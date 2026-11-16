Việt Nam có loại rau quê được ví như mì chính tự nhiên: 5.000 đồng cả bó tốt từ tim tới ruột, chống ung thư

Loại rau đang được nhắc đến là rau cần ta. Còn gọi rau cần nước, rau cần cơm, rau cần hương...

Rau cần ta có tên khoa học là Oenanthe javanica, là loại rau thủy sinh sinh trưởng mạnh vào mùa lạnh và thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình Việt qua các món canh, món xào hoặc nhúng lẩu. Theo cơ sở dữ liệu thực phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Nhật Bản (JIRCAS), trong 100g rau cần ta non chứa tới 60,5mg vitamin C, 138mg canxi cùng nhiều chất xơ, sắt, photpho và vitamin nhóm A, B.

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Sở dĩ rau cần ta được ví như mì chính tự nhiên là nhờ sở hữu vị ngọt thanh, hương thơm dịu nhẹ cùng độ giòn đặc trưng. Khi nấu canh, xào hay nhúng lẩu, các dưỡng chất và axit amin tự nhiên trong rau tiết ra giúp nước dùng ngọt đậm đà mà không cần nêm thêm gia vị tạo ngọt.

Nhiều người ăn rau cần ta hàng ngày nhưng ít ai biết loại rau quê bình dân này lại sở hữu những dược tính quý giá. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng và y học cổ truyền, rau cần ta mang tới 6 lợi ích sức khỏe nổi bật sau:

1. Kháng viêm, bảo vệ gan và hỗ trợ chống ung thư

Nghiên cứu tổng quan năm 2019 đăng trên tạp chí Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ghi nhận rau cần ta chứa dồi dào các hợp chất thực vật như flavonoid, isorhamnetin, quercitrin, polyphenol, coumarin cùng acid chlorogenic và acid caffeic. Nhóm chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp chống viêm, bảo vệ tế bào gan, tăng cường miễn dịch và trung hòa các gốc tự do, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương tế bào dẫn tới ung thư.

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2. Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Rau cần ta là thực phẩm rất thân thiện với hệ tim mạch nhờ khả năng hỗ trợ hạ và điều hòa huyết áp tự nhiên. Một số tài liệu dược liệu cùng các nghiên cứu tiền lâm sàng cũng ghi nhận tác động tích cực của loại rau này lên hệ tim mạch. Thêm rau cần ta vào thực đơn từ 2 đến 3 bữa một tuần giúp giảm áp lực lên thành mạch và cải thiện tuần hoàn máu.

3. Ổn định đường huyết, giảm cholesterol xấu

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, rau cần ta giúp làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột và hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Nhờ đó, những người có huyết áp cao, đái tháo đường nhẹ hoặc rối loạn mỡ máu đều có thể bổ sung loại rau này vào thực đơn để hỗ trợ kiểm soát các chỉ số sức khỏe.

4. Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

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Lượng chất xơ phong phú trong rau cần ta giúp tăng khối lượng phân, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng. Một số loại chất xơ còn được vi khuẩn đường ruột lên men tạo thành acid béo chuỗi ngắn có lợi cho môi trường đại tràng, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hạn chế táo bón.

5. Thanh nhiệt, giải độc và bổ máu

Theo Đông y, rau cần ta có tính mát, đi vào kinh Phế và Vị, giúp làm dịu cơ thể khi nóng trong và giải độc sau sốt cao. Phân tích hiện đại cũng chỉ ra rau chứa protein thực vật albumin giúp lọc bỏ chất độc, làm dịu mụn nhọt, kết hợp cùng hàm lượng sắt dồi dào giúp tăng sản xuất hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu.

6. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng lành mạnh

Rau cần ta có hàm lượng nước cao, ít chất béo và giàu chất xơ nên tạo cảm giác no lâu mà không nạp nhiều năng lượng. Khi dùng thay thế một phần thực phẩm giàu calo và ưu tiên chế biến bằng cách luộc hoặc nấu canh ít dầu mỡ, loại rau này hỗ trợ kiểm soát cân nặng rất hiệu quả.

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Lưu ý quan trọng khi sử dụng rau cần ta

Do sinh trưởng dưới môi trường ao/đầm/ruộng ẩm ướt, rau cần ta dễ nhiễm vi khuẩn E. coli và ấu trùng ký sinh trùng như sán lá gan lớn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tuyệt đối không ăn tái hay ăn sống các loại rau thủy sinh giống như rau cần ta này. Trước khi chế biến, bạn cần rửa kỹ từng cọng rau, ngâm nước muối loãng và bắt buộc phải nấu chín hoàn toàn ở nhiệt độ 100 độ C.

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Ngoài ra, người có tỳ vị hư hàn, huyết áp thấp hoặc đang mắc bệnh vảy nến nên hạn chế ăn vì rau có tính mát dễ gây lạnh bụng. Không nên uống nước ép rau cần ta tươi với lượng lớn để tránh rối loạn tiêu hóa, đồng thời cần nhớ rau chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không thể thay thế thuốc điều trị bệnh.