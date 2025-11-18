Vì sao Học viện Biên phòng bỏ xét tuyển tổ hợp C00, A01?

Hôm nay, 17/11, trên trang tin điện tử của Học viện Biên phòng có thông báo từ phòng đào tạo về tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026.

Học viện Biên phòng khai mạc thi tốt nghiệp cho các khóa năm 2025. Ảnh: Học viện Biên phòng

Thông báo ghi rõ, theo quy định của Bộ GD&ĐT (Thông tư số 06/ 2025): Tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo. Trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; sang năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Từ năm 2025, thí sinh thi tốt nghiệp THPT bắt buộc 2 môn (Ngữ văn, Toán) và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp để tuyển sinh: A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh); C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí); C01 (Ngữ Văn, Toán, Vật lí); C03 (Ngữ Văn, Toán, Lịch sử); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).

Do đó, để phù hợp với Thông tư số 06 của Bộ GD&ĐT, Học viện Biên phòng đưa ra phương án, sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc (2 môn thi bắt buộc) và thay đổi ở môn thứ 3. Trong 5 tổ hợp tuyển sinh năm 2025 có 3 tổ hợp phù hợp. Đây cũng là phương án tối ưu và được sự nhất trí của nhiều chuyên gia.

Từ 2026, Học viện Biên phòng quyết định sử dụng 3 tổ hợp cho 2 ngành đào tạo (Biên phòng và Luật) là C03, C04 và D01.

Năm nay, Học viện Biên phòng tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kì thi đánh giá năng lực do 2 đại học quốc gia tổ chức; xét tuyển dựa vào kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Tổng chỉ tiêu 250). Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt dao động từ 26,13 - 28,2/30 điểm.