Vì sao mua đồ giảm giá có thể khiến bạn tốn nhiều tiền hơn?

Nếu một món hàng vốn không nằm trong kế hoạch mua sắm, việc nó được giảm giá chỉ khiến bạn có thêm một lý do để mở ví. Đó là lý do có những lần đi mua sắm với tâm thế “săn sale để tiết kiệm”, nhưng cuối cùng lại mang về nhiều đồ hơn và tài khoản vơi đi nhiều hơn.

“Đằng nào cũng đang sale, mua luôn cũng được”

Đây có lẽ là suy nghĩ quen thuộc nhất khi đứng trước một món đồ giảm giá. Một chiếc áo vốn không nằm trong danh sách cần mua bỗng trở nên hấp dẫn vì giá đã giảm đáng kể. Một món đồ gia dụng chưa thực sự cần thiết cũng được đưa vào giỏ vì nghĩ “để sau mua sẽ không còn giá này”.

Nhưng nếu trước khi nhìn thấy chương trình sale, bạn hoàn toàn không định mua món đồ đó, thì khoản tiền được giảm không phải là tiền bạn tiết kiệm. Bạn vẫn vừa tạo ra một khoản chi mới. Đây là điểm rất dễ bị bỏ qua khi mua sắm: chúng ta nhìn vào việc món đồ rẻ hơn bao nhiêu, thay vì nhìn vào việc tổng chi tiêu của mình tăng thêm bao nhiêu.

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“Mua thêm một chút là được giảm tiếp”

Đang định thanh toán, bạn nhìn thấy thông báo “mua thêm để được giảm”, “đơn từ mức này được miễn phí vận chuyển” hoặc “thêm một sản phẩm để nhận ưu đãi”. Và thế là giỏ hàng lại có thêm vài món.

Nếu những món đó vốn đã nằm trong kế hoạch mua sắm, ưu đãi có thể giúp bạn trả ít hơn. Nhưng nếu bạn phải tìm thêm một món chỉ để đủ điều kiện nhận khuyến mãi, câu chuyện đã khác. Bạn đang bỏ thêm tiền để nhận một khoản giảm giá.

Đây cũng là lý do một hóa đơn có rất nhiều voucher chưa chắc là một hóa đơn tiết kiệm. Khuyến mãi chỉ thực sự giúp giảm chi phí khi nó không khiến bạn thay đổi số tiền vốn định chi.

“Mua cả set đi, tính ra mỗi món có mấy chục nghìn”

Những combo kiểu này rất dễ khiến chúng ta cảm thấy mình đang mua được món hời. Một sản phẩm có thể không quá cần thiết, nhưng khi nằm trong một set nhiều món với giá trung bình thấp hơn, nó suddenly trở nên “đáng mua”.

Vấn đề là bạn không chỉ mua món mình cần. Bạn đang trả tiền cho cả những món đi kèm.

Nếu chắc chắn sẽ sử dụng tất cả, mua theo combo có thể giúp giảm chi phí. Nhưng nếu một nửa số đồ nằm trong tủ hàng tháng trời, mức giá rẻ trên từng món không còn nhiều ý nghĩa. Một món đồ không sử dụng vẫn là tiền đã chi, dù lúc mua nó có giá tốt đến đâu.

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“Tháng này mình tiết kiệm được kha khá rồi”

Đây mới là cái bẫy khó nhận ra nhất. Sau vài lần săn được sale, dùng voucher hoặc mua được hàng với giá thấp hơn dự kiến, bạn có thể cảm thấy mình đã quản lý chi tiêu khá tốt. Và từ đó, việc tự cho phép mình mua thêm một món gì đó cũng dễ dàng hơn.

Ví dụ, bạn dự định dành một khoản nhất định cho mua sắm trong tháng. Sau vài lần mua được giá tốt, bạn cảm thấy mình còn dư nên tiếp tục mua. Cuối cùng, số tiền thực sự còn lại trong tài khoản không nhiều như bạn tưởng.

Trong tài chính cá nhân, “được giảm” và “giữ lại được” là hai chuyện khác nhau. Bạn có thể được giảm rất nhiều trên hóa đơn nhưng nếu số tiền đó tiếp tục được dùng cho một lần mua sắm khác, nó chưa thực sự trở thành khoản tiết kiệm.

Vậy lúc nào sale mới thực sự đáng mua?

Có một câu hỏi khá đơn giản có thể giúp bạn kiểm tra: “Nếu món này không giảm giá, mình có vẫn mua không?”

Nếu câu trả lời là có, bạn vốn đã có nhu cầu và chương trình sale giúp bạn giảm số tiền phải trả. Đây là một khoản tiết kiệm thực tế.

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Nếu câu trả lời là không, hãy cẩn thận với suy nghĩ “giá này không mua thì phí”. Bạn không tiết kiệm được số tiền giảm trên món đồ đó, bởi nếu không có chương trình sale, khoản tiền này vốn đã không nằm trong kế hoạch chi tiêu của bạn.

Và quan trọng hơn, hãy nhìn vào tổng số tiền rời khỏi tài khoản, thay vì chỉ nhìn vào phần trăm giảm giá.

Một món đồ giảm 50% vẫn là một khoản chi. Một đơn hàng có voucher vẫn là tiền đã thanh toán. Một combo có giá mỗi món thấp hơn vẫn có thể khiến tổng hóa đơn cao hơn.

Mua được giá rẻ là một chuyện. Chi tiêu ít hơn mới là chuyện đáng quan tâm khi bạn đang cố tiết kiệm.