Video: Nước sông vượt báo động 2 tràn vào nhà, dân 'rốn lũ' Huế hối hả chạy lụt

Mưa lớn, nước sông vượt báo động 2 tràn vào khu dân cư ‘rốn lũ’ Huế
Dự báo, từ ngày 10-12/11, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa cả đợt ở thành phố Huế phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Vùng biển thành phố Huế, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4m.
Từ ngày 10-12/11, trên các sông ở TP Huế được cảnh báo sẽ xuất hiện một đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.