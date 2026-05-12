Vì sao ghế massage ngày càng xuất hiện trong nhiều gia đình Việt

Trước đây, một ngôi nhà rộng, một chiếc xe tốt hay một công việc ổn định thường được xem là những cột mốc quan trọng. Nhưng trong những năm gần đây, khi nhịp sống ngày càng nhanh và áp lực ngày càng lớn, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng: sức khỏe mới là nền tảng bền vững nhất cho mọi kế hoạch dài hạn. Sau một ngày làm việc kéo dài, cơ thể thường là nơi lên tiếng đầu tiên. Những cơn đau lưng âm ỉ, vai gáy căng cứng hay cảm giác mệt mỏi kéo dài không còn là trạng thái nhất thời, mà dần trở thành điều quen thuộc với nhiều người trưởng thành. Chính từ những thay đổi rất đời thường đó, xu hướng chăm sóc sức khỏe tại nhà đang dần hình thành và trở nên rõ nét hơn trong đời sống của nhiều gia đình Việt.

Ghế massage đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Khi chăm sóc sức khỏe không còn phụ thuộc vào "thời gian rảnh"

Sau 25 năm đồng hành, Poongsan góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe tại nhà, giúp mỗi người lắng nghe cơ thể, tái tạo năng lượng và tận hưởng sự thư giãn sau những áp lực thường nhật.

Nếu trước đây, việc chăm sóc sức khỏe thường gắn với những lần đến spa, phòng tập hay các trung tâm trị liệu, thì hiện nay nhiều người lựa chọn một cách tiếp cận khác: chủ động chăm sóc ngay tại nhà. Sự thay đổi này không chỉ đến từ yếu tố tiện lợi, mà còn phản ánh một nhu cầu sâu hơn. Đó là duy trì sức khỏe một cách đều đặn thay vì chờ đến khi cơ thể lên tiếng rõ rệt mới bắt đầu quan tâm. Trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng hạn chế, việc dành ra vài chục phút mỗi ngày tại nhà trở nên khả thi hơn so với việc di chuyển và phụ thuộc vào lịch trình bên ngoài. Đồng thời, với các gia đình nhiều thế hệ, những giải pháp có thể phục vụ chung cho nhiều thành viên cũng dần được ưu tiên.Từ đó, các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà ngày càng trở nên phổ biến.

Ghế massage và sự chuyển dịch trong thói quen tiêu dùng

Trong số các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tại nhà, ghế massage đang dần trở thành một trong những sản phẩm được nhiều gia đình cân nhắc. Khác với những sản phẩm mang tính tiêu dùng ngắn hạn, ghế massage thường được nhìn nhận như một khoản đầu tư dài hạn. Giá trị của sản phẩm không nằm ở việc sử dụng một lần mà ở khả năng duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Đối với nhiều người, việc dành 15–20 phút thư giãn sau giờ làm không chỉ giúp giảm cảm giác mệt mỏi, mà còn tạo ra một khoảng "chuyển tiếp" cần thiết để cơ thể và tinh thần được phục hồi. Bên cạnh đó, tính linh hoạt trong sử dụng cũng là một yếu tố quan trọng.

Một thiết bị đặt trong nhà có thể phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, từ người lớn tuổi cần thư giãn nhẹ nhàng, người trung niên cần giảm đau mỏi đến những người trẻ cần phục hồi sau cường độ làm việc cao. Chính những yếu tố này đã khiến ghế massage dần chuyển từ một sản phẩm "xa xỉ" trở thành một phần quen thuộc trong không gian sống của nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi thị trường phát triển nhanh, một vấn đề cũng dần lộ rõ: không phải sản phẩm nào cũng mang lại trải nghiệm phù hợp với người dùng Việt.

Trong giai đoạn đầu, nhiều dòng ghế massage trên thị trường được thiết kế dựa trên thể trạng của người phương Tây hoặc một số quốc gia Đông Bắc Á. Sự khác biệt về chiều cao, tỷ lệ cơ thể và thói quen sinh hoạt khiến trải nghiệm sử dụng đôi khi chưa thực sự trọn vẹn. Điều này đặt ra một yêu cầu mới cho các thương hiệu: không chỉ phát triển công nghệ, mà còn cần hiểu rõ người dùng mà họ phục vụ.

Hướng đi từ sự thấu hiểu người Việt

Trong bối cảnh đó, một số thương hiệu lựa chọn tiếp cận thị trường theo hướng khác Đó là tập trung nghiên cứu và điều chỉnh sản phẩm để phù hợp hơn với thể trạng và nhu cầu của người Việt. Sau hơn 25 năm hiện diện tại Việt Nam, Poongsan là một trong những doanh nghiệp theo đuổi định hướng này. Thay vì áp dụng các tiêu chuẩn chung, thương hiệu tập trung vào việc nghiên cứu nhân trắc học, thói quen sinh hoạt và các vấn đề sức khỏe phổ biến của người Việt để phát triển sản phẩm. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật hiện đại và các nguyên lý chăm sóc sức khỏe phương Đông giúp sản phẩm không chỉ vận hành ổn định mà còn mang lại trải nghiệm gần gũi và dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm người dùng, đặc biệt là người lớn tuổi.

Chị Hoàng Anh (TP.HCM) chia sẻ:

"Chiếc ghế Poongsan đầu tiên tôi mua cho bố mẹ đã hơn mười năm, đến nay vẫn hoạt động ổn định. Ban đầu chỉ để hỗ trợ giảm đau nhức nhưng dần trở thành thói quen thư giãn của cả gia đình."

Sức khỏe là khoản đầu tư không thể trì hoãn

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cho thấy một xu hướng rõ ràng: người Việt đang dần chuyển từ mua sắm sang đầu tư cho sức khỏe. Trong một môi trường sống nhiều áp lực, việc chủ động chăm sóc cơ thể không còn là lựa chọn mang tính tạm thời mà trở thành một phần của lối sống bền vững. Các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà, trong đó có ghế massage, vì thế không chỉ mang ý nghĩa tiện nghi mà còn phản ánh một cách tiếp cận mới. Nơi sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết định. Với những thương hiệu có sự đầu tư dài hạn và hiểu rõ người dùng, đây không chỉ là cơ hội phát triển mà còn là hành trình xây dựng niềm tin bền vững cùng khách hàng trong nhiều năm tới.

25 năm phát triển, Poongsan vẫn kiên định với giá trị chăm sóc sức khỏe bền vững

Sự bền bỉ trong chất lượng cùng cam kết nhất quán theo thời gian đã giúp Poongsan dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống chăm sóc sức khỏe của nhiều gia đình Việt suốt 25 năm qua. Không ồn ào, không phô trương nhưng đủ lâu dài để tạo nên niềm tin. Với Poongsan, 25 năm không phải là một cột mốc để dừng lại mà là điểm nối cho một hành trình dài hơn phía trước. Nơi giá trị chăm sóc và sự tin cậy vẫn tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm như cách thương hiệu đã kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu.