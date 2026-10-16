Vì sao Khánh Thi phá lệ tái xuất cùng Phan Hiển trong MV của Lệ Quyên?

Tối 15/10, Lệ Quyên tung phiên bản nhảy của MV "Giá như anh là em", dành riêng cho phần trình diễn dancesport của vợ chồng Khánh Thi và Phan Hiển. Đằng sau những thước phim mềm mại, đầy cảm xúc là buổi ghi hình kéo dài 5 tiếng mà chính cặp đôi thừa nhận đã khiến họ kiệt sức.

Ngã liên tục trên sàn nước, váy ướt lại sấy rồi quay tiếp

Khánh Thi và Phan Hiển dựng riêng một bài Rumba cho MV, dự định nhảy bằng giày dancesport chuyên dụng như thường lệ. Tuy nhiên khi tới phim trường, cả hai mới biết mình sẽ khiêu vũ trên sàn nước. Mực nước khá sâu, có chỗ ngập quá cổ chân, khoảng hơn 10cm để tạo hiệu ứng hình ảnh, khiến kế hoạch ban đầu đổ bể hoàn toàn.

"Bình thường, một động tác được thực hiện trên sàn gỗ đã cần rất nhiều kỹ thuật và sự kiểm soát. Bây giờ, toàn bộ động tác ấy phải thực hiện trên một mặt sàn trơn trượt, có lực cản của nước. Mỗi bước di chuyển đều nặng hơn, mỗi lần xoay đều khó giữ thăng bằng hơn, những cú nâng bế càng nguy hiểm hơn. Và chúng tôi đã ngã rất nhiều lần", Phan Hiển kể.

Có những động tác vừa thực hiện đã trượt chân, có lúc cả hai chới với vì không kiểm soát được lực cản của nước. Rắc rối hơn, trang phục của Khánh Thi chỉ có đúng một bộ. "Mỗi lần ngã, váy lại ướt sũng. Ê-kíp phải sấy khô rồi chúng tôi lại tiếp tục quay. Cứ như thế, suốt 5 giờ đồng hồ", nam vũ công chia sẻ.

Vì điều kiện thực tế, vợ chồng Khánh Thi gần như phải thay đổi bài nhảy ngay tại chỗ, có động tác vừa nghĩ ra đã thực hiện luôn trước ống kính. "Rơi vào tình huống này, tôi mới cảm nhận được sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở, một chuyển động nhỏ của người này, thì người kia đã hiểu mình cần làm gì", Khánh Thi nói.

Thử thách lớn nhất là phân đoạn nhảy dưới mưa, được quay theo kiểu one shot. Nếu hỏng, cả ê-kíp sẽ mất thêm rất nhiều thời gian chuẩn bị lại, trong khi cặp đôi đã gần cạn sức. Phan Hiển làm trụ giữ thăng bằng và nâng đỡ để vợ có thể xoay, nhảy trọn vẹn cảnh quay. Xong 5 tiếng ghi hình, hai vợ chồng không kịp nghỉ mà lên máy bay ra nước ngoài lúc 4 giờ sáng cho lịch thi đấu của Phan Hiển.

12 giờ đêm muốn bỏ cuộc, đề nghị chồng nhảy với người khác

Ít ai biết chỉ vài ngày trước buổi quay, Khánh Thi suýt nói lời từ chối Lệ Quyên. Những năm gần đây, "nữ hoàng dancesport" gần như lùi về phía sau sân khấu, tập trung huấn luyện, tổ chức biểu diễn và phát triển bộ môn, hiếm khi nhận lời xuất hiện với vai trò nghệ sĩ khách mời.

"Không phải vì không muốn hợp tác, mà bởi thời điểm đó lịch trình của hai vợ chồng thực sự quá bận rộn. Chúng tôi chỉ có vài ngày để quyết định, lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục và thực hiện toàn bộ phần nhảy", cô cho biết.

Có hôm sau cả ngày quay quảng cáo và tham gia chương trình, hai vợ chồng về nhà gần như cạn năng lượng. "Khoảng 12 giờ khuya, chính Hiển đã động viên tôi cố gắng dựng bài vì đã nhận lời Lệ Quyên, dù thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn đi ngủ. Tôi thậm chí còn đề xuất Hiển nên nhảy cùng một vũ công khác", Khánh Thi kể. Theo cô, một bài dancesport trước ống kính đòi hỏi thời gian chuẩn bị thể lực, hình thể, kỹ thuật, trang phục và cảm xúc, nên cô càng không muốn xuất hiện khi chưa sẵn sàng.

Điều giữ chân Khánh Thi lại chính là ca khúc. Nghe "Giá như anh là em", cô cảm nhận được những tổn thương, những câu chuyện trong tình yêu và cuộc sống mà người ta không thể nói thành lời, chỉ người từng trải mới hiểu hết, và giọng hát Lệ Quyên chạm được vào những cảm xúc ấy. Cặp đôi quyết định cùng nghe nhạc, phác thảo vài tổ hợp nhảy rồi hoàn thiện thành bài. Trang phục cũng được đặt may trong tình trạng nước rút: sáng đặt đồ, tối đã quay.

Trong MV, dancesport giữ vai trò kể chuyện xuyên suốt, từng bước nhảy, cái chạm tay và khoảng lặng của Khánh Thi và Phan Hiển thay cho những điều lời hát chưa nói hết.

Dù làm việc tới mức kiệt sức, vợ chồng Khánh Thi vẫn trân trọng sự chăm sóc của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Nữ ca sĩ quay xong phần mình vẫn ở lại phim trường cổ vũ đến khi cặp đôi kết thúc ghi hình, dù hôm sau cô có lịch bay sang Đức. Hai con gái Anna và Lisa cũng có mặt để ủng hộ bố mẹ.

"Giá như anh là em" do Hùng Quân sáng tác, Vĩnh Tâm hòa âm, Gada Studios sản xuất.