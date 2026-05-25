Việt Nam có 1 đại học vùng sở hữu 206 Giáo sư, Phó Giáo sư, 1.005 Tiến sĩ, đang hướng tới top 500 đại học châu Á

Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có những ngôi trường không chỉ giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực mà còn mang trên mình sứ mệnh phát triển cả một vùng kinh tế - xã hội rộng lớn. Đại học Thái Nguyên là một trong số đó.

Không chỉ là đại học vùng có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay, đây còn là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ - nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng nhiều tỉnh biên giới chiến lược.

Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu khi thành lập là xây dựng một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội cho toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Đại học Thái Nguyên hiện là đại học vùng có quy mô lớn nhất Việt Nam. Nhà trường liên tục mở rộng hệ thống đào tạo, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên triển khai hệ thống đào tạo đa dạng với 142 ngành trình độ đại học, tương ứng hơn 250 chương trình đào tạo; 63 ngành thạc sĩ và 32 ngành tiến sĩ. Ngoài ra, trường còn có nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y khoa và hệ cao đẳng.

Điểm đáng chú ý là các chương trình đào tạo của trường được xây dựng dựa trên việc tham khảo nhiều mô hình tiên tiến trong và ngoài nước, chú trọng yếu tố hội nhập quốc tế. Nhiều học phần chuyên ngành đã được giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên trong môi trường toàn cầu hóa.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Đại học Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong 500 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035. Song song với đó, nhà trường hướng tới xây dựng mô hình đại học hiện đại theo định hướng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại học Thái Nguyên đã triển khai nhiều định hướng trọng tâm. Trước hết là tiếp tục củng cố vai trò đại học vùng, đồng thời mở rộng mạng lưới đào tạo thông qua việc phát triển các phân hiệu tại nhiều tỉnh biên giới.

Tính đến nay, Đại học Thái Nguyên có 14 đơn vị đào tạo, bao gồm 7 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, 3 phân hiệu đại học đặt tại Lào Cai, Tuyên Quang và Điện Biên, cùng 1 Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc. Bên cạnh đó là 12 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 1 nhà xuất bản.

Quy mô đào tạo của trường trong năm 2025 đạt khoảng 115.000 người học. Trong đó, tỷ lệ sinh viên là người dân tộc thiểu số chiếm gần 35% - một con số cho thấy vai trò đặc biệt của nhà trường trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh ở khu vực khó khăn.

Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, Đại học Thái Nguyên còn đẩy mạnh đổi mới theo hướng đại học số, đại học xanh và trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhà trường đang triển khai chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm bắt kịp xu thế phát triển hiện đại của giáo dục đại học thế giới.

Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng giai đoạn III với tổng kinh phí hơn 324 tỷ đồng cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong quá trình hiện đại hóa toàn diện hệ thống đào tạo của trường.

Song song với đó, Đại học Thái Nguyên cũng đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu khoa học. Nhà trường đang triển khai nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và từng bước hình thành những trung tâm nghiên cứu xuất sắc.

Hiện nay, trường sở hữu đội ngũ hơn 200 Giáo sư, Phó Giáo sư và 1.005 Tiến sĩ. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Đại học Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng như từng bước vươn tầm khu vực châu Á.