Việt Nam đang chứng kiến CLB đại học có doanh thu 1.000 tỷ đồng phình to: Xuất hiện nguồn thu tăng gấp 11 lần, nhiều trường đã vượt 2.000 tỷ đồng

CLB nghìn tỷ dần xuất hiện thành viên mới

Mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng không còn là con số hiếm gặp trong bức tranh tài chính của các đại học tại Việt Nam hiện nay. Theo ghi nhận từ báo cáo thường niên của các cơ sở giáo dục đại học đã công khai dữ liệu, đến thời điểm tháng 10/2026, 9 trường trên cả nước đã đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu của năm 2025.

Cụ thể năm 2025, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) ghi nhận hơn 2.234 tỷ đồng tổng thu, trong khi Đại học Thái Nguyên đạt hơn 2.200 tỷ đồng.

Đại học Cần Thơ đạt hơn 1.200 tỷ đồng; Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đạt khoảng 1.493 tỷ đồng, Đại học Công nghiệp TP.HCM khoảng 1.434 tỷ đồng, Đại học Tôn Đức Thắng khoảng 1.318 tỷ đồng.

Nhóm còn lại gồm Đại học Trà Vinh, Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Y Dược Cần Thơ lần lượt quanh ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy “CLB nghìn tỷ” không chỉ có một vài trường quen thuộc như trước mà dần có thêm các thành viên mới. Như đây là năm đầu tiên các trường ĐH Trà Vinh, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Y Dược Cần Thơ vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, ngay bên trong nhóm này cũng hình thành khoảng cách lớn: Tổng thu của UEH và Đại học Thái Nguyên hiện cao hơn gấp 2 lần những trường vừa bước qua ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Công thức tạo ra đại học nghìn tỷ

Dù khác nhau về kết quả song khi nhìn sâu vào cơ cấu tài chính của mỗi trường lại thấy điểm chung trong cách tạo nguồn thu: Học phí vẫn là nguồn tiền lớn nhất của tất cả các trường trong nhóm.

Đại học Trà Vinh là một ví dụ điển hình. Trường thu 1.016 tỷ đồng học phí và lệ phí trong năm 2025, trong khi tổng thu khoảng 1.101 tỷ đồng. Như vậy, riêng khoản này đã tương đương hơn 92% tổng thu.

Đại học Trà Vinh đào tạo đa ngành từ kinh tế đến y khoa

Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng có cấu trúc tương tự: 886 tỷ đồng học phí và lệ phí trên tổng thu 1.067 tỷ đồng.

Ở Đại học Thái Nguyên, quy mô người học lớn giúp nguồn thu học phí đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tương đương 74,7% tổng thu. Trường có hơn 100.000 sinh viên, học viên ở các trình độ, nên với một mức thu bình quân không quá cao trên mỗi người vẫn tạo ra nguồn tiền rất lớn khi nhân với quy mô.

Nhưng UEH cho thấy một cách khác để đi tới mốc nghìn tỷ.

Tại đây, học phí vẫn là nguồn thu chủ lực với hơn 1.500 tỷ đồng, song khoa học và công nghệ đã mang về hơn 581 tỷ đồng, tương đương 26% tổng thu. Trong khi đó, ở Đại học Thái Nguyên, nguồn thu khoa học và công nghệ chỉ khoảng 13 tỷ đồng.

2025 là năm đầu tiên Đại học Kinh tế TP.HCM là một trong những cơ sở giáo dục đại học vượt mốc doanh thu 2.000 tỷ đồng

Hai trường đều có tổng thu trên 2.000 tỷ đồng, nhưng phía sau mốc doanh thu lại là hai bức tranh khác nhau: một bên dựa nhiều vào quy mô đào tạo, bên kia có thêm một nguồn thu đáng kể từ nghiên cứu và khoa học công nghệ.

Đại học Y Dược Cần Thơ cũng đang cho thấy nguồn thu ngoài đào tạo có thể trở thành một phần đáng kể. Năm 2025, thu khoa học và công nghệ của trường đạt 61 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với năm trước.

Sự khác biệt này cũng xuất hiện ở nhóm các trường có tổng thu quanh 1.000 - 1.500 tỷ đồng. Cùng ở mức doanh thu khoảng 1.400 tỷ đồng, nếu Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM thu từ khoa học và công nghệ đạt khoảng 128 tỷ đồng thì trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chỉ đạt 51 tỷ đồng.

Quy mô người học quyết định doanh thu ra sao?

Bên cạnh câu chuyện nguồn thu đến từ đâu, quy mô người học cũng là một biến số quan trọng quyết định khả năng tạo ra doanh thu của các trường.

Trong 9 trường, số người học có sự chênh lệch rất lớn. Đại học Thái Nguyên có tới 100.531 người học, trong khi Đại học Y Dược Cần Thơ chỉ có 13.285 người. Đại học Thái Nguyên thu hơn 1.684 tỷ đồng từ học phí và lệ phí người học, cao hơn gấp hơn 2 lần mức 829 tỷ đồng của Đại học Y Dược Cần Thơ. Khoảng cách này tạo ra mức chênh lệch đáng kể về học phí mà sinh viên phải nộp ở mỗi trường.

Cụ thể, bình quân mỗi người học tại Đại học Thái Nguyên tương ứng khoảng 16 triệu đồng tiền học phí, trong khi tại Đại học Y Dược Cần Thơ lên đến 62 triệu đồng. Đây là mức chia bình quân, học phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng ngành học, chương trình học và bậc học ở mỗi trường.

Nói cách khác, để tạo ra hơn 1.600 tỷ đồng học phí, Đại học Thái Nguyên dựa vào một quy mô người học rất lớn. Trong khi đó, Đại học Y Dược Cần Thơ có thể tạo ra nguồn thu theo một cách khác: quy mô người học nhỏ hơn nhiều nhưng học phí bình quân trên mỗi người cao hơn.

Sự khác biệt này không chỉ xuất hiện ở hai trường nói trên. UEH có 38.615 người học và thu 1.529 tỷ đồng học phí, tương đương khoảng 39,6 triệu đồng/người học. Đại học Tôn Đức Thắng ở mức khoảng 39,4 triệu đồng/người học, còn Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM khoảng 40 triệu đồng/người học.

Tóm lại, với 9 trường trong “CLB đại học nghìn tỷ” có trường tạo doanh thu chủ yếu nhờ quy mô người học, có trường dựa nhiều hơn vào mức học phí bình quân, trong khi một số trường đã bắt đầu có thêm nguồn thu khác từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao và các hoạt động dịch vụ.