Video: HLV Park Hang-seo nổi trận "lôi đình", phản ứng gắt khi CĐV Thái Lan mang món kim chi ra xúc phạm

Sự cố đáng tiếc diễn ra ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận hòa 2-2 giữa Pattaya United và Kanchanaburi Power FC vang lên ở vòng 9 Thai League 2 (mùa giải 2026/2027) tối 1/11. Khi ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội khách chuẩn bị rời sân, một nhóm cổ động viên chủ nhà Pattaya United đã có những hành vi khiêu khích và lời lẽ thiếu chuẩn mực hướng về phía đội bóng khách.

Đáng chú ý, nhóm cổ động viên này liên tục hô vang từ "kimchi" – món ăn truyền thống đại diện cho văn hóa Hàn Quốc kèm theo những cử chỉ chế giễu nhắm thẳng vào HLV Park Hang Seo. Không dừng lại ở đó, tiền vệ John Baggio bên phía Kanchanaburi cũng trở thành nạn nhân khi bị công kích và miệt thị ngoại hình.

Video HLV Park Hang-seo phản ứng căng thẳng (Video: Seagoal)

Trước những hành vi xúc phạm trực tiếp, HLV Park Hang Seo đã tỏ ra vô cùng giận dữ. Đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc bất bình đến mức vung nắm đấm và ra hiệu yêu cầu cổ động viên khiêu khích xuống sân "nói chuyện phải trái". Bầu không khí căng thẳng chạm đỉnh điểm khiến Chủ tịch CLB Kanchanaburi phải trực tiếp can thiệp, yêu cầu toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ nhanh chóng di chuyển vào phòng thay đồ nhằm tránh xô xát.

Sau trận đấu, CLB Kanchanaburi đã phát đi thông cáo chính thức lên án các hành vi phân biệt chủng tộc trên khán đài, đồng thời kiến nghị vụ việc lên cơ quan kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để xem xét xử phạt.

Ông Park vô cùng tức giận (Ảnh: CMH)

Kể từ khi chuyển sang làm việc tại Thai League, HLV Park Hang Seo liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông và cổ động viên xứ chùa Vàng. Tính cách mạnh mẽ cùng những tuyên bố thẳng thắn của ông về công tác trọng tài hay chất lượng giải đấu đã nhiều lần châm ngòi cho các cuộc tranh cãi, biến mỗi trận đấu của Kanchanaburi thành một "chảo lửa" cả ở dưới sân lẫn trên khán đài.