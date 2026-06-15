Video khoảnh khắc cả nhà vỡ òa khi con gái đỗ lớp 10 trường mơ ước

Những ngày này, khi các trường THPT lần lượt công bố điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh lớp 10 , mạng xã hội xuất hiện không ít câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Trong đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gia đình vỡ òa khi biết con gái đỗ vào ngôi trường mơ ước thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chia sẻ.

Điều khiến đoạn video lan tỏa mạnh mẽ chính là hạnh phúc chân thật của cả gia đình trong giây phút chờ đợi kết quả sau nhiều tháng ngày nỗ lực.

Trong clip, các thành viên trong gia đình đều hồi hộp tra cứu điểm thi . Không khí trong căn nhà như lắng lại khi ai cũng hướng mắt về màn hình điện thoại. Chỉ vài giây sau khi kết quả hiện lên, tiếng reo hò vang khắp phòng. Những cái ôm, những giọt nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc nối tiếp nhau xuất hiện trong khoảnh khắc khó quên ấy.

Khoảnh khắc cả gia đình vỡ oà khi biết kết quả thi của Bảo An. (Clip: NVCC)

Nhân vật chính trong đoạn clip, đồng thời là người đăng tải video, là Nguyễn Vũ Bảo An - Học sinh Trường THCS Phùng Chí Kiên. Em đặt nguyện vọng vào Trường THPT B Nguyễn Huệ - ngôi trường mà em luôn mong muốn theo học.

Nhớ lại thời điểm tra cứu kết quả, Bảo An kể hôm đó em sốt cao nên nằm nghỉ trong phòng và xem phim để quên đi cảm giác lo lắng. Đúng lúc ấy, một người bạn của bố ghé nhà báo tin con trai vừa đỗ vào trường mong muốn. Nghe câu chuyện, em lập tức giật mình chạy ra ngoài vì nhớ đến kết quả của mình vẫn chưa tra được.

“Lúc đó em rất hồi hộp. Hệ thống tra cứu đông người truy cập nên không vào được. Em chỉ sợ mình không đỗ trường đã đăng ký và làm bố mẹ thất vọng”, An chia sẻ.

Trong lúc cả gia đình thấp thỏm chờ đợi, người bạn của bố thử tra cứu giúp. Khi kết quả hiện lên, bác bất ngờ thông báo An trúng tuyển với số điểm vượt ngoài mong đợi. Tin vui đến quá nhanh khiến em không kìm được cảm xúc.

“Em xúc động lắm. Nghe bác đọc điểm mà em bật khóc luôn. Mọi người trong nhà ai cũng chạy tới ôm em và chúc mừng” , An nhớ lại.

Sau khi khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10, điều khiến An cảm thấy mãn nguyện nhất không chỉ là kết quả đạt được mà còn bởi em cố gắng hết sức và không bỏ cuộc trong những thời điểm áp lực nhất.

Nữ sinh cũng dành sự biết ơn đặc biệt cho bố mẹ đã luôn ở bên động viên, cổ vũ và tiếp thêm động lực trong suốt chặng đường ôn thi đầy thử thách.

“Hiện tại em và gia đình đều rất vui, tự hào với kết quả này. Em cảm thấy mọi nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng”, An nói.

Chính những khoảnh khắc giản dị như vậy khiến đoạn clip nhận được sự đồng cảm từ đông đảo cộng đồng mạng. Ai cũng từng trải qua cảm giác hồi hộp chờ kết quả sau những kỳ thi quan trọng, và hơn hết, ai cũng hiểu niềm hạnh phúc vô giá khi công sức của bản thân được đền đáp bằng trái ngọt xứng đáng.