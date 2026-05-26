Video đang khiến nhiều người bực mình: Sự nghiêm túc, kỷ luật của nghề giáo đâu phải thứ để lôi ra làm "còn-ten"!

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ngắn đến từ tài khoản TikTok của một thương hiệu thời trang công sở. Vốn thường xuyên đăng tải các clip giới thiệu trang phục hướng đến tệp khách hàng là nữ giáo viên và nhân viên văn phòng, thương hiệu này bất ngờ nhận nhiều bình luận chê trách khi đắng tải bị một clip bị đánh giá là thiếu tinh tế, làm xấu đi hình ảnh người thầy trên bục giảng.

Khi một trào lưu vui vẻ bị áp dụng sai bối cảnh

Đoạn video được thực hiện dựa trên xu hướng khá phổ biến trên mạng xã hội thời gian qua: "Tôi… vì tôi là một cô gái/chàng trai nổi loạn" . Bản chất của trào lưu này vốn là sự hài hước, đáng yêu khi nhân vật tự nhận mình "nổi loạn" nhưng thực tế lại chỉ làm những việc vô hại để tự trào bản thân.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào môi trường học đường, video của hãng thời trang này lại lựa chọn một tình huống dễ gây hiểu lầm. Khoác lên mình bộ trang phục áo sơ mi và chân váy, tay ôm tài liệu đứng ở hành lang lớp học, nhân vật trong clip chia sẻ: "7h00 vào tiết học nhưng 7h10 tôi mới vào lớp lấy lý do bận photo đề. Đơn giản vì tôi là cô giáo nổi loạn".

Hình ảnh cô giáo gây tranh cãi

Những bình luận chê trách của cộng đồng mạng

Vô tình, việc đi muộn và tìm lý do đối phó - những hành vi vốn là điều tối kỵ trong môi trường sư phạm lại được đưa lên màn hình như một cách thể hiện cá tính. Điều này ngay lập tức khiến người xem, đặc biệt là những người đang công tác trong ngành giáo dục, cảm thấy bất bình.

Cư dân mạng lên tiếng phản ứng trước nội dung lệch lạc

Ngay sau khi lên sóng, đoạn video đã hứng chịu một làn sóng phản ứng thẳng thắn từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chỉ là diễn xuất mang tính chất giải trí để quảng cáo sản phẩm, nhưng việc mượn hình ảnh người thầy để bình thường hóa thói xấu vô kỷ luật là điều khó chấp nhận. Một số bình luận của cộng đồng mạng như sau:

- "Làm cô là gương thì nên đúng giờ tác phong, không xuề xoà nhưng cũng đừng diệu đà quá. Ý kiến cá nhân. Hết!".

- "Content này không ổn tẹo nào, là giáo viên thì việc đúng giờ là tôn trọng công việc bản thân và với học sinh của mình."

- "Bạn ở ngoài đời có làm giáo viên không ạ? Mình thấy nội dung content này rất ảnh hưởng đến những người làm nghề giáo khác!" .

- "Đừng khiến mọi người nghĩ tiêu cực về nghề giáo nhé".

Ranh giới giữa sáng tạo và sự nhạy cảm nghề nghiệp

Môi trường sư phạm vốn luôn gắn liền với những chuẩn mực về sự nghiêm túc, kỷ luật và là tấm gương cho học sinh noi theo. Đối với một đơn vị kinh doanh thời trang hướng tới đối tượng khách hàng là giáo viên, việc thấu hiểu và tôn trọng những giá trị nghề nghiệp này đáng lẽ phải là yếu tố tiên quyết.

Sáng tạo nội dung để thu hút tương tác là bài toán chung của các thương hiệu trong thời đại số. Thế nhưng, ranh giới giữa một tiếng cười vui vẻ với sự phản cảm đôi khi rất mong manh.

Việc lồng ghép các thói quen chưa đẹp vào hình ảnh một nhà giáo, dù chỉ là đùa vui rõ ràng đã chạm vào sự nhạy cảm của những người làm nghề chân chính! Việc nhận phải hàng loạt bình luận tiêu cực là một bài học cho việc làm truyền thông không suy xét. Sáng tạo có thể không giới hạn, nhưng nó buộc phải dựa trên sự nhạy cảm văn hóa và sự tôn trọng đối với các giá trị nghề nghiệp trong xã hội.