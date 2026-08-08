Mới đây, đại học Thái Nguyên đã công bố báo cáo thường niên mới nhất. Về kết quả tài chính, năm 2025, nhà trường ghi nhận tổng thu ở mức hơn 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 38%, tương đương 625 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chính đến từ học phí, lệ phí của người học.

Cụ thể, nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học đạt hơn 1.600 tỷ đồng, chiếm 74,7% tổng thu. Nguồn thu này cũng ghi nhận mức tăng vượt trội so với năm 2024, tăng 458 tỷ đồng, tương đương 37,4%.

Trái ngược với chiều tăng của nguồn thu từ học phí, nguồn thu khoa học và công nghệ của đại học Thái Nguyên lại giảm so với năm 2024, từ 13,55 tỷ đồng xuống 13,36 tỷ đồng. Nguồn thu này cũng chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ trong tổng thu, xấp xỉ 0,6%.

Ngoài 2 nguồn thu trên, hiện đại học Thái Nguyên vẫn được nhận hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư, đạt hơn 226 tỷ đồng, chiếm 10,1%. Kèm theo đó, cơ sở giáo dục này còn có nguồn thu khác, đạt 31,67 tỷ đồng. Khoản thu này không phát sinh trong năm 2024 và chỉ xuất hiện từ năm 2025.

Tổng chi hoạt động năm 2025 của đại học Thái Nguyên đạt hơn 1.833 tỷ đồng, tăng hơn 49%. Trong đó, khoản chi lớn nhất của trường là đầu tư cơ sở vật chất và dịch vụ, chiếm khoảng 52,9%. Đây cũng là khoản chi có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 79%. Điều này xuất phát từ việc năm 2025, đại học Thái Nguyên đã đầu tư và xây mới 39 hạng mục với tổng kinh phí hơn 128 tỷ đồng.

Cùng với khoản chi cho cơ sở vật chất, cơ sở giáo dục này chi hơn 516 tỷ đồng để trả lương cho giảng viên và cán bộ khác, chiếm 28,1%. Trong đó, chi lương cho giảng viên là 398 tỷ đồng, còn lại là chi lương cho cán bộ khác.

Năm 2025, đại học Thái Nguyên ghi nhận mức chi hỗ trợ người học đạt 143 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Nguồn chi này chiếm khoảng 7,8% tổng chi.

Đáng chú ý, nguồn chi khác của đại học Thái Nguyên trong 2025 ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, đạt hơn 203 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với mức hơn 13 tỷ đồng của năm 2024.

Tính chung, năm 2025, chênh lệch thu chi của nhà trường đạt hơn 419 tỷ đồng, tăng khoảng 4,9% so với mức 400 tỷ đồng của năm trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ chênh lệch thu chi/Tổng thu có xu hướng giảm, từ 24,6% xuống còn 18,63%.

Về kết quả đào tạo, năm 2025, đại học Thái Nguyên ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn tăng trưởng vượt trội, tăng hơn 41% so với năm 2024. Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên, tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể đều có xu hướng tăng, đạt trên 90%. Đặc biệt, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn đạt trên 93%, tăng 9% so với năm trước đó.

Hiện đại học Thái Nguyên có 8 trường đại học, cao đẳng thành viên, gồm:

- Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

- Trường ĐH Sư phạm

- Trường ĐH Y - Dược

- Trường ĐH Nông Lâm

- Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Trường ĐH Khoa học

- Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Ngoài ra, Đại học Thái Nguyên còn có các đơn vị trực thuộc là đơn vị đào tạo, gồm: Trường Ngoại ngữ, khoa Quốc tế, Viện Nghiên cứu và Đào tạo xuất sắc, phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên cùng 14 đơn vị hỗ trợ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện đại học Thái Nguyên có hơn 100 nghìn sinh viên và học viên ở tất cả các trình độ từ cao đẳng, đại học, thạc sĩ/chuyên khoa I/Bác sĩ nội trú, Tiến sĩ/Chuyên khoa II. Số giảng viên toàn thời gian là 2.552 giảng viên, trong đó 2.443 giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và được công nhận chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, đại học Thái Nguyên xác định tầm nhìn sẽ trở thành cơ sở đại học trọng điểm quốc gia, nằm trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu châu Á, là trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cộng đồng.