Vì sao nhiều học sinh giỏi lại sợ phát biểu trong lớp?

Trong nhiều lớp học, không khó để bắt gặp một nghịch lý là những học sinh có thành tích tốt lại thường ít khi giơ tay phát biểu. Ngược lại, một số bạn học lực trung bình hoặc khá lại tỏ ra tự tin hơn khi trả lời câu hỏi trước lớp.

Điều này khiến không ít giáo viên và phụ huynh thắc mắc vì sao những học sinh giỏi - những người hiểu bài và có năng lực lại e ngại việc nói lên suy nghĩ của mình?

Áp lực phải "luôn đúng"

Một trong những nguyên nhân phổ biến là áp lực phải giữ hình ảnh học sinh giỏi. Khi đã quen với việc đạt điểm cao hoặc được thầy cô, bạn bè đánh giá tốt, nhiều học sinh bắt đầu sợ mắc lỗi trước đám đông.

(Ảnh minh hoạ)

Trong suy nghĩ của các em, chỉ cần trả lời sai một câu hỏi đơn giản cũng có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn về mình. Vì thế, thay vì giơ tay phát biểu, nhiều em chọn cách im lặng để tránh rủi ro.

Tâm lý này đặc biệt dễ xuất hiện ở những học sinh quen với việc được khen ngợi vì thành tích học tập. Càng được kỳ vọng cao, các em càng dễ cảm thấy sợ sai trước tập thể.

Thói quen học tập thiên về "đúng - sai"

Ở nhiều môi trường học tập, học sinh thường được đánh giá chủ yếu qua đáp án đúng hoặc sai. Điều này khiến việc phát biểu trước lớp đôi khi giống như một "bài kiểm tra nhanh" trước đông người.

Trong bối cảnh đó, nhiều học sinh giỏi sẽ cân nhắc rất kỹ trước khi lên tiếng. Nếu chưa chắc chắn hoàn toàn về câu trả lời, các em thường chọn cách giữ im lặng thay vì mạo hiểm nói ra suy nghĩ của mình. Lâu dần, việc phát biểu không còn là một cơ hội để trao đổi hay khám phá ý tưởng, mà trở thành một tình huống dễ gây áp lực.

Tính cách hướng nội

Không phải học sinh giỏi nào cũng thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Trên thực tế, nhiều em có tính cách khá hướng nội, thích quan sát, suy nghĩ và làm việc độc lập hơn là nói trước đám đông.

Những học sinh này có thể hiểu bài rất sâu, làm bài kiểm tra tốt, nhưng lại cảm thấy không thoải mái khi phải phát biểu trước cả lớp. Điều đó không có nghĩa các em thiếu tự tin về năng lực học tập, mà đơn giản là cách thể hiện của mỗi người khác nhau.

Nỗi lo bị đánh giá từ bạn bè

Bên cạnh áp lực từ bản thân, phản ứng của bạn bè cũng là yếu tố khiến nhiều học sinh ngại phát biểu. Trong một số lớp học, việc trả lời sai có thể trở thành chủ đề trêu đùa hoặc bàn tán.

Ngay cả với học sinh giỏi, cảm giác bị chú ý quá nhiều cũng có thể khiến các em e dè. Nhiều em sợ rằng nếu mình phát biểu quá thường xuyên, bạn bè có thể nghĩ rằng mình đang "thể hiện" hoặc "khoe kiến thức".

(Ảnh minh hoạ)

Khi lớp học chưa thật sự khuyến khích tranh luận

Ở những lớp học mà việc phát biểu chủ yếu xoay quanh việc trả lời đúng câu hỏi của giáo viên, học sinh thường ít có cơ hội bày tỏ quan điểm cá nhân.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng một môi trường học tập khuyến khích trao đổi, đặt câu hỏi và chấp nhận sai lầm sẽ giúp học sinh tự tin hơn khi nói ra suy nghĩ của mình.

Khi việc phát biểu không còn gắn liền với áp lực đúng - sai, học sinh giỏi cũng dễ dàng tham gia thảo luận hơn.

Sợ phát biểu không phải là điều bất thường

Việc một học sinh giỏi ít phát biểu trong lớp không nhất thiết phản ánh sự thiếu tự tin hay thiếu năng lực. Đôi khi, đó chỉ là kết quả của áp lực thành tích, tính cách cá nhân hoặc môi trường học tập.

Quan trọng hơn cả, nhiều nhà giáo dục cho rằng lớp học nên trở thành nơi học sinh có thể thử, sai và học hỏi từ sai lầm, thay vì chỉ là nơi thể hiện câu trả lời đúng. Khi học sinh cảm thấy an toàn để nói ra suy nghĩ của mình, việc phát biểu trước lớp sẽ không còn là nỗi sợ mà trở thành một phần tự nhiên của quá trình học tập.