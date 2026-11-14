Việc nhận biết con cái có hiếu thảo hay không rất dễ: Những đứa con bất hiếu thường thể hiện ba hành vi này

Cho tiền cha mẹ không đồng nghĩa với hiếu thảo; về nhà mỗi dịp lễ Tết cũng không có nghĩa là tình cảm gia đình gần gũi. Có những lời nói ngày thường nghe qua tưởng chẳng có gì, nhưng đến khi thực sự sống cùng nhau mới nhận ra bên trong ẩn chứa biết bao sự thiếu kiên nhẫn.

Con cái có hiếu hay không, đôi khi thể hiện rõ nhất qua 3 biểu hiện dưới đây.

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Thứ nhất: Thường xuyên hạ thấp cha mẹ, đến sự tôn trọng cơ bản cũng không muốn dành cho họ

Có những người sau khi trưởng thành, cảm thấy mình hiểu biết nhiều hơn, có tầm nhìn rộng hơn cha mẹ nên dần mất đi sự kiên nhẫn với đấng sinh thành.

Cha mẹ hỏi thêm vài câu thì chê phiền phức, đưa ra ý kiến khác biệt thì cho rằng lạc hậu. Khi hai bên xảy ra tranh cãi, họ thậm chí còn buông lời mỉa mai, châm chọc, nói những điều khó nghe nhất.

Từng có một câu nói rất đáng suy ngẫm: “Tôn trọng không có nghĩa là phải đồng tình với mọi lời cha mẹ nói, mà là không lấy những thiếu sót của họ ra để làm tổn thương họ”.

Cha mẹ có những giới hạn của thế hệ mình, con cái có suy nghĩ và quan điểm riêng. Hai thế hệ nhìn nhận vấn đề khác nhau vốn là chuyện bình thường.

Con cái có thể không đồng tình với lời khuyên của cha mẹ, cũng có thể giải thích rõ quan điểm của mình, nhưng không nên vì bản thân hiểu biết nhiều hơn mà cho rằng đối phương không đáng được lắng nghe một cách nghiêm túc.

Một cư dân mạng từng chia sẻ: “Điều khiến cha mẹ buồn nhất không phải là con cái không nghe lời, mà là ngay cả khi chưa nói hết câu đã bị con phủ nhận”.

Điều này không khó hiểu. Cha mẹ có thể không cần con cái lúc nào cũng làm theo ý mình, nhưng nếu mỗi lần mở lời đều phải dè chừng sắc mặt của con, nói chưa được vài câu đã bị ngắt lời, lâu dần họ cũng chẳng còn muốn chia sẻ nữa.

Giữa những người thân thiết, sự tôn trọng lại là điều dễ bị bỏ quên nhất. Vì quá quen thuộc với nhau, một số người nghĩ rằng mình muốn nói gì cũng được, không cần để ý đến cảm xúc của đối phương.

Thứ hai: Chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để lắng nghe cha mẹ

Khi trưởng thành, ai cũng có công việc bận rộn, áp lực cuộc sống và gia đình riêng cần chăm lo. Đó đều là những khó khăn thực tế.

Vấn đề không nằm ở chỗ con cái không có thời gian ở bên cha mẹ, cũng không phải mỗi cuộc trò chuyện đều phải đi đến một kết quả nào đó. Điều đáng nói là liệu họ có luôn gạt cảm xúc của cha mẹ sang một bên, thậm chí cảm thấy phiền phức khi phải nghe người thân nói hết một câu chuyện hay không.

Có người từng nói: “Có thể bất đồng quan điểm với cha mẹ, nhưng đừng biến tranh luận thành sự xúc phạm”.

Khi cha mẹ nói nhiều, một số người lập tức phản bác. Khi cha mẹ bày tỏ lo lắng, họ buột miệng đáp: “Bố mẹ thì biết gì”. Khi cha mẹ chỉ muốn kể vài chuyện thường ngày, thứ nhận lại thường là những câu trả lời qua loa, hời hợt.

Thỉnh thoảng cư xử như vậy có thể chỉ vì tâm trạng không tốt. Nhưng nếu điều đó diễn ra trong thời gian dài, tình cảm gia đình cũng dần thay đổi sau hết lần này đến lần khác bị lạnh nhạt.

Trên mạng từng có một câu nói được nhiều người đồng tình: “Điều cha mẹ cần chưa chắc là một câu trả lời, đôi khi chỉ là có người sẵn lòng nghe họ nói hết”.

