Đê Đẩu Hàn thuộc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Đẩu Hàn, với ba mặt giáp sông Cầu, hiện là điểm nóng của Bắc Ninh khi nước lũ từ Thái Nguyên đổ về dâng cao từng giờ. Trước diễn biến phức tạp, lúc 20 giờ ngày 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng hàng ngàn người dân khẩn trương đắp cao tuyến đê bối để ứng phó.

Xuyên đêm gia cố khẩn cấp tuyến đê bối Đẩu Hàn tại Bắc Ninh. Clip: Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

22 giờ đêm 8-10, nước sông Cầu dâng cao sát mặt đê khu vực khu phố Đẩu Hàn. Ngay lập tức, hơn 2.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân địa phương, trong đó có cả người cao tuổi, thanh niên đã tham gia gia cố khẩn cấp, đắp khoảng 5.000 bao tải cát dọc 1 km đê xung yếu, nâng cao thêm 50 cm để chống tràn.

Giữa đêm khuya, ánh đèn pin, đèn xe máy loang loáng dọc triền đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc); tiếng xẻng, bao cát va nhau, tiếng người hô nhịp: "Nhanh tay lên!", hòa trong tiếng nước sông Cầu dâng cuồn cuộn.

Một "đêm trắng" - đêm của hàng ngàn con người không quản mưa gió, cùng nhau giữ lấy con đê, bảo vệ bình yên xóm làng.

Xuyên đêm gia cố khẩn cấp tuyến đê đê bối Đẩu Hàn. Ảnh: BTV Giao Thông.

Các lực lượng được phân công thành nhiều nhóm để hỗ trợ di dời người dân lên khu vực cao ráo, ứng trực tại các trường học, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời trực chiến suốt đêm bảo vệ tuyến đê.

Đê bối Đẩu Hàn thành một công trường lớn, ở đó không có lời than mệt, cũng chẳng tiếng chối từ, chỉ có tiếng nói cười xoay quanh công việc rộn ràng dọc tuyến đê. Mấy cao lão trong khu mặc áo mưa mỏng cũng có mặt để động viên con cháu: "Còn sức là còn phải ra đê, giữ lấy nhà mình!".

Chị Nguyễn Thị Hạnh, người trong khu phố, hiện là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung, chia sẻ: "Tôi đi làm ca đến 17 giờ về đến nhà thì hay tin địa phương đang huy động nhân lực đắp đê. Quên hết cả mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi nhập cuộc cùng mọi người xúc đất, buộc bao chống tràn".

Lực lượng quân đội và nhiều đơn vị cùng người dân trắng đêm xúc cát nâng cao trình đê bối để bảo vệ đê Đẩu Hàn. Ảnh: Báo và Đài PTTH Bắc Ninh

3 xe chở cát vừa tập kết, hàng trăm người cùng "nhập cuộc". Người nào vào việc ấy, xúc cát, đóng bao, buộc dây, chuyền tay... chỉ sau 20 phút đã xếp những bao cát thành hàng lối ngay ngắn tại mép đê. Mọi người lại có quãng nghỉ chờ chuyến xe tiếp theo.

Quệt nhanh những giọt mồ hôi lăn dài trên má, chị Hoàng Thị Trâm, ở khu phố Đẩu Hàn, khuôn mặt lem bùn đất nhưng vẫn cười: "Cả nhà tôi 4 người đều cùng lên đê xúc cát, đêm nay ai cũng thành người nhà cả".

Khi đồng hồ điểm 23 giờ, gần 2,5 km đê bối đã được tôn cao thêm gần 1 m, đoạn đê xung yếu cơ bản được gia cố.

Song song với việc gia cố đê bối Đẩu Hàn, chính quyền địa phương cũng tổ chức hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn, ưu tiên di dời người già, trẻ nhỏ khỏi vùng nguy hiểm. Các đoàn thể và lực lượng chức năng tiếp tế nhu yếu phẩm, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân trong bối cảnh lũ trên sông Cầu vẫn đang lên nhanh.

Lũ trên sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh dâng cao

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sơ tán người dân tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh

Đoạn đê bối thuộc thôn Đức Thọ, xã Mỹ Thái bị rò rỉ, sạt lở, nguy cơ vỡ sẽ ảnh hưởng đến hơn 100 hộ dân trong vùng. Ngay khi phát hiện sự cố, xã, thôn đã huy động lực lượng tại chỗ và địa bàn lân cận nhanh chóng xử lý trong đêm 8-10

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 và người dân đắp đê chống tràn tại xã Hợp Thịnh. Ảnh: Trịnh Lan

Sáng 9-10, Beat Bắc Giang thông tin: "Tuyến đường 292 từ Kép sang Bố Hạ đoạn Nghĩa Hưng ngập sâu. Bố Hạ chính thức bị cô lập, kéo theo một loạt xã bị ảnh hưởng. Giờ chỉ hi vọng vào tuyến Phương Đông sang cầu Đông Sơn nước đang rút".

Còn tài khoản "Bin Bing Bông" ở xã Nghĩa Hưng viết: "Mong cộng đồng giúp đỡ! Chỗ em Bến Phà, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (Bến phà, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang - Bắc Giang cũ) hiện tại đêm qua nước tràn đê sông Thương ở 3 vị trí Bo Giàu, Trằm, Bở... lở nước đã dâng hết tầng 1, hiện tại bị cô lập, nước chảy xiết em cố bơi vào nhưng không được. Khẩn thiết mong cộng đồng có thuyền, xuồng hỗ trợ để tiếp tế bên trong ạ".