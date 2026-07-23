Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn chọn gạch men? 2 loại vật liệu lát sàn đang dần trở thành xu hướng mới

Tuy nhiên, xu hướng thiết kế nội thất những năm gần đây đã có nhiều thay đổi. Thay vì ưu tiên sự "bền chắc", nhiều gia đình bắt đầu chú trọng hơn đến cảm giác sống, tính thẩm mỹ và sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày. Chính vì vậy, gạch men dần không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vào đó, sàn nhựa SPC và sàn gỗ công nghiệp ngày càng được nhiều người cân nhắc.

Vì sao gạch men không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì gạch men kém chất lượng, mà bởi vật liệu này tồn tại một số hạn chế khó khắc phục trong quá trình sử dụng.

Cảm giác lạnh vào mùa đông

Một trong những nhược điểm lớn nhất của gạch men là bề mặt cứng và lạnh. Vào mùa hè, đặc tính này giúp không gian mát mẻ hơn. Tuy nhiên, khi thời tiết chuyển lạnh, sàn gạch dễ tạo cảm giác buốt chân, đặc biệt ở những khu vực không có hệ thống sưởi sàn.

Đối với gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ thường xuyên đi chân trần trong nhà, đây là điểm khiến nhiều người cân nhắc.

Dễ lộ vết nước và bụi bẩn

Nhiều người cho rằng sàn gạch rất dễ vệ sinh. Thực tế, sau khi lau, bề mặt gạch bóng thường để lại các vệt nước khá rõ nếu không được lau khô đúng cách.

Trong khi đó, gạch mờ lại dễ bám bụi, bám cặn và các đường ron gạch sau một thời gian sử dụng thường chuyển màu, khiến việc vệ sinh trở nên mất thời gian hơn.

Nguy cơ trơn trượt

Đặc biệt với gạch bóng, khi sàn còn ướt sau khi lau hoặc bị nước đổ ra, nguy cơ trượt ngã khá cao. Đây là lý do nhiều gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi bắt đầu tìm đến các loại vật liệu có khả năng chống trơn tốt hơn.

Sàn nhựa SPC - Lựa chọn mới được nhiều gia đình quan tâm

Trong vài năm gần đây, sàn nhựa SPC (Stone Plastic Composite) xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình nhà ở nhờ khả năng mô phỏng vân gỗ hoặc vân đá tự nhiên cùng mức giá khá cạnh tranh.

SPC là vật liệu tổng hợp gồm bột đá và nhựa nguyên sinh, có kết cấu ổn định, thường được lắp đặt bằng hệ thống hèm khóa thay vì sử dụng keo.

Dễ vệ sinh và chống trầy xước

Bề mặt sàn SPC thường được phủ lớp chống mài mòn giúp hạn chế trầy xước và bám bẩn. Trong quá trình sử dụng, người dùng chỉ cần lau bằng khăn hoặc cây lau nhà là có thể làm sạch.

Mẫu mã đa dạng

Các dòng sàn SPC hiện nay có rất nhiều màu sắc và kiểu vân, từ giả gỗ đến giả đá, phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau như Scandinavian, Japandi hay hiện đại.

Nhờ đó, không gian sống mang cảm giác ấm áp hơn so với gạch men truyền thống.

Không cần dùng keo khi thi công

Phần lớn sàn SPC được lắp bằng hèm khóa nên không cần sử dụng keo dán trong quá trình thi công. Điều này giúp giảm nguy cơ phát sinh các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) từ keo.

Tuy nhiên, người dùng vẫn nên lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận chất lượng và kiểm định an toàn để đảm bảo vật liệu đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Khi chọn mua sàn SPC cần lưu ý gì?

Không nên quá ưu tiên giá rẻ. Chất lượng lớp phủ chống mài mòn, khả năng chống nước, độ ổn định của hèm khóa và các chứng nhận về an toàn là những yếu tố nên được quan tâm trước khi quyết định.

Sàn gỗ công nghiệp vẫn là lựa chọn được nhiều người yêu thích

Nếu muốn không gian mang cảm giác ấm cúng hơn, sàn gỗ công nghiệp vẫn là phương án rất phổ biến.

Khác với sàn gỗ tự nhiên có giá thành cao, sàn gỗ công nghiệp dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của nhiều gia đình.

Mang lại cảm giác ấm áp

Đây là ưu điểm lớn nhất của sàn gỗ công nghiệp.

Màu sắc tự nhiên cùng bề mặt mô phỏng gỗ thật giúp căn nhà trở nên gần gũi và sang trọng hơn. Đồng thời, khi đi chân trần, sàn cũng tạo cảm giác dễ chịu hơn đáng kể so với gạch men.

Dễ bảo dưỡng

Các dòng sàn hiện đại đều có lớp chống mài mòn trên bề mặt nên việc vệ sinh khá đơn giản.

Người dùng chỉ cần hút bụi hoặc lau bằng khăn ẩm. Nếu sử dụng robot hút bụi hoặc máy lau sàn, việc dọn dẹp sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lưu ý về khả năng chịu nước

Dù chất lượng ngày càng được cải thiện, sàn gỗ công nghiệp vẫn có khả năng chịu nước kém hơn gạch men và sàn SPC.

Nếu để nước đọng lâu hoặc thường xuyên ngập nước, sàn có thể bị phồng hoặc cong vênh theo thời gian. Vì vậy, vật liệu này phù hợp hơn với phòng khách, phòng ngủ và những khu vực khô ráo.

Nên chọn loại đạt tiêu chuẩn phát thải thấp

Khi mua sàn gỗ công nghiệp, nên ưu tiên các sản phẩm có chứng nhận phát thải formaldehyde thấp (chẳng hạn các tiêu chuẩn như ENF hoặc tiêu chuẩn tương đương tùy thị trường), đồng thời yêu cầu đơn vị bán cung cấp hồ sơ kiểm định chất lượng.

Ngoài ra, nên lựa chọn loại có cốt gỗ chắc, hèm khóa tốt và độ dày phù hợp để tăng tuổi thọ sử dụng.

Có nên thay thế hoàn toàn gạch men?

Thực tế, không có loại vật liệu nào phù hợp với mọi không gian.

Gạch men vẫn là lựa chọn rất tốt cho nhà bếp, khu vực giặt phơi, ban công và phòng tắm nhờ khả năng chịu nước và độ bền cao. Sàn nhựa SPC phù hợp với những gia đình muốn thi công nhanh, chống nước tốt và có chi phí hợp lý. Sàn gỗ công nghiệp thích hợp cho phòng khách và phòng ngủ, nơi ưu tiên sự ấm áp và cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu thực tế, ngân sách và điều kiện sinh hoạt của từng gia đình thay vì chạy theo xu hướng.

Kết luận

Xu hướng nội thất hiện nay không còn xoay quanh câu hỏi "gạch hay không gạch", mà hướng đến việc lựa chọn vật liệu phù hợp với từng không gian sống.

Gạch men vẫn có nhiều ưu điểm về độ bền và khả năng chống nước. Tuy nhiên, với những ai đề cao sự ấm cúng, tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng hằng ngày, sàn nhựa SPC hoặc sàn gỗ công nghiệp đang trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng nhất là chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, được thi công đúng kỹ thuật để đảm bảo độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng.