Chiều 10-12, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh tài xế đang điều khiển xe buýt chở nhiều người lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một nam hành khách lao vào hành hung.

Video ghi lại diễn biến sự việc tài xế xe buýt bị hành hung. MXH

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn nhưng người đàn ông vẫn lớn tiếng chửi tài xế xe buýt. Khi tài xế xe buýt dừng xe và nói sẽ gọi cơ quan công an đến giải quyết nam hành khách lại tiếp tục lao vào hành hung.

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 10-12, trên quốc lộ 15 đoạn qua xã Lương Sơn (xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương cũ), tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, tài xế xe buýt của nhà xe Thạch Thành đang điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 15 thì xảy ra vụ hành hung.

Đại diện nhà xe Thạch Thành cho biết tài xế đã báo cáo sự việc, đơn vị sẽ đề nghị công an vào cuộc xác minh, làm rõ.