lễ ký kết hợp tác và công bố thông tin đầu tiên tại Đại học Hoa Sen, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu phim Việt. Không chỉ gây tò mò bởi đề tài về nữ anh hùng Võ Thị Sáu, buổi casting còn quy tụ hàng loạt gương mặt trẻ đang được quan tâm như Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Lily Chen, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang... Tuy nhiên, giữa dàn thí sinh đông đảo, Hạo Khang lại là cái tên khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất nhì nhờ visual nổi bật như bước ra từ phim thanh xuân.

Xuất hiện tại sự kiện với sơ mi trắng đơn giản cùng kiểu tóc gọn gàng, Hạo Khang vẫn dễ dàng hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài sáng bừng chuẩn “nam thần học đường”. Ở tuổi 16, nam diễn viên trẻ sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt lanh lợi và nụ cười hiền, tạo cảm giác gần gũi và thiện cảm. Làn da mịn, thần thái tự nhiên cùng khí chất thư sinh khiến nhiều người liên tưởng đến những nam chính phim Nhật hay Hàn Quốc.

Đặc biệt, góc nghiêng của Hạo Khang còn gây xao xuyến vì phần xương hàm và tỷ lệ gương mặt cân đối ở độ tuổi thiếu niên. Nhiều netizen thậm chí còn để lại bình luận “cấm dao kéo”, mong Hạo Khang giữ nguyên vẻ ngoài tự nhiên hiện tại vì đây là nét cuốn hút rất riêng mà không phải gương mặt trẻ nào của Vbiz cũng có được. Không còn là cậu bé tỏng Đất rừng phương Nam ngày nào, Hạo Khang hiện tại cho thấy sự thay đổi rõ rệt cả về ngoại hình lẫn thần thái điện ảnh. Visual ngày càng trổ mã giúp nam diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nam thần thế hệ mới của màn ảnh Việt trong tương lai.

Ở tuổi 16, nam diễn viên trẻ sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt lanh lợi và nụ cười hiềnỞ tuổi 16, nam diễn viên trẻ sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt lanh lợi và nụ cười hiền

Một số bình luận của netizen:

- Đừng sửa mũi nha trời. Showbiz giờ ai cũng cục nhựa trên mũi hết.

- Có thể là sau này cũng nổi tiếng như Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng.

- Trông đôi mắt sáng quá, càng nhìn càng thấy cuốn