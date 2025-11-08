Vì sao Suneo lại có "mỏ nhọn"? - Chi tiết quen thuộc nhưng ẩn chứa bí mật fan Doraemon 50 năm chưa chắc đã biết

Trong nhóm bạn Doraemon, mỗi người đều mang một đặc điểm rất riêng: Nobita hiền lành hậu đậu, Jaian to xác nhưng tốt bụng, Shizuka dịu dàng thông minh, còn Suneo - cậu bạn nhà giàu hay khoe của lại khiến ai nhìn cũng nhớ ngay đến khuôn mặt với chiếc "mỏ nhọn"... độc quyền. Phần miệng của cậu nhô ra như một tam giác, khiến mỗi khi Suneo cười khẩy, cái vẻ láu cá càng hiện rõ. Nhưng tại sao nhân vật này lại có chiếc "mỏ" đặc trưng đến vậy?

Nhiều người cho rằng đây đơn giản chỉ là một nét thiết kế của tác giả Fujiko F. Fujio. Trong thế giới truyện tranh Nhật Bản, đường nét nhọn thường được dùng để thể hiện sự khôn khéo, lanh lợi, đôi khi hơi xảo quyệt.

Suneo có chiếc mỏ nhọn rất đặc biệt

Chiếc miệng nhọn giúp Suneo trở nên nổi bật giữa nhóm bạn, thể hiện đúng tính cách "thích thể hiện nhưng hơi nịnh bợ" và giúp người đọc dễ dàng nhận ra cậu chỉ qua một nét vẽ. Nhờ vậy mà Suneo dù không phải nhân vật chính vẫn luôn được nhớ mặt đặt tên, trở thành biểu tượng cho kiểu "bạn học lắm chiêu".

Tuy nhiên, với những fan kỳ cựu của Doraemon, còn có một lời lý giải vui khác cho chiếc "mỏ nhọn" này. Trong tập phim The Day When I Was Born thuộc loạt anime Doraemon 1979, phát sóng ngày 22/12/1989 trên TV Asahi, có một cảnh hồi tưởng cho thấy Jaian và Suneo khi còn bé.

Cả hai mới chỉ là những đứa trẻ sơ sinh, cùng nằm chơi cạnh nhau. Khi thấy Suneo ngậm ti giả, Jaian liền giơ tay giật lấy, chẳng khác gì cách cậu vẫn bắt nạt bạn bè sau này. Nhưng Suneo bé xíu khi ấy lại rất lì lợm, bị kéo thế nào cũng không chịu buông vẫn cắn chặt chiếc ti giả trong miệng. Kết quả là sau bao lần "giằng co", cái miệng của Suneo bị kéo dài và nhọn ra hình thành nên "đặc điểm nhận dạng" quen thuộc sau này.

Có giả thiết cho rằng chính Jaian là người đã khiến Suneo mỏ nhọn đến thế

Dĩ nhiên, đây chỉ là chi tiết vui mà các fan truyền tay nhau. Trên thực tế, bố mẹ của Suneo trong truyện cũng có phần cằm và miệng tương tự, nên nhiều người cho rằng đặc điểm ấy là do di truyền, chứ không phải do Jaian "tác động vật lý" từ thuở bé.

Thực chất bố mẹ Suneo cũng mang đặc điểm ngoại hình này

Dù thật hay giả, cả hai cách lý giải đều khiến người hâm mộ thích thú. Một bên thể hiện sự tinh tế của tác giả trong việc tạo hình nhân vật; bên kia lại cho thấy tình bạn kiêm tình "oan gia" kéo dài từ thuở tã lót giữa hai cậu bạn.

Chính nhờ những chi tiết tưởng nhỏ ấy, Doraemon không chỉ là bộ truyện thiếu nhi, mà còn là thế giới sinh động của những tính cách đối lập. Mỗi nhân vật có một đặc trưng riêng và với mỗi đặc trưng, người ta lại có thể kể cả một câu chuyện dài về tuổi thơ, cá tính và tình bạn.