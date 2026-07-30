Victoria Beckham: "Tôi không thích bóng đá, đến xem chỉ để... tia trai"

Dù không phải nhân vật chính trong kỳ World Cup lần này nhưng gia đình David Beckham vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Ngoài số tiền cực khủng mà siêu sao bóng đá “cá kiếm” từ các hợp đồng quảng cáo thì những tranh cãi quanh việc Victoria giả vờ yêu bóng đá cũng là đề tài được quần chúng thích “ăn dưa, hóng thị” thảo luận rôm rả trên các diễn đàn giải trí.

Victoria bị chỉ trich vì thái độ thờ ơ trước bàn thắng của đội tuyển nước nhà (Ảnh: 163).

Tiếp đó, cô tỏ vẻ nhiệt tình hơn thì lại bị chê là "giả vờ yêu bóng đá" (Ảnh: 163).

Sau khi “super soi” lại, dân tình phát hiện, Victoia Beckham đã sớm tuyên bố cô chẳng có hứng thú cũng như chẳng biết gì về môn thể thao vua. Tuy nhiên, thật bất ngờ là duyên phận giữa cô và ông xã lại bắt đầu trên sân vận động. Cặp đôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên trong một trận bóng giữa các các lạc bộ thành Manchester vào năm 1997.

Cựu thành viên Spice Girls thẳng thắn chia sẻ: “Tôi chẳng có chút hứng thú vào với bóng đá cả, trước đây hay hiện tại đều như thế. Năm đó tôi đi xem bóng đá chỉ vì muốn gặp David thôi. Tôi đã thấy ảnh anh ấy trên tạp chí. Thực sự rất đẹp trai! Các bạn có thể nói rằng, tôi đi ‘tăm tia’ anh chàng này”.

Vào cái ngày định mệnh đó, Victoria và đồng đội cùng nhóm - Melanie Chisholm đã cùng đến theo dõi trận bóng. Trước khi bắt đầu thi đấu, 2 nữ ca sĩ đình đám nhóm Spice Girls đã được mời xuống sân cỏ giao lưu. Đó cũng là cơ hội để cặp trai tài gái sắc gặp gỡ. Sau trận cầu, David đã chủ động xin cách liên lạc và mở đầu cho tình yêu kéo dài hơn 20 năm.

Không hề yêu thích bóng đá, Victoria vẫn đến sân bóng vì David Beckham (Ảnh: 163).

Sau khi hẹn hò với David Beckham, Victoria thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho nam cầu thủ. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng cô chẳng bận tâm đến những gì diễn ra trên sân cỏ, mà chỉ coi đây là một show diễn thời trang cá nhân. Những outfit của nữ ca sĩ đến bây giờ vẫn được lôi ra điểm lại như “tư liệu lịch sử” của giới mộ điệu.

Trong bộ phim tư liệu về bản thân, Victoria Beckham nhớ lại: “Lúc ấy rất vui. Tôi khi đó có một mái tóc xoăn dài và vòng 1 khủng. Đó là thời đại của chúng tôi, những WAGs (bạn gái và vợ cầu thủ) và HABs (nhóm chồng và bạn trai). Đến hiện tại, tôi vẫn thường bật cười khi nhìn lại những bức ảnh cũ”.

Nhờ cuộc gặp gỡ trên sân cỏ, cặp đôi Beck - Vic chính thức nên duyên (Ảnh: 163).

Chẳng hề quá lời khi nói Victoria từng là nàng WAGs vạn người ghét, bị Sir Alex Ferguson - huấn luyện viên của CLB Manchester United, đồng thời là người thầy mà David Beckham kính trọng như cha chỉ trích là khiến ngôi sao nước Anh xao nhãng với nghiệp quần đùi áo số.

Tuy nhiên, Victoria Beckham lại khiến nhiều người nể phục khi sẵn sàng sát cánh bên David khi anh đau khổ nhất, bị coi là kẻ tội độ khi nhận thẻ đỏ, dẫn đến sự thất bại của đội tuyển Anh vào năm 1998.

Hay như trong kỳ World Cup này, sau khi đội tuyển Anh ngậm ngùi dừng bước trước Argentian, ống kính truyền thông đã bắt gặp khoảnh khắc David Beckham nghẹn ngào rơi lệ, còn Victoria thì ở bên an ủi chồng.

Dù không cùng sở thích nhưng Victoria luôn sát cánh bên chồng lúc khó khăn nhất (Ảnh: 163).

Cô an ủi chồng khi đội tuyển Anh thất bại trong trận bán kết World Cup 2026 (Ảnh: 163).

Dù không cùng sở thích nhưng người đẹp 53 tuổi vẫn luôn sát cánh, cùng chia ngọt sẻ bùi với ông xã. Có lẽ vì vậy nên tình cảm giữa cặp đôi Becks - Vic luôn bền chặt, sắt son. Bản thân David Beckham cũng chẳng ngại bỏ tiền tui ra giúp vợ khi việc kinh doanh của cô thua lỗ từ năm này sang năm khác.

Nguồn: 163