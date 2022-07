Vì sao giá vàng SJC đột ngột rớt mạnh?

Phiên giao dịch sáng nay (19/7), giá vàng trong nước tiếp tục gây ngỡ ngàng cho nhiều nhà đầu tư. Mở cửa, vàng SJC có lúc rớt mạnh xuống vùng 60-61 triệu đồng/lượng, nhưng chỉ sau vài chục phút đồng hồ lại đảo chiều tăng mạnh. Hiện giá vàng SJC lại tăng lên 62,5-65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trước đó, trong ngày 18/7, nhiều nhà đầu tư không khỏi bị "sốc" khi giá vàng SJC đột ngột giảm tới 5 triệu đồng/lượng, mức giảm mạnh trong phiên rất hiếm thấy.

Mặc dù giảm mạnh nhưng chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn rất lớn. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 1.707 USD/ounce, tương đương với 48,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng và tương đương với 50,6 triệu đồng/lượng khi tính theo tỷ giá USD tự do.

Như vậy, giá vàng trong nước đang đắt hơn 14-16 triệu đồng/lượng so với giá vàng quốc tế. Trước đó, chênh lệch của vàng nội và vàng ngoại có lúc lên tới 20 triệu đồng/lượng.

Lý giải diễn biến giảm mạnh của vàng trong nước phiên 18/7, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ cho biết, lực bán mạnh không xuất phát từ những nhà buôn vàng miếng chính như SJC, DOJI, hay PNJ...mà có thể xuất phát từ một số ngân hàng hay Quỹ đầu tư khác. Họ bán mạnh vàng để cơ cấu lại danh mục tài sản khi thấy xu thế giá vàng có thể xuống tiếp, đồng USD đang tăng mạnh do Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và Euro quá yếu kể từ 2022.

"Nếu chú ý chút thì cả ngày 16 và 17/7 các nhà buôn vàng lớn như DOJI, PNJ, SJC,... vẫn để giá mua là 68 triệu đồng/lượng và chênh lệch mua – bán chỉ 600 nghìn đồng/lượng. Do đó, họ không có động cơ để hạ đột ngột giá kim loại quý như vậy", ông Hải chia sẻ.

Việc giá vàng giảm từ trưa 18/7 như đã nói, đã kích thích một số tổ chức và cá nhân chốt lời hay mua vào vùng 63-64 triệu đồng/lượng để cân bằng trạng thái đã bán vùng 65 triệu đồng/lượng trước đó. Vị chuyên gia cho biết, xu thế vàng SJC giảm tiếp nữa hay không còn tùy thuộc vào giá vàng thế giới, độ tăng của USD Index và khả năng bán tiếp của các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư khác.

Xung quanh những diễn biến khó lường của giá vàng trong nước và mức chênh lệch lớn với vàng quốc tế thời gian gần đây, đã có nhiều ý kiến cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần có động thái can thiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu về để tăng nguồn cung cho thị trường.

Ông Trần Thanh Hải cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ không làm như vậy, đặc biệt khi tỷ giá USD đang có xu hướng tăng mạnh trong tháng 7 này. Ngoài ra, tác động tích cực chống vàng hóa từ Nghị định 24/2012 là rõ ràng nên cơ quan quản lý không cần vội nhập vàng để giao SJC gia công và bán ra.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng kiến nghị nên sửa đổi Nghị định 24/2012 để thị trường vàng phát triển minh bạch, lành mạnh hơn và giải quyết được vấn đề giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn với vàng quốc tế. Ông cho rằng nên điều chỉnh theo hướng thành lập sàn vàng thương mại, nâng tỷ lệ margin khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua – bán vàng. "Làm được vậy thì cầu vàng vật chất cho đầu tư, đầu cơ sẽ giảm, sẽ không tác động tới tỷ giá mà còn có thể kéo lùi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vì lúc này thị trường vàng có nhiều người mua – bán", ông nói.



Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, giá vàng có chung xu hướng với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh giảm của giá vàng trong nước lại chậm hơn giá vàng thế giới. Hiện nay NHNN cũng đã chủ động các phương án điều tiết, sẵn sàng can thiệp nếu thấy cần, tuy nhiên, theo số liệu cập nhật thì người dân không có nhu cầu mua vàng miếng quá nhiều, thậm chí còn có xu hướng bán ròng. Do vậy, chỉ trong trường hợp cần thiết thì NHNN mới tiến hành nhập khẩu vàng để can thiệp.

Theo lãnh đạo NHNN, trước đây thị trường vàng cũng đã từng xảy ra bất ổn đối với nền kinh tế vĩ mô nên Chính phủ đã ban hành Nghị định 24 với chủ trương chống vàng hóa. Từ khi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được ban hành, các chính sách quản lý nhà nước được thực hiện hiệu quả, nhiều năm nay thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định, giúp Việt Nam được nâng hạng theo các đánh giá quốc tế.



