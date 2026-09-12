Video khoảnh khắc vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Gia Lai

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Gia Lai được người dân ghi lại

Ngày 12/9, anh Huỳnh Đại (sinh năm 1992, sống ở Quy Nhơn, Gia Lai) chứng kiến và quay lại cảnh một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại khu vực biển Mỹ Đức (tỉnh Gia Lai).

Clip voi rồng được chia sẻ trên trang cá nhân của anh Huỳnh Đại đã thu hút hàng nghìn lượt xem, nhiều người dân vùng biển Gia Lai cho biết đây là lần đầu tiên thấy vòi rồng xuất hiện trên vùng biển này. Cột xoáy nước hình thành rõ nét, nối thẳng từ đám mây đối lưu tích tụ dày đặc trên không trung xuống tận mặt nước biển.

Anh Huỳnh Đại chia sẻ, thời điểm vòi rồng càn quét, anh không thấy tàu thuyền hay ngư dân nào đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Gia Lai trưa 12/9. (Ảnh cắt từ clip Huỳnh Đại)

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai xác nhận đây là hiện tượng rất hiếm khi được ghi nhận trên vùng biển địa phương.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự xuất hiện của vòi rồng là do khu vực vừa trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Khi bước vào thời điểm giao mùa (đầu mùa mưa), sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột kết hợp với những biến đổi trong khí quyển đã làm gia tăng tính bất ổn định của không khí. Điều này tạo cơ hội thuận lợi cho các dòng mây đối lưu phát triển mạnh mẽ và sinh ra vòi rồng.

“ Những đám mây đối lưu có phần chân hạ thấp, kéo dài xuống dưới tạo thành cấu trúc hình phễu chính là dấu hiệu cho thấy dòng khí xoáy đang hình thành. Đây là dạng mây cực kỳ nguy hiểm ,” ông Hùng phân tích.

Cơ quan khí tượng nhận định, giai đoạn chuyển tiếp sang mùa mưa là thời điểm thời tiết biến động rất phức tạp. Bên cạnh vòi rồng, các hiện tượng cực đoan khác như dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra đột ngột trên phạm vi hẹp, gây khó khăn cho việc nhận biết từ sớm.

Mức độ nguy hiểm của vòi rồng phụ thuộc vào quy mô và cường độ, nhưng hầu hết đều đi kèm sức gió lớn, có thể nhấn chìm tàu thuyền hoặc gây nguy hiểm cho người đi biển. Không chỉ biển Mỹ Đức, nguy cơ lốc xoáy cục bộ vẫn có thể tiếp diễn ở nhiều vùng khác thuộc tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận trong những ngày tới.