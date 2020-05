Vì sao nhiều gia đình Việt có điều kiện lại thích "nhắm" mua những căn hộ gần trường học?

Đã nhiều tháng nay, vợ chồng chị Trần Minh Hạnh, 35 tuổi ở thành phố Thái Nguyên sau nhiều ngày cân nhắc chọn mua chung cư cao cấp hay vẫn ở nhà phố đã quyết định mua căn hộ ngay gần trường học ở khu sinh thái nằm trong thành phố Thái Nguyên.



Theo chị Hạnh cho biết, vì nhà ở phố nên mỗi ngày đưa con học rồi đi làm, phải đối mặt với nạn kẹt xe giờ cao điểm chị đã thấy quá chán ngán: "Mình phát oải với cuộc sống ở thành phố quá vất vả và mệt mỏi. Vợ chồng cứ phải thay nhau luân phiên đón con. Cứ đi muộn chút là bị tắc đường rồi khói bụi mù mịt. Ngày nào vợ chồng mình cũng cứ tất bật và như đánh trận".

Nhiều gia đình quyết định đầu tư mua một căn hộ của 1 dự án sinh thái vì nhà ở gần trường học. (Ảnh minh hoạ)

Chính vì thế, khi có 1 khoản tiền, vợ chồng chị Hạnh quyết định đầu tư mua một căn hộ của 1 dự án sinh thái ở thành phố Thái Nguyên. Đây là căn hộ ngay gần trường học. Như vậy 2 con chị Hạnh có thể tự đến trường hoặc ông bà có thể đưa đón cháu hàng ngày ngay trong nội khu.

"Chuyển về đây ở, các con mình sẽ có thể tự đi học trong nội khu mà không cần phải bố mẹ đưa đón. Bởi 2 con mình 1 bé đã học lớp 9 còn 1 bé đã học lớp 6. Như vậy sáng ra thời gian ăn sáng của con cũng không vội vàng gấp rút.

Bố mẹ cũng đỡ vất vả, lại yên tâm, tiết kiệm được nhiều thời gian, không lo trễ giờ học cũng như kẹt xe, khói bụi đường nữa. Ngoài ra, không gian ở những căn hộ này cũng rất xanh, yên bình, thoáng đãng. An ninh thì đảm bảo bởi nằm trong nội khu nên được giám sát an ninh 24/24, rất an toàn cho các cư dân và các con đi học hàng ngày", chị Hạnh chia sẻ.

Trẻ có thể tự đi học trong nội khu mà không cần phải bố mẹ đưa đón. (Ảnh minh hoạ)

Bà nội trợ này cũng cho biết, dù mới chuyển về sống ở căn hộ trong khu đô thị sinh thái này nhưng cả nhà chị đều thấy thoải mái, hạnh phúc và đánh giá đây là địa điểm an cư lý tưởng cho cả gia đình:



"Trường học ở đây cũng có đầy đủ tiện ích, các cấp học và hệ thống giáo dục chất lượng cao. Ngoài ra, những tiện ích nội khu, văn hóa, giải trí đều rất tiện lợi. Chính bởi thế mà mình chọn mua căn hộ gần trường học này không chút đắn đo".

Chị Hạnh cũng cho biết, chuyển về căn hộ gần cụm trường học liên cấp chuẩn quốc tế gần nhà, 2 con chị còn hình thành được thói quen tự lập khi hàng ngày đi bộ đến trường:

"Các thầy cô giáo trong trường thì quan tâm đến con cái, phụ huynh có thể hỏi bất cứ thông thin gì về con hoặc ghé lớp bất cứ lúc nào. Các chương trình học được tối ưu nhất, như vậy con không phải di chuyển xa, chỉ mất vài phút mỗi ngày mà vẫn tiếp tục tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao".

Gia đình chị Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi cũng vừa quyết định đầu tư mua căn nhà 4 tầng giáp với một trường đại học ở Hà Đông với giá gần 2 tỷ đồng.

Người phụ nữ này cho biết, căn nhà này gồm 4 tầng, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 bếp, 3 WC, ban công. Nhà cũng nằm ngay khu vực kinh doanh sầm uất, gần khu đô thị và trường học, công viên âm nhạc, siêu thị.....

"Nhà cũng có sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng đầy đủ. Khi mua thì mình vay thêm ngân hàng 30% nữa", chị Nga nói.

Căn nhà 4 tầng giáp với trường học. (Ảnh minh hoạ)

Chia sẻ về những tiện ích khi mua nhà gần trường học, người phụ nữ 28 tuổi này chia sẻ: "Giờ sống ở phố thì quá ồn áo, náo nhiệt, ngột ngạt.

Vì thế gia đình mình cũng đều muốn tìm một nơi để an cư mà vẫn ở các khu đô thị, khu sinh thái có không gian xanh mát mà vẫn đầy đủ tiện ích cho cả gia đình.

Nhất là những căn nhà này lại gần tổ hợp trường học chất lượng mà không quá xa trung tâm thành thành phố. Mỗi ngày các con đi học về không phải ru rú trong nhà như ở phố. Ở trường về, con có thể xuống sân chơi với các bạn hoặc sang hàng xóm chơi.

Điều nhỏ nhặt này nhưng lại giúp phụ huynh như mình yên tâm vì chúng giúp con có kết nối với những người bạn cùng trang lứa trong cộng đồng của mình".

Chính bởi có quá nhiều tiện lợi như vậy khi chọn căn hộ, nhà gần trường học của các khu sinh thái, chị Hạnh, chị Nga đều tiết lộ, rất nhiều gia đình bạn bè, người thân của chị có điều kiện hiện cũng thường xuyên hỏi thăm, đến xem vì họ cũng có xu hướng thích mua căn hộ gần trường học như nhà các chị.