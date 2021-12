Video hot nhất MXH Hàn: Mỹ nhân cảnh nóng Han So Hee ngượng ngùng trước Ảnh đế Yoo Ah In

Mới đây, một video có tiêu đề "Yoo Ah In và Han So Hee ngượng ngùng chào nhau tại một lễ trao giải" bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Video quay tại KBS Arena ở Gangseo-gu, Seoul - nơi tổ chức lễ trao giải Asian Artist Awards 2021 vào ngày 2/12. Một tài khoản Youtube ghi lại các fancam của những người nổi tiếng đã đăng tải trên Youtube. Trong video, Yoo Ah In bất ngờ chào Han So Hee trước khi ngồi cạnh nữ diễn viên. Ngay lập tức, Han So Hee đã đáp lại lời chào bằng cách ngạc nhiên che miệng cười ngượng ngùng. Trước hành động này, Yoo Ah In đã mỉm cười và bắt chước tư thế của nữ diễn viên.

Yoo Ah In và Han So Hee chào nhau tại lễ trao giải

Nhiều khán giả cho rằng Yoo Ah In và Han Soo He đã từng xem phim điện ảnh và phim truyền hình của nhau: "Không có gì ngạc nhiên khi xem cảnh này vì Han So Hee là fan hâm mộ của Yoo Ah In kể từ trước khi cô ấy ra mắt?", "Thật tuyệt khi được thấy cả hai như thế", "Cách cô ấy che miệng thật dễ thương ", "Tôi hy vọng cả hai sẽ có cơ hội đóng phim cùng nhau".

Han So Hee và Yoo Ah In gây bão mạng xã hội.

Tại lễ trao giải Asian Artist Awards 2021, Yoo Ah In đã giành được Daesang Diễn viên của năm. Trong khi đó, Han So Hee được trao giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất ở hạng mục diễn viên. Cả hai đã có một năm thành công khi các tác phẩm đều nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Han So Hee chiến thắng giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất (hạng mục diễn viên).