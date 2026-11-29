Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên (1908–1975) được biết đến là một nhà khoa học, nhà giáo dục có nhiều đóng góp quan trọng. Ông sinh tại Hà Nội, quê gốc ở làng Lai Xá, huyện Hoài Đức cũ, trong một gia đình có truyền thống hiếu học.

Theo tài liệu, năm 1926, Nguyễn Văn Huyên sang Pháp du học. Năm 1934, khi mới 26 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris. Trở về Việt Nam năm 1935, ông lựa chọn giảng dạy và nghiên cứu thay vì làm quan trong chính quyền thực dân.

Tháng 11/1946, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục. Ông đảm nhiệm cương vị này liên tục cho đến khi qua đời vào tháng 10/1975, tương đương gần 29 năm. Năm 2000, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Không chỉ có sự nghiệp nổi bật, GS Nguyễn Văn Huyên còn xây dựng một gia đình trí thức đặc biệt cùng người vợ Vi Kim Ngọc.

Vợ chồng GS Nguyễn Văn Huyên

Bà Vi Kim Ngọc là con gái Tổng đốc Vi Văn Định, từng được học đàn, hội họa từ nhỏ. Trước khi kết hôn, bà từng chủ động từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt để được tự lựa chọn người mình yêu. Năm 1936, bà kết hôn với Nguyễn Văn Huyên. Hai người có 4 người con, gồm 3 gái và 1 trai.

Người con gái cả Nguyễn Kim Nữ Hạnh trở thành kỹ sư thông tin của Tổng cục Đường sắt Việt Nam, sau này viết hồi ký Tiếp bước chân cha.

Con gái thứ hai Nguyễn Kim Bích Hà là PGS.TS chuyên ngành hóa học, từng giữ chức Hiệu trưởng Trường dân lập Nguyễn Văn Huyên tại Hà Nội.

Người con gái thứ ba Nguyễn Kim Nữ Hiếu là Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Người con trai út Nguyễn Văn Huy trở thành PGS.TS, nhà nghiên cứu dân tộc học, người sáng lập và nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Như vậy, trong 4 người con của GS Nguyễn Văn Huyên, có 3 người mang học hàm Phó Giáo sư, người còn lại là kỹ sư. Họ thành danh trong những lĩnh vực khác nhau, từ kỹ thuật, hóa học, y khoa đến nghiên cứu văn hóa.

Gia đình Gia đình cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên

Con trai Bộ trưởng từng lưu ban lớp 5, cha mẹ không can thiệp

Điều đáng chú ý là dù người cha đứng đầu ngành giáo dục, các con của GS Nguyễn Văn Huyên không vì thế mà được ưu ái trong học tập.

Theo lời kể của PGS Nguyễn Văn Huy với báo chí, khi học lớp 5, ông từng bị hổng kiến thức môn Toán. Cùng với việc quá say mê sưu tập tem và chơi cờ tướng, kết quả học tập của cậu bé ngày càng sa sút.

Cuối cùng, Nguyễn Văn Huy thi lại không đạt và phải ở lại lớp một năm.

Thời điểm ấy, cha ông đang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Tuy nhiên, khi thầy giáo hỏi ý kiến, GS Nguyễn Văn Huyên không tìm cách xin nâng điểm hay giúp con được lên lớp, mà đồng ý để con học lại nhằm củng cố kiến thức.

PGS Nguyễn Văn Huy kể rằng dù cha là Bộ trưởng, cả hai cụ đều không can thiệp vào kết quả học tập của con. Sau đó, chính người cha dành thời gian trực tiếp kèm Toán, giúp con lấy lại kiến thức căn bản.

Đáng nói, ông không cấm con tiếp tục sưu tập tem. Ngược lại, ông vẫn mang những con tem từ thư từ trong và ngoài nước về cho con trai, nhưng hướng dẫn con biết cân đối thời gian học tập.

Qua mỗi con tem, Nguyễn Văn Huy được cha dạy cách tìm hiểu địa lý, lịch sử, văn hóa, đồng thời rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận và kỹ năng phân loại. Nhiều năm sau, khi đã trở thành nhà nghiên cứu và quản lý bảo tàng, ông nhận ra chính thú chơi thuở nhỏ đã giúp mình hình thành những kỹ năng quan trọng trong công việc.

PGS Nguyễn Văn Huy

Khi con trai bước vào giai đoạn lựa chọn chuyên ngành đại học, GS Nguyễn Văn Huyên cũng không quyết định thay. Ông khuyên con trao đổi với thầy cô, lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng và niềm say mê của bản thân.

Con rể, cháu ngoại đều có những nhà khoa học nổi tiếng, nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Không chỉ bốn người con thành danh, gia đình GS Nguyễn Văn Huyên còn có những người con rể, cháu ngoại nổi tiếng trong giới khoa học và y học Việt Nam.

Trong đó, con rể của ông là GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Nhà giáo Nhân dân, nhà khoa học chuyên ngành vi sinh vật học. Ông kết hôn với PGS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, con gái thứ ba của GS Nguyễn Văn Huyên.

Đặc biệt, GS Nguyễn Lân Dũng còn là con trai Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân, tạo nên mối quan hệ thông gia giữa hai gia đình trí thức nổi tiếng.

Ở thế hệ tiếp theo, cháu ngoại Nguyễn Lân Hiếu, con trai của vợ chồng GS Nguyễn Lân Dũng, trở thành PGS.TS, bác sĩ chuyên ngành tim mạch, từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trong số các cháu của GS Nguyễn Văn Huyên còn có những nhà nghiên cứu thành danh như tiến sĩ Trương Huyền Chi và PGS Nguyễn Kim Nữ Thảo.

GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Nhà giáo Nhân dân, nhà khoa học chuyên ngành vi sinh vật học là con rể của GS Nguyễn Văn Huyên

Đằng sau những thành tựu ấy là nếp sống gia đình được hai vợ chồng GS Nguyễn Văn Huyên gìn giữ trong nhiều năm.

Trong thời kỳ kháng chiến, khi chồng thường xuyên xa nhà, bà Vi Kim Ngọc là người trực tiếp chăm sóc, giáo dục các con. Xuất thân từ gia đình Tổng đốc nhưng bà sống giản dị, sau này còn tham gia nghiên cứu ký sinh trùng, thực hiện các bản vẽ khoa học phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Một truyền thống đặc biệt là vào sáng mùng 1 Tết, các thành viên trong đại gia đình thường trở về sum họp, thắp hương trước bàn thờ tổ tiên và báo cáo những kết quả học tập, công việc đạt được trong năm.

Năm 2014, con cháu còn xây dựng Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên tại làng Lai Xá, Hà Nội, lưu giữ nhiều thư từ, hình ảnh, kỷ vật và tư liệu nghiên cứu của cha mẹ.

Từ một người cha từng làm Bộ trưởng gần ba thập kỷ đến những người con, người cháu thành danh, gia đình GS Nguyễn Văn Huyên không chỉ được biết đến bởi học hàm hay chức vụ. Điều được gìn giữ qua nhiều thế hệ còn là tinh thần tự học, sự trung thực và cách đối xử đầy trách nhiệm với gia đình, xã hội.