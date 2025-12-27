Video cứu sống bé trai lọt ra khỏi lan can tầng 4: Hé lộ chân dung "người nhện"

Dù cuộc sống vẫn trôi đi vội vã thì xung quanh chúng ta luôn có những khoảnh khắc mà sự dũng cảm và tử tế xuất hiện rất tự nhiên, khiến tất cả xúc động. Mới đây, trên MXH đã viral đoạn clip chàng trai leo thoăn thoắt 4 tầng nhà, giải cứu em bé đang treo lơ lửng ngoài lan can.

Đoạn clip về màn giải cứu nghẹt thở (Nguồn: Douyin)

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 24/12, tại quận Thiên Hà (Quảng Châu, Trung Quốc). Trong video, em nhỏ mắc kẹt ở lưới chống trộm của căn hộ tầng 4, toàn thân bé treo lơ lửng bên ngoài còn đầu kẹt lại giữa khung sắt.

Nghe thấy tiếng khóc, nhiều người dân xung quanh lập tức chú ý và chạy tới. Ngay sau đó 3 thanh niên đã trèo lên từ bức tường bên ngoài tầng 1 để ứng cứu. Một người trong số đó nhanh chóng leo lên tầng 3, đứng trực tiếp trên khung sắt chống trộm, cẩn thận đỡ lấy cơ thể em bé rồi từ từ đẩy em trở lại bên trong căn hộ. Bên dưới, những người khác phối hợp quan sát, sẵn sàng hỗ trợ.

Toàn bộ màn giải cứu chỉ kéo dài vỏn vẹn khoảng 2 phút càng khiến nhiều người ấn tượng hơn. Thậm chí cư dân mạng còn nhận xét đây là khoảnh khắc ấm áp nhất trong những ngày cuối năm lạnh lẽo.

Trong khi chàng trai leo lên cứu em bé thì phía dưới vẫn có 2 người đứng hỗ trợ (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 25/12, cô Trần - người quay lại đoạn video - chia sẻ với phóng viên South China Morning Post rằng sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ tối 24/12. Khi đang ngồi trong cửa hàng, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên đi ra ngoài kiểm tra và phát hiện một bé trai khoảng 3 - 4 tuổi bị mắc kẹt trên tầng 4. “Cả thân người cháu đã lọt ra ngoài, đầu bị kẹt giữa lưới chống trộm”, cô kể.

Thấy tình huống nguy hiểm, anh trai cô Trần cầm theo một tấm vải đứng phía dưới để đề phòng em bé rơi xuống. Song do bên dưới là thùng rác, không thể đảm bảo an toàn nên anh lập tức chạy lên các tầng trên gõ cửa cầu cứu.

Một người bạn của cô Trần đã nhanh chóng trèo lên hỗ trợ. Anh leo thoăn thoắt lên tầng 4 trong tiếng kêu hoảng loạn của đứa trẻ: "Anh ơi! Cứu em!". Chàng trai liên tục trấn an: "Anh đến để cứu em đây. Em đừng cử động nhé!". Sau đó một tay anh chàng bám chặt khung sắt, tay còn lại anh cẩn thận đẩy em bé trở lại trong nhà.

Đặc biệt, cô Trần cho biết người bạn của mình từng là sinh viên ngành thể thao, hiện đang là giáo viên thể dục nên có thể lực tốt và nhanh nhẹn.

Một nhân chứng khác là ông Thôi cũng kể với tờ Jimu News rằng tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. “Đầu đứa trẻ bị kẹt trong khung sắt cửa sổ an ninh, thân thể đu đưa ra ngoài như chiếc xích đu. Lúc đó, ba thanh niên trèo lên từ bức tường ngoài tầng một. Trong đó có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, rất nhanh nhẹn, chỉ mất chưa đầy một phút để leo lên và bế đứa trẻ,” ông Thôi nói.

Sau khi thấy em bé đã an toàn, ông Thôi rời đi và gặp lực lượng cứu hộ đang trên đường tới hiện trường.

Theo thông tin sau đó, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà không có người lớn, bố mẹ em bé đều vắng nhà. Đại diện khu dân cư đã tới kiểm tra, em nhỏ chỉ bị hoảng sợ, may mắn không bị thương.

Hiện tại đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, không chỉ ở Trung Quốc mà còn được cư dân mạng quốc tế lan truyền. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi chàng trai vì tình huống nguy hiểm được hóa giải bằng sự nhanh trí, bình tĩnh và tinh thần tương trợ của những người xa lạ. Khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người tin rằng, giữa nhịp sống bận rộn, sự tử tế và quả cảm vẫn luôn hiện diện.

(Nguồn: Sohu)