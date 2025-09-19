Việt Nam có thêm vắc xin thế hệ mới phòng 4 bệnh

Chị Võ Thiên Trang (TP.HCM) đưa con gái 4 tuổi tiêm vắc xin 4 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella, thủy đậu sáng 18/9. Ảnh: Mộc Thảo

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy, vắc xin MMRV đạt hiệu quả phòng bệnh lên tới 99% sau 2 liều, tương đương tiêm riêng lẻ từng loại vắc xin sởi - quai bị - rubella và thủy đậu nhưng giảm số lần tiêm và tiết kiệm thời gian, gia tăng cơ hội phòng nhiều bệnh cho trẻ em từ sớm và bảo vệ người lớn tốt hơn.

Trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm như sởi, quai bị, rubella và thủy đậu gây hàng chục nghìn ca mắc và tử vong mỗi năm tại Việt Nam, việc tiếp tục tìm kiếm các nguồn vắc xin chất lượng cao, an toàn cho trẻ em và người lớn được sử dụng là vô cùng quan trọng. Các vắc xin thế hệ mới ứng dụng công nghệ tiên tiến không chỉ gia tăng hiệu quả bảo vệ và tính an toàn, mà còn tích hợp trong một mũi tiêm duy nhất, phòng cùng lúc bốn bệnh nguy hiểm, giúp giảm số lần tiêm.

Nghiên cứu từ khi được đưa vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Mỹ cho thấy, vắc xin MMRV giúp giảm hơn 91 triệu ca thủy đậu, 238.000 ca nhập viện, ngăn chặn gần 2.000 ca tử vong và 1,1 triệu ngày nhập viện điều trị.

Vắc xin được chỉ định tiêm cho trẻ em từ 12 tháng tuổi (có thể tiêm sớm hơn từ 9 tháng trong trường hợp có dịch) và người lớn. Phụ nữ cần hoàn tất lịch tiêm ít nhất một tháng trước khi mang thai. Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe, độ tuổi, lịch sử tiêm chủng, khả năng phối hợp với các vắc xin khác cũng như bệnh lý từng mắc để chỉ định loại vắc xin phù hợp.

Theo các bác sĩ, so với các vắc xin 3 trong 1 trước đây chỉ phòng sởi, quai bị và rubella, vắc xin MMRV được bổ sung thêm thành phần phòng bệnh thủy đậu, qua đó nâng mức bảo vệ từ ba lên bốn bệnh chỉ với một mũi tiêm. Giải pháp này giúp giảm số lần tiêm, đồng thời tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả tuân thủ lịch tiêm.

Đưa con trai 12 tháng tuổi tiêm vắc xin mới tại VNVC , chị Minh Tâm (27 tuổi, TP.HCM) cho biết con đến lịch hẹn tiêm hai mũi vắc xin gồm một mũi sởi, quai bị, rubella và một mũi thủy đậu. Sau khi được tư vấn, gia đình chọn tiêm vắc xin mới cho con vì giúp bé phòng nhiều bệnh hơn nhưng chỉ cần tiêm một mũi.

Phụ huynh đưa trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin MMRV là vắc xin phối hợp được phát triển trên nền tảng công nghệ cao, bổ sung thành phần tá dược và chất đệm nhằm ổn định kháng nguyên trong vắc xin, đồng thời đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch hiệu quả.

"Nghiên cứu và phát triển các loại vắc xin cộng hợp phòng nhiều bệnh chỉ trong một mũi tiêm phản ánh xu hướng phát triển của y học hiện đại, hướng đến tối ưu hóa lịch tiêm chủng, giảm số lần tiêm, bảo vệ trẻ em và người lớn toàn diện hơn. Đây là bước tiến mới trong y học dự phòng, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, xây dựng miễn dịch cộng đồng vững chắc", bác sĩ Chính đánh giá.

Tại Việt Nam, sởi, quai bị, rubella và thuỷ đậu đều là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các nghiên cứu cho thấy, một người mắc sởi có thể lây lan cho 18 người khác. Cứ 3 trường hợp mắc sởi có ít nhất một trường hợp gặp các biến chứng như tiêu chảy cấp, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm loét giác mạc.

Bệnh nhi điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Khánh Hòa

Khoảng 15% bệnh nhân quai bị gặp biến chứng viêm màng não, 13% nam giới mắc viêm tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn, 5% phụ nữ sau dậy thì bị viêm buồng trứng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản.

Nhiễm rubella trong thai kỳ, đặc biệt 3 tháng đầu có thể sảy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc trẻ sinh ra gặp hội chứng rubella bẩm sinh với nhiều di chứng như nhẹ cân, đục thủy tinh thể, điếc, chậm phát triển trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, tật đầu nhỏ…

Thủy đậu lây lan quanh năm, thường bùng phát mạnh từ tháng 2 đến tháng 6. Bệnh không chỉ gây tổn thương da để lại sẹo xấu mà còn có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, viêm gan, viêm thận hay nhiễm khuẩn huyết.

Vắc xin 4 trong 1 sởi, quai bị, rubella, thủy đậu được bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiệt độ đồng nhất từ 2-8 độ C tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Việc triển khai vắc xin MMRV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của VNVC trong việc tiếp cận và mang những giải pháp y tế hiện đại, tiên tiến trên thế giới đến với người dân Việt Nam, thể hiện sự đồng hành chặt chẽ cùng ngành y tế và Chính phủ của VNVC trong chiến lược phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.