Vì sao người EQ cao không bao giờ nhắc đến số tiền khi lì xì?

Mỗi dịp Tết đến, giữa những cái ôm sum vầy và tiếng cười rộn rã, phong bao đỏ lại được trao đi như một biểu tượng của may mắn và yêu thương. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tưởng chừng rất đẹp ấy, không ít người vô tình làm mất đi ý nghĩa của lì xì chỉ bằng một câu nói: "Có ít thôi nhé", "Năm nay kinh tế khó khăn", "Dì cho nhiều hơn năm ngoái đấy", hay thậm chí "Xem ai được nhiều tiền nhất nào". Những lời tưởng chừng vô hại đó lại khiến không khí trở nên nặng nề. Người có EQ cao hiểu rất rõ điều này, vì vậy họ gần như không bao giờ nhắc đến số tiền khi lì xì.

Trước hết, bởi họ hiểu rằng khi số tiền được đem ra làm trung tâm câu chuyện, giá trị tinh thần của phong tục sẽ bị thu nhỏ lại. Lì xì vốn không phải một giao dịch tài chính. Đó là lời chúc, là niềm hy vọng, là sự trao gửi điều lành trong năm mới. Khi người lớn nhấn mạnh vào số tiền, dù là nhiều hay ít, trọng tâm lập tức chuyển từ "chúc phúc" sang "định giá". Đứa trẻ không còn cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của lời chúc, mà bắt đầu vô thức đo lường giá trị của mình thông qua con số nằm trong phong bao.

(Ảnh minh hoạ)

Người EQ cao cũng hiểu rằng tiền bạc là một chủ đề nhạy cảm trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là trong gia đình. Nhắc đến số tiền có thể vô tình tạo ra sự so sánh. Trẻ em có thể bắt đầu so đo với anh chị em, với họ hàng. Người lớn có thể cảm thấy áp lực khi thấy mình "ít hơn" người khác. Thậm chí, một câu đùa vô ý như "Năm nay bác cho ít nhất họ đấy" cũng có thể gieo vào lòng người nhận cảm giác hụt hẫng hoặc tự ái. Người có trí tuệ cảm xúc cao luôn tránh đặt người khác vào thế phải giải thích, phải xấu hổ, hoặc phải chứng minh điều gì đó chỉ vì một con số.

Một lý do quan trọng khác là họ nhận ra trẻ em nhớ cảm xúc lâu hơn nhớ số tiền. Có thể sau vài ngày, đứa trẻ quên mất mình đã nhận được bao nhiêu, nhưng nó sẽ không quên cảm giác khi người lớn trao phong bao bằng ánh mắt trìu mến hay bằng giọng điệu châm chọc. Cách trao quan trọng hơn giá trị tiền bên trong. Người EQ cao biết rằng một câu nói ấm áp như "Chúc con năm mới vui vẻ, khỏe mạnh và học được nhiều điều hay" có thể trở thành ký ức đẹp, trong khi một lời nhấn mạnh vào tiền bạc có thể vô tình gieo mầm cho tâm lý thực dụng.

Ngoài ra, nhắc đến số tiền cũng dễ khiến người nhận cảm thấy bị đặt trong một phép so sánh vô hình. Khi người lớn nói "Năm nay bác cho nhiều hơn rồi nhé", điều đó không chỉ nói về sự hào phóng, mà còn vô tình đặt ra một tiêu chuẩn để năm sau phải duy trì hoặc vượt qua. Phong tục lì xì vì thế mất đi sự tự nhiên, trở thành một cuộc chạy đua ngầm. Người EQ cao hiểu rằng mối quan hệ gia đình không nên bị đo đếm bằng những con số, nhất là trong thời khắc khởi đầu năm mới.

(Ảnh minh hoạ)

Thực chất, im lặng trước số tiền không phải là né tránh, mà là một lựa chọn có ý thức. Đó là cách bảo vệ sự tinh tế trong giao tiếp, bảo vệ cảm xúc của người khác và giữ cho phong bao lì xì đúng với ý nghĩa ban đầu của nó. Người có EQ cao thường chỉ trao phong bao cùng một nụ cười và một lời chúc. Họ để giá trị vật chất nằm yên bên trong, còn giá trị tinh thần được đặt ở bên ngoài – nơi mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng coi trọng vật chất, việc giữ gìn sự tinh tế ấy lại càng đáng quý. Một mùa Tết ấm áp không được tạo nên bởi những phong bao dày mỏng khác nhau, mà bởi cách chúng ta đối xử với nhau trong từng lời nói nhỏ. Nhắc hay không nhắc đến số tiền khi lì xì thực ra là một lựa chọn giao tiếp, và lựa chọn đó phản ánh mức độ trưởng thành cảm xúc của mỗi người.