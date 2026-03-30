Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 29-3, tại các khu vực Châu Hạnh, Tân Lạc (cũ), nay thuộc xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, người dân ghi nhận một cơn dông kéo đến sau gần một ngày nắng nóng.

Mưa đá xảy ra tại xã Quỳ Châu, Nghệ An vào chiều 29-3. Nguồn: NDCC

Trong cơn dông, mưa đá trút xuống kéo dài gần 10 phút với nhiều kích cỡ khác nhau, trong đó có những viên đá lớn.

Chị Lương Nga (trú xã Quỳ Châu) cho biết: "Chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, nhìn ra thấy mưa đá trắng xóa. Nhiều cục mưa đá to bằng ngón chân cái, không ai dám ra ngoài…".

Người dân địa phương cho biết do thời gian mưa đá diễn ra ngắn, kích thước hạt không quá lớn nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản.

Tại tỉnh Nghệ An, mưa đá và lốc xoáy thường xuyên xuất hiện tại các xã miền núi trong thời điểm giao mùa từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Đã có nhiều trận mưa đá lớn xảy ra gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng trong các năm gần đây.