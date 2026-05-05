Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để tìm kiếm những người vẫn còn mất tích và cứu chữa những người bị thương sau vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc vào chiều thứ Hai (4/5), khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 16 giờ 43 phút chiều thứ Hai tại nhà máy của công ty sản xuất và trình diễn pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, một thành phố cấp huyện thuộc tỉnh Hồ Nam.

Video vụ nổ kinh hoàng

Hơn 480 nhân viên cứu hộ thuộc 5 đội đã được huy động cho công tác cứu nạn, cùng với ba robot cứu hộ được triển khai. Vì hiện trường vụ nổ nằm gần hai kho chứa thuốc súng đen, lực lượng cứu hộ đã sơ tán cư dân gần đó và thiết lập vùng đệm để ngăn chặn các vụ tai nạn thứ cấp.

Tính đến 8 giờ sáng thứ Ba (5/5), lực lượng cứu hộ đã xác nhận số thương vong sau đợt tìm kiếm đầu tiên. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và đợt tìm kiếm thứ hai đang được tiến hành.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử các chuyên gia đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp.

Người đứng đầu công ty đã bị cảnh sát tạm giữ và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát nguy hiểm trong các ngành công nghiệp trọng điểm.

Vào tháng Hai, Trung Quốc ghi nhận hai vụ nổ gây chết người tại các cửa hàng bán pháo hoa trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán.

Nguồn: CNA, China Daily