Việt Nam có 1 gia đình cả 2 anh em đều giành huy chương Olympic Hóa học quốc tế, học trường Y: Em trai được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 18 tuổi

Gia đình giàu truyền thống và thành tích

Phạm Đức Anh (sinh năm 2000, Hà Nội) từng gây ấn tượng khi giành 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế liên tiếp vào các năm 2017 và 2018. Khi đó, Đức Anh là học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong lần đầu tham dự đấu trường quốc tế năm 2017, Đức Anh giành Huy chương Vàng với 89,46/100 điểm, xếp thứ 21 trong tổng số 279 thí sinh đến từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một năm sau, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 50 tổ chức ở Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia, Đức Anh tiếp tục giành Huy chương Vàng, đồng thời là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam đạt thành tích này.

Đức Anh từng chia sẻ, khi lần đầu tham dự Olympic Hóa học quốc tế, cậu mong muốn thực hiện lời hứa đổi màu huy chương cho anh trai. Anh trai của Đức Anh là Phạm Anh Tuấn từng đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi năm 2008 tại Hungary và giành huy chương đồng.

Chàng trai sinh năm 2000 vẫn nhớ hình ảnh anh trai được mọi người chào đón nồng nhiệt khi trở về với tấm huy chương. “Em cảm giác anh ấy đã làm một điều gì đó rất to lớn và muốn sau này được như anh”, Đức Anh chia sẻ.

Phạm Đức Anh cùng anh trai Phạm Anh Tuấn

Thời điểm Đức Anh được vinh danh tại đấu trường quốc tế, Anh Tuấn đang là bác sĩ nội trú chuyên ngành Tai - Mũi - Họng tại Trường Đại học Y Hà Nội. Trong khi đó, Phạm Anh Tuấn lại khâm phục ý chí, tinh thần cầu thị và sáng tạo trong học tập của em trai. Cả hai từng có nhiều đêm say mê với Hóa học đến quên cả việc đi ngủ.

Gia đình Phạm Đức Anh trở thành một trường hợp hiếm có tại Việt Nam khi cả hai anh em đều giành huy chương Olympic Hóa học quốc tế. Đáng chú ý, gia đình chàng trai này có truyền thống theo ngành Y, từ bà nội đến bố mẹ và các bác đều gắn bó với nghề.

Chủ nhân 2 huy chương vàng quốc tế và lựa chọn theo đuổi ngành Y

Học tập là niềm đam mê từ nhỏ của Đức Anh. Cậu có thói quen tự học, chủ động tìm tòi và đào sâu những kiến thức được thầy cô truyền đạt trên lớp. Có thời điểm, Đức Anh dành tới 7-8 tiếng mỗi ngày cho môn Hóa học, gác lại sở thích xem phim, bóng đá để tập trung ôn luyện.

Chàng trai sinh năm 2000 cũng thường xuyên trao đổi về bài học với mẹ là Tiến sĩ về hóa học hữu cơ. Nhiều đêm hai mẹ con thức đến 2 giờ sáng để giải quyết bài tập khó.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng định hướng từ gia đình, cậu sớm đạt nhiều thành tích nổi bật ở môn Hóa học ngay từ những năm THCS. Đức Anh từng thi đỗ vào lớp chuyên Hóa của cả Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2018, Đức Anh được vinh danh là một trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Cùng năm, cậu cũng là một trong hai học sinh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sau những thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế, Phạm Đức Anh quyết định theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là lựa chọn giúp cậu hiện thực hóa ước mơ ấp ủ từ nhỏ, đồng thời tiếp nối truyền thống gia đình.

“Từ lúc 5 tuổi, em đã được theo mẹ vào viện, em được quen dần với môi trường bệnh viện. Cũng vì thế mà ngọn lửa ước mơ trở thành bác sĩ của em cũng lớn dần từ đó. Hơn nữa, đó là nghề cứu người, mang lại hạnh phúc mọi người nên em càng tự tin vào sự lựa chọn theo học ngành Y của mình là chính xác”, chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế từng chia sẻ.

Theo Đức Anh, Trường Đại học Y Hà Nội có nhiều giảng viên từng học tập ở nước ngoài, sở hữu kiến thức hiện đại, chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú để sinh viên học hỏi. Trong những năm học tại đây, cậu duy trì kết quả học tập loại giỏi, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và Đoàn Thanh niên trường.

Bên cạnh việc học, Đức Anh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2020, cậu là đồng tác giả một bài báo đăng trên tạp chí Journal of Clinical Rheumatology, đề cập đến trường hợp bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh Primary Hypertrophic Osteoarthropathy (PHO).

Khi đang là sinh viên năm thứ ba, Đức Anh được Trung ương Đoàn đề cử là gương mặt đại diện cho trí thức trẻ Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2024, Đức Anh tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Y Hà Nội và đã chính thức trở thành bác sĩ, tiếp nối truyền thống theo ngành Y của gia đình.