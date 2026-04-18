Ngày 18/4/2026, tại Hà Nội, Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Cập nhật các khuyến nghị về vi chất dinh dưỡng trong tăng trưởng chiều cao ở trẻ em", thu hút khoảng 200 chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành cùng đại diện các tổ chức trong và ngoài nước tham dự.

Đây là hoạt động khoa học thường niên của chuyên ngành dinh dưỡng nhi khoa, nhằm tạo diễn đàn học thuật để cập nhật các tiến bộ y khoa và trao đổi chuyên môn trong chăm sóc dinh dưỡng trẻ em.

Thiếu vi chất kìm hãm chiều cao trẻ Việt

Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam vẫn đang ở mức đáng lo ngại, ngay cả khi điều kiện sống và khẩu phần ăn đã được cải thiện. Đây là thông tin được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, TS.BS Phan Bích Nga - Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa - cho biết, hiện nay chiều cao trung bình của người Việt hiện vẫn còn khoảng cách so với khu vực và thế giới, đứng thứ 153/201 quốc gia. Thấp còi không chỉ là thấp chiều cao hiện tại và tương lai mà còn ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, miễn dịch, khối cơ mà về lâu dài còn tăng nguy cơ thừa cân béo phì khi bước vào tuổi trưởng thành.

Đáng chú ý, thực tế hiện nay đang xuất hiện nghịch lý dinh dưỡng là "trẻ em ăn nhiều nhưng vẫn thiếu chất". Điều này cũng được phản ánh trong các phân tích chuyên môn và thực tiễn lâm sàng, khi không ít trẻ thừa cân, béo phì lại có chiều cao hạn chế hơn so với bạn bè cùng lứa.

Theo TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục - Phó Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc thiếu hụt các vi chất quan trọng cho tăng trưởng xương. Bà đặc biệt nhấn mạnh vào sự kết hợp của các vi chất dinh dưỡng quan trọng nhằm tối ưu hóa quá trình khoáng hóa xương như:

Vitamin D3 và Vitamin K2 (MK-7): Vitamin D3 giúp hấp thu Canxi, trong khi Vitamin K2 đóng vai trò "người dẫn đường", kích hoạt Osteocalcin để gắn Canxi vào nền xương, đồng thời giảm lắng đọng Canxi ngoài xương.

Arginine: Axit amin thiết yếu kích thích tiết hormone tăng trưởng (GH) nội sinh và sản xuất IGF-1, hỗ trợ tăng trưởng cả về chiều cao và khối lượng xương.

Kẽm (Zinc) và Magiê: Kẽm là yếu tố quan trọng trong tổng hợp IGF-1 và phân chia tế bào, trong khi Magiê tham gia vào cấu trúc xương và điều hòa hơn 300 enzyme trong cơ thể.

Theo PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, số liệu năm 2024 cho thấy thế giới đang đối mặt với gánh nặng dinh dưỡng kép với hơn 150 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi. Trong khi đó, thừa cân béo phì gia tăng nhanh, với khoảng 35 triệu trẻ dưới 5 tuổi mắc.

Các báo cáo từ các chuyên gia PGs.Ts Trương Tuyết Mai, PGs.Ts Nguyễn Xuân Ninh, Ts Bs Nguyễn Thị Thu Hậu cũng đưa ra những thông tin về tình hình thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam và những khuyến nghị mới về vai trò và nhu cầu của các vi chất quan trọng.

Theo các chuyên gia, thiếu vi chất không chỉ khiến trẻ thấp còi mà còn để lại hệ quả lâu dài.

Bên cạnh đó, TS.BS Phan Bích Nga nhấn mạnh, trẻ thấp còi có nguy cơ suy giảm miễn dịch, kém phát triển trí não và về lâu dài có thể đối mặt với nguy cơ thừa cân, béo phì hoặc các bệnh mạn tính khi trưởng thành.

Điều này lý giải vì sao trong thực tế lâm sàng, nhiều trẻ béo phì nhưng vẫn không đạt chiều cao tối ưu, do chế độ ăn dư năng lượng nhưng thiếu các vi chất thiết yếu cho tăng trưởng xương.

Khuyến nghị cải thiện tầm vóc người Việt

Kết luận hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Khái - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam và GS.TS Nguyễn Công Khẩn - nguyên Cục trưởng Cục Khoa học và Đào tạo (Bộ Y tế) đã đưa ra một số khuyến nghị quan trọng trong việc cải thiện tầm vóc người Việt:

- Chú trọng sự cân đối giữa các vi chất, năng lượng và protein để phát huy tối đa hiệu quả tăng trưởng.

Can thiệp sớm và kiên trì trong giai đoạn "cửa sổ cơ hội" (như 1000 ngày đầu đời và tiền dậy thì) là yếu tố quyết định để trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

- Đối với trẻ dư cân béo phì, mục tiêu không chỉ là giảm mỡ mà phải là tối ưu chiều cao thông qua chế độ ăn giàu vi chất và vận động hợp lý.

- Vai trò đột phá của các vi chất: "Kiềng ba chân" cho xương chắc khỏe. Canxi - Vitamin D3 - Vitamin K2 trong việc dẫn truyền canxi chính xác vào xương.

- Đặc biệt là vai trò của Arginine trong việc kích thích nồng độ hormone tăng trưởng (GH) và Kẽm trong sinh tổng hợp IGF-1.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng đưa ra thông điệp cốt lõi của hội thảo là "tăng trưởng chất lượng". "Không chỉ tăng cân, mục tiêu là giúp trẻ có xương dài hơn, chắc khỏe hơn, tăng mật độ khoáng xương và khối cơ nạc", ông nhấn mạnh.

Các chuyên gia thống nhất rằng, để cải thiện tầm vóc người Việt, cần một chiến lược tổng thể gồm: Dinh dưỡng hợp lý, bổ sung vi chất đúng cách, tăng cường vận động và nâng cao nhận thức của gia đình.

Trong đó, việc chuyển từ tư duy "ăn no" sang "ăn đủ chất" được xem là chìa khóa để giải quyết nghịch lý: Trẻ không thiếu ăn nhưng vẫn không cao.