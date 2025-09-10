Vì sao VinFast VF 5 "đánh bật" xe xăng, là mẫu xe lý tưởng cho người trẻ

Mẫu xe "tiền ít thịt nhiều"

Sở hữu chiếc ô tô đầu tiên là một cột mốc quan trọng với nhiều người trẻ, và đây cũng là quyết định lớn đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng: từ chi phí mua xe, sử dụng lâu dài, đến sự tiện dụng trong đời sống thường ngày. Trong bối cảnh ấy, VinFast VF 5 trở thành lời giải cho câu hỏi "mua xe đầu tiên nên chọn mẫu nào".

Điểm cộng lớn đầu tiên của VF 5 chính là khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị - môi trường mà phần lớn người mua xe lần đầu sẽ sử dụng thường xuyên. Xe có kích thước vừa phải, bán kính quay vòng tối ưu nên dễ dàng quay đầu trong ngõ nhỏ, bãi đỗ hẹp. Tuy nhiên, không vì nhỏ mà VF 5 "yếu". Nhiều chủ xe đã chia sẻ hành trình thực tế đến các vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lạng Sơn, Hòa Bình hay các hành trình xuyên Việt… để chứng minh khả năng vượt địa hình của mẫu xe điện đô thị này.

Thực tế, VF 5 được trang bị động cơ điện công suất 100 kW (tương đương 134 mã lực), mô-men xoắn 135 Nm. Đây là thông số tương đương xe phân khúc trên. Bên cạnh đó, khung xe được thiết kế chắc chắn, hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam, giúp xe vận hành ổn định trong nhiều điều kiện.

Anh Hoàng Thanh Tùng - một chủ xe tại Nghệ An cảm nhận rõ khả năng của chiếc VF 5 sau hơn 160.000 km di chuyển. Chiếc VF 5 đã thường xuyên đồng hành cùng anh qua các cung đường gồ ghề, đèo dốc và thể hiện khả năng vận hành tuyệt vời. Đặc biệt, anh Tùng cảm thấy yên tâm với sự bền bỉ của mẫu A-SUV nhà VinFast.

"Dù xe đã chạy 16 vạn km nhưng pin chỉ chai khoảng 1%, động cơ vẫn ổn định, chưa phải sửa chữa gì lớn", anh Tùng chia sẻ. Trải nghiệm VF 5, anh Tùng cho biết đã xóa đi định kiến rằng xe điện chỉ phù hợp cho đường phố bằng phẳng bởi VF 5 có thể vận hành tốt ở mọi cung đường.

Không chỉ dễ lái, bền bỉ, VF 5 còn gây ấn tượng với hệ thống trang bị an toàn và công nghệ vượt tầm giá. Mẫu xe này sở hữu 6 túi khí - ngang các mẫu xe hạng B, cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cruise control…

"Tiền ít nhưng tính năng không ít", là nhận xét ngắn gọn của anh Phùng Thế Trọng (chủ kênh Xế Cộng), người đã đồng hành cùng VF 5 trong nhiều hành trình xuyên Việt. "Mình ấn tượng nhất là cảm giác lái chắc chắn, đặc biệt là các tính năng hỗ trợ giúp người mới yên tâm hơn khi di chuyển trong phố đông hoặc đường khó", anh nói thêm.

Giá dễ chạm, chi phí dễ chịu

VinFast VF 5 trở thành mẫu xe đầu tiên của nhiều người trẻ Việt không chỉ nhờ thiết kế hiện đại, dễ điều khiển, trang bị phong phú, mà còn bởi chi phí vận hành cực thấp.

VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc điện tại tất cả trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 30/6/2027 - tương đương gần 2 năm "0 đồng nhiên liệu". Ngay cả sau thời điểm này, chi phí sạc cũng chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng cho mỗi 100 km, thấp hơn nhiều so với xe xăng cùng phân khúc, thậm chí rẻ hơn cả xe máy tay ga chạy xăng.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của VF 5 cũng nhẹ nhàng nhờ đặc thù xe điện: không cần thay dầu, không có bugi, lọc gió động cơ… Người dùng Huỳnh Khánh Nhân (chủ kênh 10mins CAR) cho biết, lần bảo dưỡng gần nhất của anh chỉ tốn 320.000 đồng - trong khi với xe xăng trước đây, anh phải trả hơn 1 triệu đồng mỗi lần bảo dưỡng định kỳ.

Ngoài chi phí sử dụng, mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều ưu đãi lớn là điều kiện tiên quyết giúp VF 5 liên tục ghi danh là mẫu xe bán chạy bậc nhất thị trường Việt Nam, nhiều thời điểm chiếm tới 80% thị phần trong phân khúc.

Hiện tại, VF 5 có giá 529 triệu đồng, tuy nhiên khách hàng có thể nhận ưu đãi 4% từ chương trình "khách hàng thân thiết toàn dân", 10 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện, hay quà tặng lên tới 10 triệu đồng dành cho người dùng đăng ký tại Hà Nội và TP.HCM…

Ngoài ra, nhờ vào chương trình hỗ trợ trả góp do VinFast hợp tác với các ngân hàng, đối tác tài chính triển khai, khách hàng chỉ cần chuẩn bị từ 20% giá trị xe, tương đương khoảng 100 triệu đồng là có thể sở hữu. Phần còn lại, chủ xe có thể vay trả góp với lãi suất ưu đãi hơn thị trường từ 3-4%.

Chưa dừng lại ở đó, VF 5 cũng được miễn 100% phí trước bạ, giúp người mua tiết kiệm từ 50-60 triệu đồng chi phí lăn bánh so với xe xăng. Tổng cộng, khách hàng có thể tiết kiệm tới 100 triệu đồng khi mua VF 5 trong tháng 9/2025. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu ô tô điện đầu tiên với chi phí hợp lý.