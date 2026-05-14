Mưa lớn xối xả đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại một huyện gần bờ biển Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, làm ngập lụt nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh và cuốn trôi hàng loạt ô tô. Cơ quan Thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin ít nhất 12 người đã phải nhập viện với các vết thương nhẹ.

Trận mưa lớn vào cuối ngày thứ Ba (12/5) đã khiến các dòng sông ở huyện Havza, tỉnh Samsun tràn bờ, khiến dòng nước chảy xiết đổ xuống các con phố, cuốn theo nhiều phương tiện và mảnh vụn.

Cảnh mưa lũ lịch sử tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Anadolu cho biết tầng hầm và tầng trệt của nhiều bất động sản đã bị nhấn chìm. Cũng có đoạn phim video cho thấy một tài xế đang đứng trên nóc xe tải để chờ được giải cứu khỏi dòng nước lũ.

Anadolu cũng thông tin thêm rằng không có trường hợp bị thương nào ở tình trạng nghiêm trọng. Một số người đã tự đến bệnh viện trong khi những người khác được các đội y tế hỗ trợ.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội ứng phó thiên tai đã được triển khai để giải cứu những cư dân bị mắc kẹt và dọn dẹp các mảnh vụn sau lũ.

Nguồn: Anadolu

