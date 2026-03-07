“Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ ”: Từ di sản nghìn năm đến sàn diễn đương đại

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh đá quý Yên Bái, bộ sưu tập đã chuyển hóa tinh thần của một loại hình thủ công truyền thống lên nền lụa SVF của áo dài Việt, qua đó quảng bá du lịch và tinh hoa văn hóa Bắc Bộ tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Không gian khai mạc Lễ hội Áo dài TP. HCM 2026 mở ra đêm nghệ thuật nơi tà áo dài trở thành ngôn ngữ kể chuyện văn hóa, kết nối truyền thống với hơi thở đương đại.

Bộ sưu tập "Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ" lấy cảm hứng từ những biểu tượng di sản tiêu biểu của vùng đất văn hiến như Bát Tràng, Hồ Hoàn Kiếm, nghệ thuật múa rối nước Việt Nam, Quần thể danh thắng Tràng An, tranh Đông Hồ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… Mỗi thiết kế là một lát cắt văn hóa được chuyển tải qua bố cục tạo hình giàu tính biểu tượng, để khi tà áo dài chuyển động trên sân khấu cũng là lúc một phần ký ức và di sản Bắc Bộ được kể lại bằng ngôn ngữ thẩm mỹ.

Sau 12 năm liên tiếp đồng hành cùng lễ hội, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tiếp tục mang đến một dự án sáng tạo lấy di sản làm trung tâm, khẳng định hướng đi bền bỉ của mình với áo dài Việt.

Điểm đáng chú ý của bộ sưu tập nằm ở việc đưa nghệ thuật tranh đá quý Yên Bái vào áo dài. Trên nền lụa SVF cao cấp, hàng triệu viên pha lê và đá quý được sắp đặt theo bố cục gợi liên tưởng tới kỹ thuật ghép đá của người thợ Yên Bái, tái hiện các biểu tượng văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các, tranh Đông Hồ hay trống đồng.

Bộ sưu tập có sự tham gia chế tác của hàng trăm nghệ nhân thuộc thương hiệu Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng các nghệ nhân đến từ những làng nghề truyền thống như Thường Tín, Nha Xá… Từng mũi thêu, từng chi tiết đính kết được thực hiện công phu trong quá trình lao động kéo dài nhiều tháng, tạo nên hiệu quả thị giác nổi bật trên sân khấu.

Qua ngôn ngữ áo dài, nghệ thuật tranh đá quý Yên Bái được tái hiện sinh động, góp phần tôn vinh giá trị thủ công Việt.

Trong "Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ", các hình ảnh di sản được sắp đặt trong bố cục cân đối, kết hợp cùng hoa sen và những chi tiết trang trí giàu tính tạo hình, gợi liên tưởng đến nghệ thuật tranh đá quý Việt Nam. Chất liệu lụa, kỹ thuật thêu đính và cách xử lý màu sắc được triển khai theo hướng trang trọng, sang trọng, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn văn hóa đặc trưng của áo dài Việt.

Thiết kế trong BST "Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ" khi được trình diễn bởi Á hậu Phương Anh mang đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, tự tin và gắn bó với cội nguồn.

Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ của một bộ sưu tập thời trang, "Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ" cho thấy cách áo dài có thể trở thành một phương thức quảng bá văn hóa - du lịch giàu tính biểu tượng. Thông qua ngôn ngữ tạo hình trên tà áo dài, các danh thắng, làng nghề và giá trị văn hiến miền Bắc được tái hiện trong không gian nghệ thuật đương đại, góp phần mở rộng cách tiếp cận mềm mại nhưng hiệu quả trong việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.

Với 12 năm liên tiếp đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TP.HCM, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tạo của mình trong hành trình đưa áo dài trở thành cầu nối văn hóa. Tại đêm khai mạc năm nay, 10 thiết kế của "Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ" không chỉ góp phần làm phong phú chương trình nghệ thuật, mà còn khẳng định vai trò của áo dài như một biểu tượng sống động của bản sắc Việt trong đời sống đương đại.

"Việt Nam Gấm Hoa" không chỉ là một bộ sưu tập áo dài mà là lời giới thiệu đầy tự hào về du lịch và tinh hoa văn hóa miền Bắc trong không gian nghệ thuật lớn.

Lễ hội Áo dài TP. HCM 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/02 đến hết tháng 3/2026, với nhiều hoạt động tại các không gian văn hóa và địa điểm trung tâm của thành phố. Sự xuất hiện của "Việt Nam Gấm Hoa - Di sản Bắc Bộ" trong đêm khai mạc đã góp thêm một dấu ấn đặc biệt, cho thấy áo dài có thể trở thành tuyên ngôn được dệt bằng lụa, thắp sáng bằng tâm hồn Việt, lan tỏa tinh hoa dân tộc đến với thế giới.

Ảnh: KiengCan