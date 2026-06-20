Video triệu view khiến nữ ca sĩ bị đánh 74 roi

Ngày 18/6, tờ The Guardian trích dẫn tài liệu pháp lý đưa tin Tòa án Hình sự tỉnh Qom (Iran) đã tuyên phạt nữ ca sĩ Parastoo Ahmadi và 8 thành viên khác trong ê kíp sản xuất mức án đánh 74 roi/người, cấm xuất cảnh trong hai năm và cấm tham gia các hoạt động nghệ thuật trong hai năm. Trong bản án, họ bị cáo buộc xúc phạm thuần phong mỹ tục thông qua việc sản xuất và đăng tải lên mạng những "nội dung thô tục và vô đạo đức".

Parastoo Ahmadi và ê kíp bị kết án sau livestream biểu diễn trên YouTube.

Trước đó, vào ngày 11/12/2024 (giờ địa phương), giọng ca 29 tuổi phát trực tiếp (livestream) buổi hòa nhạc cá nhân trên kênh YouTube mang tên cô, có hơn 67.700 người đăng ký.

Trong video, Ahmadi mặc váy hai dây màu đen, xõa tóc đứng biểu diễn trong không gian tối, có ánh sáng lờ mờ, với bối cảnh trang nghiêm và cổ điển. Sau lưng người đẹp 9X là ban nhạc 4 người.

Ahmadi đã biểu diễn ca khúc mang chủ đề yêu nước As Khoone Javane Vatan (trong tiếng Ba Tư có nghĩa là “Từ dòng máu của những người trẻ tuổi nơi quê hương”).

Buổi phát trực tiếp thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhận được hơn 2,9 triệu lượt xem (tính đến ngày 19/6).

Ngay sau khi video lên sóng, Ahmadi cùng một số nhạc công bị bắt giữ trong thời gian ngắn, rồi được thả tự do.

Đến sáng 12/12/2024, Mizan - hãng thông tấn chính thức trực thuộc Cơ quan Tư pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran - đưa tin nhà chức trách khởi tố Ahmadi và toàn bộ ê kíp với cáo buộc buổi hòa nhạc “không tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật và văn hóa của đất nước”.

Thông cáo của Mizan không nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc. Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông phương Tây cho rằng vụ việc xuất phát từ việc Ahmadi biểu diễn công khai mà không đội hijab - loại khăn trùm đầu được xem là biểu tượng của sự mộ đạo trong Hồi giáo.

Theo The Guardian , các tổ chức nhân quyền và luật sư nhận định việc gia tăng truy tố nghệ sĩ phản ánh xu hướng siết chặt kiểm soát các tiếng nói phản biện trong lĩnh vực văn hóa của chính quyền Iran.

Bà Bahar Ghandehari, Giám đốc vận động chính sách của Trung tâm Nhân quyền tại Iran (trụ sở ở Mỹ), đánh giá việc Ahmadi bị phạt 74 roi chỉ vì ca hát và xuất hiện mà không đội hijab là một lần nữa nhắc nhở tình hình nhân quyền tại Iran không hề thay đổi, bất chấp chính quyền Tehran tích cực tuyên truyền nhằm cải thiện hình ảnh.

Các tổ chức nhân quyền và luật sư phản đối hình phạt đánh roi đối với Parastoo Ahmadi. Ảnh: Hosseinronaghi

Ông Moein Khazaeli, luật sư nhân quyền thuộc Dadban - trung tâm tư vấn pháp lý dành cho các nhà hoạt động Iran - cho rằng bản án không có cơ sở pháp lý.

Ông khẳng định: "Việc phụ nữ ca hát, biểu diễn âm nhạc, sáng tác hoặc phổ biến các tác phẩm âm nhạc không bị coi là tội phạm theo luật hình sự Iran. Do đó, những hoạt động này không thể bị quy kết thành 'sản xuất, phân phối hoặc phát hành nội dung dung tục'. Việc tuyên án đánh roi đối với các nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội hoặc những công dân khác không chỉ đơn thuần là vấn đề của luật hình sự trong nước. Nó còn gây quan ngại nghiêm trọng về nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia trong việc cấm tra tấn và bảo vệ phẩm giá con người".

Theo luật sư Khazaeli, nhiều tổ chức nhân quyền không xem đánh roi là hình thức trừng phạt hợp pháp, mà là tra tấn và đối xử vô nhân đạo.

Nữ diễn viên Setareh Maleki, người phải sống lưu vong sau khi tham gia bộ phim được đề cử Oscar The Seed of the Sacred Fig (2024) của đạo diễn Mohammad Rasoulof, cho biết màn trình diễn của Parastoo Ahmadi gây xúc động mạnh với cô.

Chia sẻ với The Guardian , Maleki nhấn mạnh nhiều lần xem lại video buổi hòa nhạc của Ahmadi và cảm thấy tự hào khi nữ ca sĩ vẫn cất tiếng hát dù nhận thức rõ những hậu quả có thể phải đối mặt. Theo Maleki, Ahmadi kiên quyết bảo vệ quyền được sống, được ca hát và được lên tiếng là biểu tượng cho sự kiên cường của nhiều phụ nữ Iran.

Đến nay, Mizan và các cơ quan truyền thông chính thống của Iran chưa đăng tải thông tin về phán quyết nói trên, đồng thời cơ quan tư pháp Iran cũng chưa đưa ra bình luận về các thông tin do The Guardian công bố.