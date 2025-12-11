Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) 2025 vừa công bố kết quả, trong đó Việt Nam tiếp tục được vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”. Đây là năm thứ sáu Việt Nam giữ vững danh hiệu ở hạng mục được ví như “Oscar của ngành du lịch”, sau các lần chiến thắng vào các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

Kết quả bình chọn cho thấy sức hấp dẫn bền vững của kho tàng di sản Việt Nam. Hiện cả nước sở hữu hệ thống di sản đồ sộ gồm 9 di sản thế giới (tự nhiên và văn hóa), 15 di sản văn hóa phi vật thể, 10 di sản tư liệu UNESCO cùng hàng nghìn di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia. Đây chính là “nguồn vốn” đặc biệt giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tài nguyên di sản nổi bật tại châu Á.

Việc tiếp tục được trao danh hiệu vào năm 2025 không chỉ ghi nhận giá trị độc đáo của di sản, mà còn phản ánh những nỗ lực đáng kể trong công tác bảo tồn, gìn giữ và khai thác bền vững. Sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và đời sống cộng đồng tạo nên những trải nghiệm khác biệt, khiến Việt Nam ngày càng được du khách quốc tế yêu mến.

Ảnh: vietnamtourism

Danh hiệu này cũng là động lực để các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện sản phẩm du lịch, qua đó củng cố thêm vị thế của vẻ đẹp Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Không chỉ cấp quốc gia, nhiều điểm đến cụ thể của Việt Nam năm nay cũng được xướng tên ở các hạng mục quan trọng. Trong đó, Mộc Châu tiếp tục khẳng định sức hút khi lần thứ ba đạt danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới”, nhờ lợi thế khí hậu mát lạnh, cảnh sắc nguyên sơ và những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Cảnh sắc bốn mùa riêng biệt

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200 km, tương đương khoảng 4 giờ đi ôtô, Mộc Châu từ lâu được xem là một trong những điểm du lịch nổi bật của miền Bắc, đặc biệt cuốn hút du khách vào mùa hoa mận đầu năm.

Cao nguyên Mộc Châu có bốn mùa xuân – hạ – thu – đông với thời tiết mát mẻ, dễ chịu và phong cảnh thay đổi theo thời điểm. Tháng 1, nơi đây phủ sắc xanh của những đồi chè non cùng hoa đào, hoa mận, hoa mơ và mai anh đào nở rộ.

Từ giữa tháng 5, mận bắt đầu chín, người dân bước vào vụ thu hoạch, mận được chuyển xuống các tỉnh miền xuôi. Mùa hè dù không phải mùa hoa hay mùa dâu tây, Mộc Châu vẫn hấp dẫn bởi khí hậu trong lành và nhiều hoạt động dã ngoại ngoài trời.

Mùa hồng chín kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12. Trong đó, hồng giòn xuất hiện sớm hơn (tháng 8–10), còn hồng chát thường vào vụ từ tháng 10 đến cuối năm.

Khoảng tháng 11, đồng cải trắng bắt đầu nở, phủ trắng các triền đồi. Sang tháng 12, hoa dã quỳ vàng rực rỡ điểm tô thêm sắc màu cho cao nguyên.

Nhiều trải nghiệm đặc sắc

Rừng thông Bản Áng

Cách thị trấn Mộc Châu chỉ 2 km theo quốc lộ 43, rừng thông Bản Áng rộng hơn 43 ha với những đồi thông xanh và hồ nước trong trở thành điểm cắm trại hút khách ở miền Bắc.

Thung lũng mận Mu Náu

Đầu tháng 5, mận Mu Náu chín đều, quả to hơn nhiều khu vườn khác. Đường vào dốc và khó đi nên ưu tiên xe số; tay lái yếu có thể thuê xe ôm. Du khách được vào vườn tham quan, hái mận, chụp ảnh nhưng tránh hái mận xanh.

Vườn hoa hướng dương

Nằm sâu trong thung lũng và chưa có biển chỉ dẫn, vườn hoa hướng dương là điểm check-in mới. Từ Quốc lộ 6 hướng Sơn La, đến Km106 rẽ lên dốc là đường vào thung lũng. Hoa chớm nở từ đầu tháng 5 và sẽ rộ sau khoảng một tuần

Đồi chè Mộc Châu

Toàn khu vực Mộc Châu được bao phủ bởi những đồi chè xanh. Các điểm nổi bật gồm nông trường Mộc Châu, đồi chè chữ S và đồi chè trái tim trên đường vào Ngũ động bản Ôn, cách trung tâm nông trường khoảng 15 km.

Thác Chiềng Khoa

Lối xuống thác là đường đất rồi bậc thang dốc thẳng đứng. Du khách vào thác qua trạm thu phí môi trường, có thể thuê bè để chụp ảnh. Đường xuống khó nên tránh đi giày cao gót và nên đi buổi sáng để đỡ nắng.

Thác Nàng Tiên

Thác gồm ba tầng, mỗi tầng một cảnh sắc. Tầng một có hồ nông phù hợp tắm. Tầng hai đẹp nhất nhưng đường lên men theo dòng nước trơn trượt, cần cẩn trọng. Hồ tầng hai và ba sâu, đá bám rêu, dễ trượt.

Làng Nguyên Thủy

Nằm trong thung lũng Hang Táu (bản Tà Số 2, xã Chiềng Hắc), làng Nguyên Thủy giữ nguyên vẻ hoang sơ với 15 hộ dân và gia súc thả tự do. Đường vào khó, không biển chỉ dẫn, nên đi với người địa phương và tránh xe ga.

Ẩm thực đa dạng

Trung tâm thị trấn trên Quốc lộ 6 tập trung nhiều quán ăn. Ngoài mận, trà, sữa, du khách nên thử bê chao, cá suối, cá lăng, lẩu cá hồi, thịt trâu gác bếp, tiết canh heo, rau chấm sốt lòng cá và cơm ngũ sắc.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)