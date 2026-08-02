Vì sao kể chuyện thiên vị con cái nhưng Hồ Ca lại không hề bị cư dân mạng chỉ trích, ngược lại khiến nhiều người đồng cảm?

Khi Hồ Ca thẳng thắn thừa nhận trước ống kính: “Đối với con gái thì bao dung hết mực, nhưng với con trai lại có chút thiếu kiên nhẫn”, nam diễn viên Trung Quốc vốn nổi tiếng với chỉ số EQ cao này đã hiếm hoi gỡ bỏ lớp vỏ bọc về một người bố hoàn hảo. Tình cảm thiên vị không chút giấu giếm ấy diễn ra vô cùng trực diện, tương tự như cái cách anh từng dẫn cô con gái hai tuổi chinh phục ngọn núi tuyết Thanh Hải ở độ cao 4.700 mét.

Sự đối lập giữa đứa trẻ biết nũng nịu và em bé sơ sinh

Là một người cha vừa đón thêm con thứ hai vào năm 2025, Hồ Ca đã dùng những từ ngữ đơn sơ nhất để miêu tả tình cảnh thực tế của nhiều phụ huynh hiện đại. Anh thật thà chia sẻ cậu con trai thời điểm ba tháng tuổi chỉ biết “bú sữa, khóc và ngủ”, nhưng lại nhớ rõ từng âm thanh nhỏ nhất phát ra từ chiếc ba lô ăn vặt của con gái. Sự đối lập này càng rõ ràng hơn khi anh tự giễu mình là “ngôi sao hết thời”, nhưng mỗi khi nhắc đến tiếng “bố” nũng nịu của con gái, đuôi mắt anh lại ánh lên niềm hạnh phúc.

Trong chương trình Cùng Nói (Together We Talk), những trải nghiệm nuôi dạy con của Hồ Ca mang đầy hơi thở đời thường. Anh không ngần ngại bộc lộ sự áy náy khi phải vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con: “Trong chặng đường phát triển của bé, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều.” Câu nói này phản ánh đúng tâm tư của vô số bậc cha mẹ bận rộn ngày nay. Phía sau những chuyến lưu diễn hay lịch quay dày đặc là cảm giác giằng xé quen thuộc: một bên là công việc bận rộn, một bên là tiếng khóc lúc ba giờ sáng của con trẻ.

Khi sự "thiên vị" bắt nguồn từ phản hồi của con cái

Ở chiều ngược lại, sự hy sinh thầm lặng của người vợ, Hoàng Hi Ninh chính là mảnh ghép quan trọng trong câu chuyện này. Với tư cách là mẹ của hai đứa trẻ, cô đảm nhận toàn bộ quá trình từ sinh nở, cho con bú đến việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Mô hình "nuôi dạy con đơn độc" khá phổ biến này khiến sự thiên vị của Hồ Ca trở nên dễ hiểu hơn. Khi người cha chủ yếu kết nối với con thông qua các tương tác và trò chuyện, thì một cô con gái đã biết nũng nịu tự nhiên sẽ thu hút hơn một em bé sơ sinh chưa thể phản hồi.

Giáo sư tâm lý học Lý Mai Cẩn từng nhận định: “Sự thiên vị của cha mẹ thường xuất phát từ sự khác biệt trong phản hồi của con cái.” Lời bộc bạch của Hồ Ca đã chứng minh điều đó. Khi con gái đã có thể giao tiếp và bộc lộ nhu cầu bằng ngôn ngữ, thì sự tương tác giữa anh và con trai vẫn dừng lại ở giai đoạn chăm sóc một chiều. Sự "thiên vị" mang tính giai đoạn này phản ánh rào cản tâm lý thực tế, khác hoàn toàn với tư tưởng trọng nam khinh nữ truyền thống.

Tình yêu không nhất thiết phải trên một đĩa cân bằng

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm, những chi tiết về cuộc sống gia đình của người nổi tiếng luôn nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ công chúng. Chuyến đi núi tuyết cùng con gái của Hồ Ca gây xúc động vì nó thể hiện trạng thái lý tưởng khi người cha chủ động đồng hành cùng con. Ngược lại, sự lúng túng của anh trước đứa con trai mới sinh lại vô tình bộc lộ khoảng trống phổ biến của nam giới trong việc hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh.

Khi Hồ Ca bày tỏ rằng “nguyện vọng lớn nhất là con gái tương lai không bị gông cuồng hay ràng buộc”, người diễn viên từng yêu thích sự tự do ngày nào đã thực sự hoàn thành sự chuyển dịch trong vai trò làm bố. Giống như việc anh không còn bận tâm khi bị gọi là "ngôi sao hết thời", sự trưởng thành thực sự của cha mẹ có lẽ không nằm ở việc cố gắng chia đều đĩa cân tình cảm, mà là dũng cảm thừa nhận rằng mỗi tình yêu đều mang một hình dáng và sức nặng riêng.

(Nguồn: Baidu)