Vì sao nhiều gia đình không còn treo TV chính giữa phòng khách?

Trong nhiều năm, cách bố trí quen thuộc của phòng khách gần như có một công thức cố định: sofa đối diện TV, TV treo chính giữa bức tường lớn nhất, phía dưới là kệ dài, hai bên trang trí thêm tủ hoặc cây xanh. Cách sắp xếp này hợp lý khi xem truyền hình là hoạt động giải trí chính của cả gia đình. Nhưng khi điện thoại, máy tính bảng, laptop và máy chiếu ngày càng phổ biến, chiếc TV không còn nhất thiết phải quyết định toàn bộ bố cục căn phòng.

TV không còn là hoạt động chính của phòng khách

Một trong những thay đổi lớn nhất nằm ở thói quen sinh hoạt. Trước đây, buổi tối cả nhà thường tập trung trước TV để xem cùng một chương trình. Hiện nay, mỗi thành viên có thể xem nội dung riêng trên thiết bị cá nhân. Phòng khách vì thế được sử dụng nhiều hơn cho trò chuyện, đọc sách, trẻ nhỏ vui chơi, uống trà hoặc tiếp khách.

Khi TV chỉ được bật vài giờ mỗi tuần, việc dành bức tường đẹp nhất và toàn bộ hướng ngồi của sofa cho một màn hình đen lớn bắt đầu trở nên không cần thiết. Nhiều gia đình vì vậy chuyển TV sang một bên, bố trí trên giá xoay hoặc đặt trong hệ tủ để chỉ xuất hiện khi cần.

Phòng khách nhìn rộng và "nhẹ" hơn

TV màn hình lớn thường tạo cảm giác khá nặng về thị giác, đặc biệt trong những căn hộ có phòng khách nhỏ. Nếu TV nằm chính giữa tường, người dùng thường tiếp tục bổ sung kệ TV, vách ốp, tủ trang trí hoặc hệ đèn để làm đầy khu vực này. Kết quả là một bức tường có thể trở nên khá phức tạp và chiếm nhiều diện tích.

Ngược lại, khi không lấy TV làm trung tâm, bức tường chính có thể được dành cho tranh, kệ sách, tủ thấp hoặc đơn giản là để trống. Không gian nhờ đó thoáng hơn, ít cảm giác "đóng khung" và dễ thay đổi cách bài trí sau này.

Sofa không còn bắt buộc phải quay thẳng vào màn hình

Đây cũng là lý do khiến nhiều kiến trúc sư và chủ nhà thích bố trí TV lệch khỏi trục chính. Khi sofa không phải quay thẳng vào TV, phòng khách có thể được sắp xếp theo hướng khuyến khích giao tiếp hơn: hai ghế đối diện nhau, sofa kết hợp ghế đơn hoặc tạo thành một khu vực trò chuyện.

Với những căn hộ có phòng khách nối liền bếp và bàn ăn, cách bố trí này còn giúp không gian liên kết tự nhiên hơn. Thay vì bước vào nhà và lập tức nhìn thấy một chiếc TV lớn, tầm nhìn có thể hướng đến ban công, cửa sổ hoặc một góc trang trí đẹp.

Xu hướng "giấu TV" ngày càng phổ biến

Không phải gia đình nào cũng bỏ TV. Một xu hướng khác là vẫn giữ TV nhưng khiến nó bớt nổi bật. TV có thể được đặt trong hệ tủ, kết hợp cùng kệ sách, làm cửa trượt che màn hình hoặc sử dụng màn hình có chế độ hiển thị tranh khi không hoạt động.

Một số gia đình còn thay TV bằng máy chiếu. Khi cần xem phim, màn chiếu được hạ xuống; khi không sử dụng, phòng khách gần như không còn dấu vết của thiết bị giải trí.

Tất nhiên, treo TV chính giữa phòng khách không phải thiết kế lỗi thời. Với gia đình thường xuyên xem phim, thể thao hoặc có người lớn tuổi quen xem truyền hình, đây vẫn là phương án thuận tiện. Điểm khác biệt nằm ở chỗ ngày nay, TV không còn mặc định là thứ quan trọng nhất của căn phòng.

Thay vì hỏi "TV nên treo ở đâu?", nhiều gia đình bắt đầu hỏi một câu khác trước khi thiết kế: Phòng khách này chủ yếu được dùng để làm gì? Khi câu trả lời không còn là "để xem TV", vị trí trung tâm của chiếc màn hình cũng tự nhiên thay đổi.