Có những chuyện cha mẹ kể thực sự không quá quan trọng, thậm chí một việc có thể được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng với họ, việc con cái chịu ngồi nghe đã là một cách thể hiện sự quan tâm.

Con cái không cần từ bỏ cuộc sống riêng để chiều theo cha mẹ. Chỉ là dù bận rộn đến đâu, cũng đừng dành hết sự kiên nhẫn cho người ngoài rồi mang thái độ khó chịu nhất về nhà.

Thứ ba: Khi cần cha mẹ thì tỏ ra thân thiết, khi không cần lại chẳng hỏi han

Trong tình thân, điều khiến người ta buồn không nhất thiết là việc con cái mở lời nhờ giúp đỡ, mà là có những người chỉ nhớ đến cha mẹ khi cần tiền bạc, cần hỗ trợ hoặc muốn cha mẹ đứng ra giải quyết khó khăn giúp mình.

Khi mọi việc đã xong xuôi, họ lại ít liên lạc. Nếu cha mẹ có khó khăn riêng hoặc không thể đáp ứng yêu cầu, thái độ của con cái lập tức trở nên lạnh nhạt.

Có một cách nói rất đáng suy ngẫm: “Sự tôn trọng trong tình thân thể hiện ở cách chúng ta vẫn đối xử tử tế với nhau ngay cả khi không cùng quan điểm”.

Cha mẹ sẵn lòng giúp đỡ con cái là tình cảm và sự hy sinh, chứ không phải trách nhiệm vô hạn mà họ buộc phải thực hiện. Con cái nhận được sự giúp đỡ ấy cũng không có nghĩa được phép xem mọi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên.

Đặc biệt khi cha mẹ ngày càng lớn tuổi, sức lực và khả năng kinh tế đều có giới hạn, nếu con cái vẫn chỉ nghĩ đến những gì mình có thể nhận được mà hiếm khi quan tâm cha mẹ đang phải gánh vác những gì, tình thân rất dễ trở thành mối quan hệ chỉ có một phía cho đi.

Người ta thường nói: “Sự hiếu thảo trưởng thành thực sự là vừa có chính kiến của riêng mình, vừa biết giữ cho cha mẹ sự tôn nghiêm”.

Điều đó không có nghĩa con cái phải thuận theo cha mẹ trong mọi chuyện, càng không có nghĩa mọi yêu cầu của cha mẹ đều phải được đáp ứng.

Cha mẹ có giới hạn riêng, con cái trưởng thành cũng có cuộc sống riêng. Khi có bất đồng, hai bên có thể cùng bàn bạc; khi gặp khó khăn, có thể nói rõ với nhau.

Điều thực sự khiến cha mẹ đau lòng là con cái một mặt nghiễm nhiên hưởng nhận mọi sự hy sinh của họ, mặt khác lại cho rằng việc quan tâm đến cha mẹ là chuyện không cần thiết.

Tình thân cần được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng từ cả hai phía

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trưởng thành vốn cần có thời gian để điều chỉnh. Cha mẹ không thể vì đã sinh thành, nuôi dưỡng con mà cho rằng mình có quyền can thiệp vào mọi chuyện của con. Ngược lại, con cái cũng không thể lấy lý do đã tự lập để xem sự quan tâm của cha mẹ là gánh nặng.

Hai thế hệ có suy nghĩ khác nhau không đáng sợ. Điều đáng sợ là một bên luôn muốn người kia thấu hiểu mình, nhưng bản thân lại chưa từng thử đặt mình vào vị trí của đối phương.

Một cư dân mạng từng viết: “Sự lạnh nhạt thực sự không nằm ở việc ít nói với nhau vài câu, mà là chưa bao giờ đặt đối phương trong lòng”.

Nếu cha mẹ không còn chủ động liên lạc, có thể vì mỗi lần trò chuyện họ đều không nhận được hồi đáp. Nếu gặp chuyện khó khăn, họ thà tự mình chịu đựng chứ không muốn mở lời nhờ con giúp đỡ, phía sau sự im lặng ấy có thể là những e ngại tích tụ qua nhiều năm chung sống.

Con cái không nhất thiết phải đáp ứng mọi kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng thái độ trong những ngày bình thường, trách nhiệm khi gia đình gặp chuyện và cách đối xử với cha mẹ như một con người cần được tôn trọng sẽ luôn bộc lộ rõ.

Khi cha mẹ bắt đầu ít nói hơn, ít đòi hỏi hơn, thậm chí không muốn kể cả những khó khăn của mình, sự im lặng ấy thực sự là vì họ không còn cần con cái nữa, hay bởi họ đã quen với việc không được thấu hiểu?